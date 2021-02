Kelių valymo ypatumai

Julija Kirkilienė

Sniegas kelininkus tikrai už­klupo netikėtai. Neišvažiuodami iš savo gatvių ir kaimų, žmonės tiesiog bombardavo skambučiais vienintelę Elektrėnų seniūnijos ke­lių priežiūros tarnybą – Elektrėnų komunalinį ūkį. Pastarasis vis tei­sinasi, kad visur užpustyta, todėl technika nesuspėja. Šį kartą su kelių valymo ypatumais tiesiogiai susikryžiavo EKŪ ir

mūsų redakcijos darbuotojų keliai. Nieko asmeniško, bet žurnalistinį tyrimą, kodėl EKŪ nesuspėja valyti kelių, teko atlikti netyčia, visai be asmeninių interesų. Antradienio ryte (sausio 26 d.) iš pat ryto EKŪ traktoriukas skubėjo pravalyti gatves nuo­savuose namuose gyvenantiems EKŪ darbuotojams. Darbuotojų gatves traktoriukas pravalė sąžiningai, nukastu sniegu užversdamas įvažiavimus į kitas gatves. Toje kitoje gatvėje kaip tik gyvena viena mūsų redakcijos bendradarbė, kuri apie tokį, švelniai tariant, neetišką gatvių valymą, pranešė redakcijai. Apie specialų gat­vių valymą pranešus generaliniam direktoriui Ričardui Leckui, traktoriukas dar kartą važiavo į nuosavų namų kvartalą ir tada jau pravalė visas gatves. Kitą dieną (trečiadienį, sausio 27 d.) snigo dar labiau ir problemų atsirado daugiau. Šį kartą iš Elektrėnuose esančios Žvejų gatvės išvažiuoti negalėjo redakcijos maketuotoja. Labai gražiai prašiau gen. direktoriaus, kad pagelbėtų jai atvažiuoti į darbą, nes ji namuose neturi maketavimui reikalingos programos, todėl nuotoliniu būdu negali dirbti. Direktorius netrukus pasiuntė traktoriuką į Žvejų gatvę, bet nepatikrino jo darbo. O tas traktoriuko vairuo­tojas pravalė gatvę iki kolektyvinių sodų ir sugrįžo namo, informavęs, kad darbas atliktas. Bet Žvejų gatvė yra daug toliau už sodų, ten, kur Venecijos rajonas įkur­tas. Viename name gyvena seno­liai, kuriems bet kada gali prireikti medikų ar net ugniagesių pagalbos, gyvena ir keletas jaunų žmonių, dirbančių Kietaviškių įmonėse. Visaip direktorius gynė tą neatsakingą vairuotoją, deja, be reikalo. Dėl ­vairuotojo neatsakingumo į tą gatvę dar kartą buvo siųstas traktoriukas. Elementaru juk, jei abu minimus kartus traktorininkai savo darbą būtų atlikę sąžiningai, nebūtų reikėję du kartus važiuoti valyti tų pačių gatvių, todėl būtų daugiau kitų gatvių išvalyta.

Žmonės taip pat skundžiasi­ dėl nebarstomų šaligatvių. Teko būti liudytoja, kaip dėl laimingo atsitiktinumo penktadienio ryte (sausio 22 d.) neįvyko skaudi nelaimė Trakų gatvėje ties namu Nr.5. Slidžiame kelyje nugriuvusi moteris niekaip negalėjo atsikelti, o ta gatve iš kiemų nuo kalno išvažinėjo automobilis. Pamačiusi įvykį, ranka stabdžiau automobilį, skubėdama padė­ti atsikelti nugriuvusiai moteriai. Automobilį vos ne vos sustabdžiusi jauna vairuotoja atskubėjo į pagalbą. Kartu pakėlėme moterį ir pasidžiaugusios dėl laimingos nelaimės išsiskirstėme. Dėl nebarstomų ša­ligatvių taip pat informavau R. Lecką, bet nuo tos pastabos šaligatviai barstomi nebuvo. Vėliau viena iš valytojų pasakė, kad neturi kuo tuos slidžius šaligatvius barstyti.

Tokios problemos kelių valymo tarnyboje. Nuo rašinio, tikriausiai, niekas nepasikeis, nes visos bėdos yra tik dėl žmonių mąstymo, kurio niekas pakeisti negali. Čia informacija gyventojams, kad žinotų, kodėl viskas yra taip, o ne kitaip.