Langų specialistai pataria: ką reikia žinoti apie plastikinių langų priežiūrą, remontą ir orlaides

Norint saugoti šilumą namuo­se bei užtikrinti gerą ventiliaciją patalpose, būtina atkreipti dėmesį ­į esamas gumines tarpines.

Kodėl reikia keisti tarpines? Guminių tarpinių eksploatacijos laikas 5–7 metai. Jeigu per šį laikotarpį neatlikote jokios priežiūros guminei tarpinei (nevalėte ir netepėte silikonu), guminės tarpinės tampa ne­­efektyvios ir praleidžia šaltį, triukš­mą, pradeda kauptis drėgmė patalpose. Netinkamai eksploatuojama guminė tarpinė praranda elastingumą, sukietėja yra lengvai paveikiama temperatūrų kaitos: dėl karščio – prisilydo prie langų profilio, tampa kaip kramtoma guma, dėl šalčio – suskilinėja ir sukietėja, todėl lango izoliacinės medžiagos sandarumas sumažėja, padidėja triukšmas, sklindantis iš lauko lengvai patenka drėgmė ir šaltis į patalpas. Jei per uždarytą langą veržiasi drėgmė ir šaltis, vienas iš požymių, kad nusidėvėjusios tarpines nebeatlieka savo funkcijos. O per nesandarius langus prarandama šiluma.

Rekomenduojame gumines tarpines pasikeisti į vokiškas Q- LON poliuretano tarpines.

Vokiškai „Schlegel“ firmos tarpinei suteikiama 5 metų garantija. Tarpinė nepraranda savo izoliacinių savybių daugiau nei 21 metus. Šiai tarpinei nereikia papildomos priežiūros visu eksploatacijos laikotarpiu. Žemas šilumos laidumo kooficientas (K) – 0.033w/mk. Netraukia ir nepraleidžia drėgmės į patalpas. Susitvarkę langus ir pasikeitę langų tarpines, pakelsite temperatūrą kambaryje ir išvengsite pelėsio bei drėgmės pertekliaus.

Tarpinė atspari ultravioletiniasms saulės spinduliams, šalčiui, karščiui, cheminiams valikliams. Ne­rei­kalinga papildoma priežiūra. Nors jūsų langams bus 10 metų ir daugiau jie jums vėl tarnaus, kaip nauji.

Kam reikalingos orlaidės arba ventiliaciniai vožtuvai plastikiniuose languose?

Norint išvengti langų rasojimo, pelėsio, reikalinga natūrali ventiliacija. Pasikeitus medinius langus į plastikinius ne vienas susidūrėme su pelėsio atsiradimu ir langų rasojimo problema. Mediniai langai kvėpuoja, o plastikiniai NE!

Vėdinant patalpas atidarius langus netenkama visų sandarių langų savybių, pažeidžiamas normalus oro mikroklimatas, gerokai sumažėja šilumos panaudojimo efektyvumas, padidėja triukšmo lygis.

Air – Box vožtuvai padės jums išvengti langų rasojimo ir pelėsio. Visada bus grynas oras be triukšmo, dulkių ir skersvėjų. Jie puikiai atstoja orlaides.

Sureguliavę drėgmės lygį patalpose, sustiprinsite savo imuninę sistemą ir taip išvengsite virusinių bei kitų ligų: astmos, sauso kosulio, nemigos, alergijų, kvėpavimo takų infekcijų bei pagerinsite miego kokybę. Vėdinant pastoviai patalpas jums padės apsisaugoti ir išvengti virusų ir kitų infekcijų plitimo.

Naujiena, lango varčios ribotuvai

Tam, kad apsaugotumėte savo augintinius nuo nelaimingų atsitikimų, nuo pasismaugimo lange, kai langas atvertas horizontaliai, rekomenduojame susimontuoti lango ribotuvą. Jis apsaugos jūsų augintinius nuo tykančių pavojų.

