Rūšiavimas – vis dar aktuali problema

Nors informacijos apie rū­šiavimą ir jo svarbą galima rasti daug kur, o rūšiavimo konteineriai prie daugumos daugiabu­čių yra įprastas vaizdas, tačiau gyventojams vis dar kyla klausimų, kaip mažinti pakuočių kiekį bei kaip ir kodėl reikia rūšiuoti.

Elektrėnų komunalinio ūkio ­direktorius infrastruktūrai Vytas Barzdaitis, paklausus, kaip sekasi rūšiuoti Elektrėnų savivaldybės gyventojams, teigė, jog žmonės rūšiuo­ja įvairiai: „Yra puikiai rūšiuojančių, yra prasčiau rūšiuojančių. Bet svarbiausia, jog rūšiuoja. Dažniausiai supainioja, kur plastmasė, o kur – popierius. Tačiau tai ne bėda, nes rūšiavimo linijose dirba darbuotojai, kurie dar kartą išrūšiuoja“.

VšĮ „Gamtos ateitis“ gegužės ir birželio mėnesiais kartu su kitomis Lietuvoje veikiančiomis licencijuo­tomis pakuočių atliekų tvarkymo organizacijomis atliko patikrinimus, kurių tikslas buvo išanalizuoti pakuočių atliekų rūšiavimo įpročius gyventojų, kurie naudojasi individualiais pakuočių atliekų rūšiavimo konteineriais šalia savo namų valdų.

„Patikrinimų skirtinguose regionuose rezultatai parodė, kad individualaus naudojimo plastiko, popieriaus pakuočių atliekų konteineriuose dar vidutiniškai iki 32,77 proc. atliekų sudaro ne pakuočių, bet įvairios mišrios komunalinės atliekos – nuo rūbų, avalynės, maisto iki higienos priemonių, kurios turi būti metamos atitinkamai – į mišrių buitinių atliekų, kompostavimo konteinerius ar pristatomos į specialiąsias atliekų aikšteles“, – patikrinimus komentavo VšĮ „Gamtos ateitis“ vadovas Karolis Šiaudkulis. – „Negalima teigti, kad visi gyventojai klaidingai rūšiuoja atliekas – dalis pakuočių atliekų konteinerių tikrai atsakingai užpildyti tik jiems tinkančiu turiniu, laiku išstatomi aptarnavimui, tačiau dalyje jų gyventojai pakuotėms priskiria ir statybines medžiagas, ir sulaužytus žaislus, maisto atliekas, žolę, kitus nenaudojamus buities reikmenis, net malkas, nors kiekvienas konteineris turi lipduką su išvardintomis atliekomis – kur ką galima mesti, ko – ne“.

Svarbu paminėti, kad pakuočių atliekų surinkimas ir sutvarkymas – priešingai nei mišriųjų atliekų tvarkymo paslaugos – gyventojams nieko nekainuoja, tačiau kitomis atliekomis užteršta pakuočių atliekų žaliava tampa bevertė ir šių atliekų surinkimas bei sutvarkymas šias pa­slaugas teikiančioms įmonėms ne­sukuria jokių papildomų pajamų.

„Jei atliekų surinkimo metu tvarkytojai pastebi, kad pakuočių atliekų konteineris užterštas netinkamomis atliekomis, tokios atliekos nesurenkamos, gyventojus informuojant paliekamomis žymomis ant konteinerių – atsakingai perrūšiuoti atliekas dar kartą, tačiau dalis gyventojų taip elgiasi tikslingai, vengdami mokėti papildomai už statybinių, stambiagabaritinių ar į mišriųjų atliekų konteinerius nebetelpančių atliekų išvežimą, ir ne visada tvarkytojai šį gyventojų „išradingumą“ pastebi, kol neiškrato viso konteinerio turinio“, – pabrėžė K. Šiaudkulis.

„Kad išvengtume netinkamo rūšiavimo, turėtų keistis pačių žmonių sąmoningumas. Informacijos yra tikrai daug, o situacija kiekvienais metais gerėja – žmonės supranta, jog reikia tausoti aplinką. Kai į eksploataciją bus įvesti nau­ji pusiau požeminiai konteineriai, padidės jų kubatūra. Dabar konteineriai labai greitai užpildomi, todėl galima manyti, jog kubatūros šiek tiek trūksta,“ – apie gerėjančią situaciją kalbėjo V. Barzdaitis.

Be to, verta priminti, jog VšĮ „Gamtos ateitis“ paskelbė atnaujintas rekomendacijas, kaip rūšiuoti pakuočių atliekas.

Patarimai atskleidžia atsakymą į vis dar iškylantį klausimą – kodėl reikia rūšiuoti? Rūšiavimas svarbus, nes taip saugoma aplinka, gyvūnai, taupomi vis labiau senkantys gamtos ištekliai ir energija. Be to, ribojami miškų kirtimai, vandens bei oro tarša, mažinami sąvartynai.

Be abejo, rekomenduojama mažinti pakuotes: svarbu pirkti tas, kurios gali būti perdirbamos, į parduotuvę neštis savo daugkartinį pirkinių krepšelį ar maišelius biriems sveriamiems produktams, ­naudoti daugkartinio naudojimo gertuvę, o kavai ar arbatai – daugkartinį termo puodelį bei pirkti aplinką tausojančias prekes.

Rekomendacijose taip pat galima rasti atsakymus apie popieriaus, plastiko bei stiklo atliekų rūšiavimą – ką galima mesti, o ko negalima bei kas yra rekomenduojama.

Parengė

Kamilė Piličiauskaitė,

VU Komunikacijos fakulteto studentė, praktikantė,

pagal VšĮ „Gamtos ateitis“ pranešimą

spaudai bei atnaujintas

rekomendacijas pakuočių atliekų rūšiavimui