Jų gyvenimo būdas – dalinti neišsenkančio šaltinio gerumą

2019 m. birželio 10–16 dienomis Druskininkų VŠĮ Valstybės ir savivaldybės tarnautojų mokymo centre „Dainava“ buvo suorganizuota Lietuvos diabeto asociacijos cukrinio diabeto mokymo ir aktyvaus poilsio stovykla, sukvietusi iš Lietuvos regionų LDA narius gauti naujausios informacijos apie sveikatos aktualijas, ligos priežiūrą. Vyko praktiniai už­siėmimai ir aktyvaus poilsio renginiai. Nauda ir įspūdžiai kiekvienam dalyviui suteikė galimybę tei­giamai reguliuoti gyvenseną ir apie naujoves kalbėtis savo klubuose. Septynios dienos pralėkė kaip viena, nes stovyklos programa, vadovaujant Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos narei, Lietuvos diabeto asociacijos Prezidentei Vidai Augustinienei, puikiausiai organizuota. Stovyklos vadovė Lietuvos diabeto asociacijos tarybos narė, Druskininkų miesto diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė Jelena Šimonienė, pasitelkusi į pagalbą savo klubo narę Jūratę Tamulaitienę ir slaugytoją diabetologę Vaidą Karbočienę iš Šiaulių, nuoširdžiai dirbo, kad racionalūs stovyklos užmojai būtų įgyvendinti.

Per savo gyvenimą teko dalyvauti įvairiuose renginiuose, tačiau, kad žmonės su tokiu užsidegimu ir noru dirbtų savo darbą, matau pirmą kartą. Kaskart besikreipiantysis būdavo maloniai išklausomas, paaiškinama, suteikiama informacija. Įvairūs renginiai vyko nuo 7 iki 23 val., tačiau vadovė Jelena Šimonienė su padėjėjomis gyveno šalia, tad bet kada galėjai sulaukti paramos. Buvau maloniai nustebinta, kai, vos atvykusi, pamačiau Prezidentę Vidą Augustinienę, kuri kiekvienam rado gerą žodį, domėjosi savijauta, o vėliau skaitė paskaitą „Sergančiųjų diabetu aktualijos Lietuvoje“. Buvo kalbama apie vaistų kompensavimą,­ apie dedamas pa­stangas, kad cukrinis diabetas būtų pripažintas prioritetu ir gydymas pradedamas anksčiau ir geresniais vaistais. Pateiktas JAV ir Europos cukrinio diabeto asociacijų sąrašas rekomenduojamųjų vaistų, ma­žinančių cukrų, o kartu apsaugančių širdies kraujagysles ir inkstus. Pranešėja pateikė pavyzdžių iš Slovėnijos – ligoniai gauna 150 juostelių per mėnesį, o visi reikalingi vaistai yra kompensuojami.

Kasdien skai­tė paskaitas­ diato­logė Vaida Karbo­čienė apie sergančiųjų cukriniu diabetu mitybos įpročių keitimo rekomendacijas, angliavandenių skaičiavimą maiste, cukrinio diabeto gydymą vaistais, pažangą diabeto gydyme ir savikontrolėje, apie ūmias ir lėtines komplikacijas, jų išvengimą. Paskaitas lydėjo daugybė klausimų, į ku­riuos, remdamosi praktika, atsakinėjo visos trys organizatorės.

Mokymus paįvairindavo svečiai:­ medicininių tyrimų laboratorija „Antėja“ iš Alytaus padalinio padarė glikozilinto hemoglobino tyrimus, Druskininkų savivaldybės sveikatos biuro atstovai skaitė paskaitas „Pirmoji pagalba“ ir „Kūno masės indekso nustatymas ir įvertinimas“ bei atliko praktinius užsiėmimus. UAB „MEDICATA FILIA“ darbuotojai supažindino su „Bičių produktų nau­da“ ir minėtus produktus pristatė. UAB „Microlife“ darbuotojai skaitė paskaitą „Praktiniai patarimai, kaip tinkamai matuoti kraujo spaudimą namuose“ ir mokė, kaip naudotis firmos prietaisais.

Milžinišką darbą atliko Jelena, Vaida ir Jūratė 6 kartus per dieną (o jei reikėjo, ir daugiau kartų) tik­rindamos kiekvieno stovyklautojo­ cukraus kiekį kraujyje, dalindamos­ patarimus, padėdamos sudaryti krei­ves, nurodydamos, kiek vaistų reikia vartoti, ką ir kiek valgyti, kad ge­bėtume suskaičiuoti suvalgyto mais­­to angliavandenių kiekį kraujyje.

Dauguma, sekdami savo tyrimus, pamatė akivaizdžių rezultatų ir labai džiaugėsi galėdami suvaldyti ligą. Tai neįkainojama dovana. Ir nuoširdi padėka regionų LDA pirmininkams, suteikusiems galimybę dalyvauti mokymuose. Nuoširdžiai dėkoju Elektrėnų LDA pirmininkui Alfonsui Sodoniui, turinčiam didžiulį žinių bagažą, už nuolatinį rūpestį ir norą padėti savo asociacijos nariams. Vieno pokalbio metu Jelena Šimonienė juokavo, kad jai už nuolatinę pagalbą dangaus vartai be eilės atsivers. Juokai juokais, bet, brangioji vadove, niekas tuo neabejoja. Jūs esate asmenybė, kokių reta. Jūs ne tik pati sugebate dalinti aplink save gerumą, bet diegiate jį kitiems, kad šalia esančiam būtų šviesiau akyse ir miela širdyje.

Na, o dabar apie sielos atgaivas. Be daugybės mankštos pratimų, įvairiausių žaidimų, pokštavimų, stebuklų, kurie įvyksta tik Druskininkuose, kai apeini „Pasagą“ ar nuprausi šv. Jokūbą Ratnyčėlės upelėje šalia Česnulio skulptūrų par­ko, patyrėme nuostabių akimirkų gėrėdamiesi Druskininkų miesto kultūros paminklais ir edukacinėmis programomis.

Suspėjome aplankyti „Girios aidą“, Lubio parką, kitas vietas, grožėtis muzikiniu fontanu, pamatyti lauko kino teatre filmą „Tarp pilkų debesų“, Kirilo Glušajevo spektaklį „Terapijos“ „Eglės“ sanatorijoje ir pagerinti sveikatą!

Dar kartą dėkoju visiems, kas nors aguonos grūdeliu prisidėjo prie mūsų sveikatos. O daugiausia va­dovėms, kurių gyvenimo būdas – dalinti neišsenkančio šaltinio gerumą. Baigdama norėčiau pacituoti mėgstamus Jelenos Šimonienės žodžius iš padėkos raštų, kuriuos gavome visi prieš atsisveikindami: „Ma­lonu sutikti žvilgsnį žmogaus, ku­riam ką tik padėjai – jis ypatingas, spindintis, iškalbingesnis už visus ištartus dėkingumo žodžius. Ir taip norėtųsi padėti visiems ir visuomet…“

Janina Girsė