Trys mūsiškiai: vienas Seimo narys žada dirbti valdančiojoje daugumoje, du – opozicijoje

Julija Kirkilienė

Elektrėnų savivaldybės gyventojai per spalio 11 ir spalio 25 dienas vykusius rinkimus išsirinko net tris Seimo narius, žadančius iš širdies atstovauti savivaldybės ir visos Lietuvos žmonėms. Atstovauti – tai priimti gerus įstatymus, nes Seimas yra įstatymų leidžiamoji valdžia. Į Seimą pagal Darbo partijos sąrašą išrinktas Anupriškėse gyvenantis verslininkas ir profesionalus lošėjas Antanas Guoga, Trakuose gyvenantis Trakų r. savivaldybės tarybos narys, socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas ir Elektrėnuose gyvenanti Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė, savivaldybės tarybos narė, Laisvės partijos atstovė Silva Lengvinienė. Į Seimą patekti galėtų ir dar viena kandidatė – Trakų merė Edita Rudelienė. Ji Liberalų sąjūdžio sąraše liko pirma už raudonos linijos. Seimo narius vienmandatininkus mums išrinko kas trečias balsavimo teisę turintis Lietuvos gyventojas.

Kas jie, naujieji Seimo nariai?

K. Vilkauskas, 51 metų, elektrėniškiams pažįstamas kaip renginių vedėjas. Bet jis ir teisės mokslų magistras, mokslinį laipsnį įgijęs M. Romerio universitete, ir pedagogas-psichologas, Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Vilniaus edukologijos universitetas) įgijęs psichologijos mokytojo specialybę. Socialdemokratų partijoje yra nuo 1996 metų. K. Vilkauskas dirbo Trakų gimnazijoje, Trakų turizmo ir informacijos centre, nuo 2002 metų dirbo Trakų seniūnu. 2018 metais dėl tarybos nario mandato šių pareigų atsisakė. Dirbo Trakų istorijos muziejuje. Nuo 2009 m. buvo Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos viceprezidentas. 2016 m. išrinktas Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentu. Vedęs. Žmona Eugenija, dukra Aušrinė. Su žmona šoka liaudies šokių kolektyve „Lendvarė“, vaidina Trakų

Karališkajame teatre, rašo eiles. Iš išrinktų trijų Seimo narių, K.Vilkauskas turto turi mažiausiai – vos už 4,5 tūkst. eurų, grynų pinigų nedeklaruoja, nors per metus uždirbo per 33 tūkst. eurų. Už K. Vilkauską pakartotiniuose rinkimuose balsavo 7381 rinkėjas, už antrą kandidatę, Liberalų sąjūdžio narę Editą Rudelienę – 5557. Trakų r. savivaldybės taryboje vietoj K. Vilkausko dirbs buvęs 2012–2016 m. kadencijos Sei­mo narys, Trakų r. turintis sodybą Antanas Nedzinskas.

Redakcijos pakalbintas naujai iškeptas Seimo narys sakė, kad jam pažįstamas darbas opozicijoje, nes dirbdamas savivaldybės taryboje buvo opozicijos frakcijos seniūnas.

Pasak K. Vilkausko, kiekvienas Seimo narys turi įstatymų leidybos iniciatyvą, jeigu projektas gerai paruoštas ir jį palaiko įvairios mažo­sios savivaldos suinteresuotos šalys, jį gali palaikyti ir valdantieji.

Silva Lengvinienė, 60 metų elektrėniškė, socialinių mokslų daktarė, Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė. 1991–2000 m. buvo Elektrėnų pradinės mokyklos direktorė. 2000–2007 m. Elektrėnų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėja. 2007–2020 m. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė. Karjerą Elektrėnuose S. Lengvinienė pradėjo 1983 m., atvykusi iš Kėdainių ir įsidarbinusi vaikų darželio auklėtoja. Po to dirbo pradinės mokyklos, 1-osios vidurinės mokyklos mokytoja, pradinės mokyklos direktore, savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja, Profesinio mo­­kymo centro direktore. 2016 m. Vytauto Didžiojo universitete apsigynė Socialinių mokslų (edukologijos) daktaro laipsnį. Per 13 darbo metų Profesinio mokymo centre, įstaigą direktorė pakeitė neatpažįstamai, todėl naujosios Seimo narės paklausėme, ar negaila palikti to, kas sukurta. S. Lengvinienė atsakė, kad Profesinio mokymo centrą ji išaugino kaip savo vaiką ir dabar palieka jį gyventi savarankiškai, Centro gyvenimą stebės iš tolo, galbūt, reikalui esant, padės kuo galės.

S. Lengvinienė turto deklaruoja už 41 tūkst. eurų ir grynų pinigų – per 50 tūkst. eurų. Per metus uždirbo daugiau nei 37 tūkst. eurų.

Už S. Lengvinienę spalio 25 d. balsavo 7422 rinkėjai, už antrą kandidatą, konservatorių Audronių Ažu­balį – 5338. Elektrėnų savivaldybės ta­ryboje vietoj S. Lengvinienės dirbs Algimantas Adomaitis.

Trečias mūsiškis Seimo narys – 47 metų Antanas Guoga, Australijos ir Lietuvos verslininkas, mecenatas, politikas, 2014–2019 m. Europos Parlamento narys, sporto rėmėjas, profesionalus pokerio žaidėjas. Šiais metais, kandidatuodamas į Seimą, Australijos pilietybės atsisakė. A. Guoga yra žinomas dėl pokerio žaidėjo karjeros, kurią baigė 2014 m. 2011 m. Delfi 36 tūkstančių skaitytojų apklausoje buvo pripažintas metų Pasaulio lietuviu. Verslininkas valdo Lažybų bend­rovę „TonyBet“, poilsio ir pramogų parką „TonyResort“, IT sprendimus siūlančią bendrovę „TP Engineering“. Yra buvęs Liberalų sąjūdžio partijos nariu, į Seimo rinkimus ėjo su Darbo partija. A.Guoga taip pat dalyvavo ir vienmandatinėje apygardoje, bet nuo K. Vilkausko atsiliko per 320 balsų. Už jį balsavo 2204 Trakų–Vievio apygardos rinkėjai. A.Guoga vienas iš turtingiausių Seimo narių. Jis privalomo deklaruoti turto VRK anketoje parodė per 17 mln. eurų. Apie būsimą darbą Seime A. Guoga kalba: rajono žmonės vangiai balsavo Seimo rinkimuose, todėl į valdžią atėjo didžiųjų miestų išrinktieji deputatai, kurie, tikėtina, ir atstovaus didiesiems miestams. Šiuo metu planuoju dirbti opozicijoje, bet daugiausia dėmesio skirti regionų politikai. Tai ir švietimo bei medicinos sričių finansavimui, ir smulkiojo verslo mokesčių mažinimui ir kt. Tikiu, kad ir dirbant opozicijoje galima daug naudingo žmonėms nuveikti.

Tiek trumpai apie mūsų naujai išrinktuosius. Skaitytojų vardu sveikiname visus tris atėjusius į didžiąją šalies politiką, linkime jiems ne tik sėkmingo darbo, bet ir didelio indėlio į politinės aplinkos gerinimą. Skaitytojams pažadame visus ateinančius metus atidžiai stebėti jų darbą ir nepamiršti paklausinėti, kodėl jie balsavo už vienus ar kitus sprendimus.