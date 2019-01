Kiekviena karta dėl laisvės kovoja iš naujo

Virginija Jacinavičiūtė

Prie širdies prisegtos neuž­mirštuolės ir žvakių šviesos lan­guose kasmet primena ypatingą Lietuvai dieną – Sausio 13-ąją, kai beginkliai žmonės žuvo gindami tėvynės laisvę.

Didžioji dalis lietuvių puikiai prisimena prieš 28-rius metus vykusius Sausio įvykius. Vieni jų patys budėjo saugant strateginius šalies pastatus, kiti tarsi įtempto siužeto filme įvykius sekė per televiziją. Lemtingąjį sausį prie Televizijos bokšto, Parlamento ir kitų pastatų elektrėniškių buvo daug. Elektrėniškiai į sostinę Vilnių vyko keliais autobusais. Tai sausio 11-ąją Elektrėnų bibliotekoje vykusiame minėjime pasakojo tuometis miesto deputatas Edmundas Vėželis.

Lietuvos laisvės gynėjų dienos paminėjimo renginys bibliotekoje pradėtas nuo laisvės gynėjų pagerbimo. Žvakeles prie žuvusiųjų nuotraukų padėjo Elektrėnų LDK Algirdo 1001-osios šaulių kuo­pos šauliai bei jaunimo atstovai, pasipuošę tautiniais drabužiais. Įnešant ­žvakeles, trimitu grojo Elektrėnų meno mokyklos mokytojas Andrius Stankevičius.

Po šios ceremonijos pasidalinti Sausio 13-osios prisiminimais buvo pakviestas tuometinis Elektrėnų gyvenvietės tarybos deputatas Edmundas Vėželis. Jis pasakojo, kaip kartu su kitais deputatais – Jonu Jakubausku ir Domicele Januškaitiene – vyko į Trakų rajono tarybą, nes buvo gautas signalas apie Lietuvai gresiančius pavojus. Pasikalbėjus su Trakų rajono deputatu Šarūnu Linkumi, kuris kaip E. Vėželis dirbo elektrinėje meistru, buvo nutarta budėti Elektrėnuose bei laukti naujienų. Nelaukę pasitarimo pabaigos Elektrėnų tarybos deputatai grįžo į Elektrėnus ir telefonu iš pašto sušaukė visus pažįstamus į susitikimą bei pasiskirstė, kas ir kada budės prie telefono. Tą kartą elektrėniškiai davė sau įžadą, kad nebendraus su sovietine valdžia, šiai atėjus į Elektrėnų gyvenvietės tarybos administacijos pastatą. Budėjusieji neturėjo ryšio su Seimu bei Vyriausybe, todėl nežinojo, kas iš tiesų vyks­ta. Tačiau ryšį pavyko užmegzti iš Lietuvos elektrinės per centrinę dispečerinę. E. Vėželis iki šiol pakylėtas, kokia vieninga tuomet buvo tauta. Juk tą dieną elektrinėje budėję žmonės galėjo atsisakyti sujungti su Seimu, tačiau niekam tokia mintis nė nekilo. Elektrėnų tarybos deputatai bei kiti aktyvūs elektrėniškiai su visa tauta Sausio 13-osios išvakarėse ir tą lemtingąją dieną taip pat budėjo prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Išvakarėse į Vilnių pasuko trys autobusai su elektrėniškiais. Juos sukviesti padėjo Elektrėnų komisariato pareigūnai per racijas skelbę, kad renkami žmonės vykimui. Sausio 13-ąją į Vilnių važiavę elektrėniškiai jau konkrečiai žinojo, kad budintiesiems prie strateginių pastatų iškilęs rimtas pavojus, tačiau tai neatbaidė nuo kelionės.

Elektrėnų gyvenvietės tarybos deputatai ir kiti elektrėniškiai budėjo iki sausio 26-osios, paskutinysis budėjo Elektrėnų muzikos mokyklos mokytojas Julius Jurgaitis.

Apie Sausio įvykius E. Vėželis kalbėjo susijaudinęs, o vėliau paaiškino, kad net praėjus šitiek metų apie Sausio įvykius kalbėti ramiai dar negali, nusikėlus į tas dienas visuomet užima kvapą.

Dar kartą pakartojus tautos vienybės ir susitelkimo pamoką susirinkusieji Sausio 13-ąją žuvusių aukų atminimą pagerbė tylos minute.

Sugiedojus Lietuvos himną pasisakė Elektrėnų sav. jaunimo reikalų tarybos narys Deimantas Radiun. „Didžiuojuosi tuo, kad gimiau Nepriklausomoje Lietuvoje – esu Nepriklausomybės kartos vaikas, džiaugiuosi, kad tiek tėvai, tiek mokykla diegia vertybes, branginančias Tėvynę ir jos laisvę. Juk ne veltui sakoma: „Kiekviena karta dėl laisvės kaunasi iš naujo“, tad visi tie, kurie krito vardan Lietuvos, pirmiausia išsaugojo tai, kas buvo svarbu ištisoms kartoms“,- sakė Deimantas.

Renginyje koncertavo Elektrėnų kultūros centro jaunimo choras, vadovaujamas Gaivos Židonytės ir Aurimo Medzikausko, solistai Eisvina Lapovaitė, Arvilė Paliokaitė bei Melita Degulytė.

Renginiui didelę knygų ir straipsnių parodą apie Sausio 13-ąją paruošė Elektrėnų viešosios bibliotekos bibliotekininkės. Renginio dalyviai buvo nustebę, kad bibliotekos lobynuose tiek daug leidinių apie istorinius įvykius Lietuvoje.

Antroji Laisvės gynėjų dienos paminėjimo dalis vyko sausio 13-ąją Elektrėnų Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje, kur susirinkusieji meldėsi už Lietuvos laisvės gynėjus. Vikaras Tadas Piktelis per pamokslą kalbėjo, kad šiemet Sausio 13-oji sutapo su Jėzaus Kristaus krikšto diena. Šis sutapimas tarpusavyje dera, nes abu įvykiai primena apie įsipareigojimus. Krikštas įpareigoja būti Dievo vaiku, o Sausio 13-oji – savo šalies piliečiu.

Po šv. Mišių bažnyčioje vyko Elektrėnų meno mokyklos mokytojų koncertas, kuriame sakralinius Lais­vės gynėjų dienos progai tinkančius kūrinius atliko Elektrėnų meno mokyklos direktorius Evaldas Petkevičius, mokytojai Kristina Dabravolskaitė, Rima Gritienė, Georgijus Rancevas. Mokytojams akompanavo mokytoja Lauryna Lankutytė. Andrius Stankevičius atliko kūrinį trimitu, vargonais akompanavo Rūta Striškaitė.