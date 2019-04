Parama skatina tvarkyti miško kelius

Siekiant didinti miškų ūkių perspektyvumą ir skatinti efektyvų jų valdymą, nuo gegužės 2 iki birželio 28 d. bus priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. „Puiki ir labai reikalinga parama“, – sako Gintaras Stankaitis, Dzūkijos krašte­ valdantis pusantro tūkstan­čio hektarų miškų.

Už 100 tūkst. – pusę kilometro kelio

G. Stankaitis miškininkauja daugiau nei tris dešimtmečius. Daugiausia jo miškų ošia Varėnos rajone, nedideli pavieniai ploteliai – Alytaus, Lazdijų ir Kaišiadorių rajonuose. Nuo­savuose miškuose iškirstus medžius G. Stankaitis perdirba paties įkurtoje lentpjūvėje.

2017 m. žiemą verslininkas­ gavo paramą pagal prie­mo­nės veiklos sritį ,,Parama miš­kų infrastruktūrai gerinti“. Pa­s­kutinės išmokos laukiantis G. Stankaitis pasakoja, kad už šią sumą bus įrengtas 550 metrų kelias, pritaikytas miškovežiui: „Kelias bus toje vietoje, kur kertu labai daug medienos. Iš tiesų ten jau buvo keliukų, bet kadangi klimatas keičiasi, žiemos tampa vis šiltesnės, keliukai neįšąla ir aš nebegaliu išvežti medienos.“

G. Stankaičiui skirta šiek tiek daugiau nei 100 tūkst. Eur parama. Nors suma solidi, miškininkas teigia, kad ją gauti nebuvo paprasta. Reikėjo gilintis į paramos įgyvendinimo taisykles, skirti lėšų projektui, ekspertizei. „Tačiau jeigu žmonės turi lėšų, tai yra puiki galimybė keliui įsirengti“, – priduria jis.

Prašo lankstumo

Dėl paramos gali kreiptis miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) bei jų grupės. Paraiškas galima teikti ir su partneriais.

Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui siekia iki 200 tūkst. Eur (be PVM), o visu 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 tūkst. Eur (be PVM). Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos­ – tai miško kelių su žvyro danga­ įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, su miško keliais susijusių griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų įrengimas ir (ar) rekonstrukcija. Taip pat vidinės miškotvarkos projekto parengimas ir (ar) tikslinimas bei bendrosios išlaidos. Beje, finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės (be PVM).

Praėjusių metų birželį pakeistose įgyvendinimo taisyklėse nustatyta, kad pagal priemonės veiklos sritį gali būti finansuojamos ir vidaus kelių su žvyro danga įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidos, ir su vidaus keliais susijusių griovių, pralaidų, nuovažų, tiltų įrengimo ir (ar) rekonstrukcijos išlaidos ne miško žemėje.

G. Stankaitis mano, kad tokie pakeitimai labai naudingi bū­simiesiems pareiškėjams. „Apskritai reikėtų kuo lanksčiau žiūrėti į kelius. Galbūt sieti juos ne tik su miškais, bet ir su šalia esančiais laukais. Aš galėjau projektuoti dvigubai ilgesnį kelią, jeigu būtų galima jį vesti palauke. O dabar teko specialiai iškirsti miško, iš savo lėšų įrengti miškovežiui apsisukimo ­aikštelę“, – sako jis.

Kaip skirstomi balai?

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30. Jų nesurinkus, paraiška atmetama.

Jeigu pareiškėjas yra privačių miško savininkų grupė arba miško savininkų kooperatyvas, jam skiriami 25 balai, jeigu privataus miško savininkas, – 15 balų.

Kai miškų infrastruktūros įrengimo ar atnaujinimo projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo (L ir U hidrotopo) au­gavietėse, pareiškėjui skiriama 20 balų. Tiek pat balų skiriama už projektą, kuriame numatyta tik esamo miško kelio rekonstrukcija.

Jeigu investuojama į IV miškų grupės (ūkinius) miškus, pareiškėjui skiriama 15 balų. Jeigu pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų. Jeigu pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys, jam skiriami 5 balai.

Parama finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Jurgitos Kastėnės nuotr.

Užs. 1790