Tarsi sovietinis bukumas

Savivaldybė dėl koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių gavusi nenumatytų lėšų gatvėms remontuoti, ėmėsi skubių darbų, atlikdama juos su paveldėtu sovietmečio bukumu. Remontuodami Šviesos gatvę, neišasfaltuotą paliko poros kv. metrų Šviesos g. 4 namo kiemą. Pasiaiškinimas toks bukas, kad kitaip ir nepavadinsi – Šviesos g. 4 namo „privažiavimas“ yra namo kiemas (aikštelė), todėl neatitinka finansavimo aprašo reikalavimų. Bet Pergalės gatvėje kažkodėl aikštelę asfaltavo, iš ten net nepatraukdami stovėjusio automobilio. Pasiaiškinimas: automobilio numeriai yra baltarusiški, todėl to automobilio negalima judinti. Praėjus 30 metų po išsivadavimo iš sovietmečio, savivaldybės politikai mąstymo savo galvose nepakeitė nė per plauką. Viską daro dėl pinigų ir popierėlių, bet nė piršto nepajudina dėl žmogaus. Ir jiems vienodai, kad žmonės tyčiojasi. Svarbu, kad per rinkimus juos visada vėl į valdžią išrenka.

Julija Kirkilienė