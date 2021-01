Siekdami suvaldyti COVID-19, visus fabriko darbuotojus patikrino dviem testais

Elektrėnų savivaldybėje įsi­kūrusi, 900 darbuotojų turinti tarptautinio kapitalo įmonė UAB „Bauwerk Boen“ į COVID-19 atsaką reagavo itin organizuotai ir rimtai – be kitų priemonių dar skyrė ir finansavimą visam personalui ištestuoti. Pasaulyje žinoma grindų gamintoja visuotiniam ir selektyviam darbuotojų ištyrimui, nustatant ne tik antikūnus, bet ir antigenus, nuo pandemijos pra­džios skyrė 27 tūkst. eurų, o ši investicija vertinama ne tik kaip rūpestis personalo sauga darbe ir sveikata, bet ir kaip sėkmingas verslo gelbėjimo projektas.

Saugos darbe tikslais – darbo grupė ir visas kompleksas priemonių

„Selektyvų testavimą, kviesdami darbuotojus išsitirti dėl COVID-19 ligą sukeliančios koronavirusinės infekcijos, inicijavome jau nuo pirmojo karantino pradžios. Ruošiantis atnaujinti gamybą po kalėdinių atostogų bei reaguojant į kritišką situaciją šalyje, buvo priimtas sprendimas testuoti visus darbuotojus dėl antikūnų prieš SARS-CoV-2 koronavirusą. Siekiant įvertinti, kiek įmonės darbuotojų sirgo ar buvo užsikrėtę koronavirusine infekcija, sausio 4-ąją 777 darbuotojams buvo atliktas kiekybinis antikūnų testas iš veninio kraujo. Be to, sausio 6-ąja įmonė sudarė galimybę išsitirti grei­tuoju antigenų testu iš nosiaryklės tepinėlio visiems 648 darbuotojams, kurių kraujyje nenustatyta antikūnų, kurie nesirgę COVID-19 liga ir kurie nėra ilgalaikėse atostogose ar nedirba dėl ilgalaikės ligos“, – sako įmonės „Bauwerk Boen“ žmogiškųjų išteklių direktorė Edita Morkūnienė.

E. Morkūnienė yra ir įmonėje sudarytos koronaviruso infekcijos klausimams spręsti darbo grupės vadovė, atsakinga už visą kompleksą įmonėje taikomų priemonių, skirtų viruso plitimui suvaldyti. Pasak jos, didžioji įmonės darbuotojų dalis yra gamybininkai, brigadomis dirbantys prie įvairių technologinių įrenginių, kur yra didesnė galimų rizikingų kontaktų tikimybė. Kitai personalo daliai ikipandeminės darbo sąlygos irgi keltų didelį infekcijos pavojų.

Siekiant sumažinti viruso plitimą, įvertinus konkrečias aplinkybes bei atsižvelgiant į infekcijos plitimo rodiklius, įmonės darbuotojai toliau selektyviu būdu kviečiami atlikti PGR testą.

„Sauga darbe dar iki pandemijos buvo svarbiausias įmonės prioritetas. Todėl pasirinkome ne dejuoti, kad yra sunku ir nesulaukiame pagalbos, o pasirūpinti savo darbuotojais bei patys pabandyti suvaldyti rizikas. Privalome pradėti nuo savęs – šios nuostatos stengiamės laikytis ne tik koronaviruso grėsmės atžvilgiu, bet ir visais mūsų veiklos aspektais. Atsižvelgdami į didelį susirgimų skaičių šalyje bei regione, o taip pat į susirgimų atvejus įmonėje, ėmėmės dar griežtesnių saugumo priemonių nei karantino metu pavasarį“, – pažymi E. Morkūnienė.

Į kvietimą testuotis atsiliepė visi darbuotojai

„Bauwerk Boen“ žmogiškųjų iš­teklių direktorės teigimu, sistemingas visų darbuotojų testavimas dėl koronaviruso infekcijos sudarytų galimybes ateityje organizuoti atskiras darbuotojų komandas ar atskirais at­vejais išvengti personalo izoliavimo bei nuraminti galimas baimes. Šio testavimo metu buvo išaiškinta, kad su COVID-19 ligą sukeliančiu koronavirusu praeityje jau yra susidūrę ir savo organizme antikūnus prieš šį virusą turi 119 darbuotojų (15,5 proc. nuo visų testuotų darbuotojų skaičiaus). Testavimo galimybe dėl rimtų asmeninių priežasčių nepasinaudojo tik du darbuotojai.

Įvertinus anksčiau oficialiai nustatytus 52 koronaviruso atvejus, COVID-19 liga įmonėje jau yra persirgę apie 20 proc. darbuotojų.

Sausio 6-ąją įmonės iniciatyva atlikus SARS-CoV-2 greituosius antigeno nustatymo iš nosiaryklės testus, šešiems iš visų ištirtų darbuotojų nustatyta koronaviruso infekcija ­(testavimo metu šie asmenys jokių susirgimo simptomų nejuto).

Į įmonės kvietimą testuotis atsiliepė visi darbuotojai, ir tai vertinama kaip didžiulė bendrovės sėkmė. „Manau, atviras komunikavimas tokiomis sąlygomis yra vienas kertinių dalykų, siekiant abipusio supratimo, paramos, pagalbos ir bendradarbiavimo. Tai pasiekiama anaiptol ne per vienus metus“, – įsitikinusi E. Morkūnienė.

Investuoti į darbuotojų sveikatą apsimoka

Bendrovėje šiuo metu taikomas­ visas paketas užkrato prevencijos prie­monių. Darbuotojams vežti skirtuose autobusuose įrengti magnetines korteles nuskaitantys registratoriai – prireikus tai padeda atsekti galimus kontaktus. Nuo pat pirmojo karantino pradžios buvo – iš pradžių termometru, vėliau termovizoriumi – matuojama darbuotojų kūno temperatūra.

Siekiant, kad skirtingų pamainų ar brigadų darbuotojai išvengtų kontakto, sudaryti atitinkami dar­buotojų judėjimo maršrutai bei grafikai. Mažiausiai sykį per dieną, o neretai ir po kelis kartus, dezinfekuo­jami kontaktiniai paviršiai įmonės teritorijoje, visais galimais atvejais darbuotojams suteikta galimybė dirbti iš namų. Kita darbuotojų dalis dirba atskiruose kabinetuose arba jų darbo vietose buvo sumontuotos apsauginės sienelės, o apsauginės veido kaukės dėvimos, jei patalpoje dirba daugiau nei vienas asmuo. Įmonėje veikia „karštoji linija“ – telefonu galima skambinti bet kurią savaitės dieną. Laikomasi atviros komunikacijos principo, vykdomas visų taikomų priemonių auditas.

„Investicija į darbuotojų sveikatą vertinama kaip visais požiūriais apsimokantis sprendimas. Nežinojimas apie padėtį leistų virusui plisti nevaldomai, tai iššauktų būtinybę masiškai izoliuoti darbuotojus – o tai visomis prasmėmis kainuotų nepalyginamai daugiau. Jei nebūtų taikomos visos įmanomos priemonės, sutriktų visa gamybos grandinė, tai reikštų darbo vietų praradimus, patyrusių specialistų nutekėjimą ar net pražūtingą smūgį visam įmonės verslui. Tai galėtų kritiškai neigiamai atsiliepti ir visai tarptautinei įmonių grupei, pirmojo karantino metu išgyvenusiai nuosmukį kai kuriose rinkose“, – teigia bendrovės generalinis direktorius Artūras Šūmakaris.

Ragina imtis panašių veiksmų ir kitas įmones

Medinių grindų gamintojai savo pavyzdžiu ragina ir kitas šalies įmo­nes nelaukti, kol kas nors pasiūlys sprendimą, o ieškoti jų patiems. Įmonės vadovybės vertinimu, panašus masinis ir sisteminis šalies gyventojų testavimas ne tik padėtų suvaldyti sveikatos krizę, bet ir turėtų ilgalaikę ekonominę naudą. „Be abejo, norėtųsi, kad panašias verslo iniciatyvas paremtų ir valstybė –visiems drauge mums neabejotinai pavyktų pasiekti geresnių rezultatų“, – sako bendrovės žmogiškųjų išteklių direktorė.

Įmonės „Bauwerk Boen“ įmonės praktiką teigiamai vertina ir žinomas virusologas prof. dr. Saulius Čaplinskas.

„Toks įmonės profilaktinis darbas, kai sudaroma galimybė dėl koronaviruso nemokamai, periodiškai pasitikrinti visiems darbuotojams, yra labai gera įmonės praktika, kuri gali tapti puikiu pavyzdžiu kitiems verslo subjektams. Visapusių infekcijos profilaktikos ir kontrolės priemonių, o ypač įvairių koronavirusų testų rūšių taikymas, leidžiantis indentifikuoti infekciją įvairiose jos stadijose, įgalina įmonę atsakingai vertinti rizikas, žinoti realią situaciją bei ją valdyti ir užtikrinti įmonės nepertraukiamą veiklą“, – tei­gia prof. dr. S. Čaplinskas.

Pasak virusologo, jei norime suvaldyti infekcijos plitimą, reikia ne tik draudimų, bet viso komplekso priemonių atskirose savivaldybė­se, atskirose įmonėse, ypač tokiose didelėse, kaip yra „Bauwerk Boen“ fabrikas. „Sistemiškai atliekant profilaktinius testavimus kolektyvuose, o dar geriau – visoje populiacijoje, neabejotinai galėtume efektyviau valdyti koronaviruso plitimą. Juk, kaip rodo šios įmonės darbuotojų testavimo rezultatai, net 20 procentų darbuotojų buvo susidūrę su COVID-19 ligą sukeliančia koronavirusine infekcija, tačiau dauguma to nežinojo ir dėl to platino virusą toliau“, – atkreipia dėmesį S. Čaplinskas.

Pasak jo, panašius tyrimus atliekant kas savaitę, didele apimtimi bei ilgesnį laikotarpį, galėtume apskritai „užlaužti pandemijos kreivę“. Žinoma, pasitaikytų, kad pro tikrinimų tinklą prasprūstų vienas kitas žmogus, kuris platintų infekciją dar prieš pasireiškiant simptomams ar prieš aptinkant jo atvejį antigenų testu, tačiau kartu su įvairių priemonių visuma toks testavimas turėtų teigiamą poveikį.

Apie UAB „Bauwerk Boen“

1992 metais įsteigta bendrovė yra tarptautinės „Bauwerk Group“ grupės narė, atstovaujanti pasaulyje žinomiems „Bauwerk“ ir „Boen“ prekių ženklams. Nuo pat įmonės veiklos pradžios pagrindinė UAB „Bauwerk Boen“ veikla buvo medinių grindų gamyba. Šiuo metu „Bauwerk Boen“ yra didžiausia medinių grindų gamybos įmonė Europoje, o daugiau kaip 90 proc. įmonės produkcijos keliauja už Lietuvos ribų bei parduo­dama daugiau kaip 40 šalių visame pasaulyje. Elektrėnų savivaldybėje veikiančios įmonės personalo sąraše yra 900 darbuotojų.

Rasa Čergelienė