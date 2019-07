Gyvybę gelbės moderniausiu prietaisu

Virginija Jacinavičiūtė

Vievyje veikianti baldų įmo­­nė „Lietwood“ įsigijo defi­briliato­rių, kuris kritiniais atvejais pa­dės užtikrinti kokybišką pirmąją ­pagalbą įmonės darbuotojams. „Liet­wood“ – antroji­ įmonė Elek­­trėnų savivaldybėje, įsigi­jusi defi­briliatorių, o pirmąjį dar­buoto­jų ir pirkėjų labui įrengė prekybos centras „Lidl“.

Antri savivaldybėje

Diena, kai į įmonę „Lietwood“­ buvo atgabentas defibriliatorius, vadovams ir darbuotojams buvo neeilinė. Tądien buvo pravesti pirmosios pagalbos mokymai, kad nelaimei ištikus nekiltų klausimų, kaip defibriliatoriumi naudotis. Kaip darbuotojams vedami mokymai, stebėjo Elektrėnų savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja sveikatos apsaugai Virginija Liepinytė-Medeikė bei Vi­suomenės sveikatos biuro atstovė Julė Ramanauskaitė. V. Liepinytė-Medeikė įmonės direktoriui Nerijui Pacevičiui papasakojo, kad lig šiol Elektrėnų savivaldybėje buvo tik vienas defibriliatorius. Jį darbuotojų ir pirkėjų labui įrengė prekybos centras „Lidl“. Tačiau įgy­vendinus ES finansuojamą projektą „Sveikatos išsaugojimo priemonių įgyvendinimas tikslinėse teritorijose“ savivaldybėje planuojama įrengti tris defibriliatorius. Vienas jų bus pastatytas

Vievyje, bažnyčios aikštėje, kiti du Elektrėnuose – Elektrėnų kultūros centre, Elektrėnų savivaldybės sporto centre. Įgyvendinant projektą Elektrėnuose buvo organizuojami gaivinimo, automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo stabdymo mokymai naudojant realias pagalbos teikimo priemones. Įgyvendinus projektą 160 elektrėniškių buvo apmokyti teikti pirmąją pagalbą. Dalis apmokytų žmonių tapo savanoriais, kurie gavę žinutę į mobilųjį telefoną, skubės suteikti pirmąją pagalbą defibriliatoriumi.

Visuomenės sveikatos biuro atstovė J. Ramanauskaitė informavo N. Pacevičių, kad Visuomenės sveikatos biuro darbuotojai gali įmonėje pravesti pirmosios pagalbos mokymus.

Tačiau tądien mokymus vedė įmonės UAB „Hospitex diagnostics Kaunas“, prekiaujančios defibriliatoriais, vadybininkas Raimundas Žebrauskas.

Svarbi kiekviena sekundė

R. Žebrauskas įmonės virtuvė­lėje susirinkusiems darbuotoja­ms­ žmogaus gaivinimo techniką parodė pasinaudodamas specialiu manekenu. R. Žebrausko teigimu, kai žmogus netenka sąmonės, yra svarbi kiekviena akimirka, todėl viską reikia daryti greitai. Pirmiausia reikia įsitikinti, ar žmogui tikrai reikalinga pagalba. Streso akimirką sunku apčiuopti pulsą, todėl paprasčiau suduoti žmogui per veidą. Jei šis nereaguoja, reikia nedelsiant iškviesti greitąją pagalbą, skambinant 033, ir pradėti gaivinti. Kol paruošiamas defibriliatorius, reikia nesustojant spausti krūtinės ląstą per du pirštus virš duobutės. Paspaudimų greitis – mažiausiai 110 kartų per minutę. Kaip pasakojo R. Žebrauskas, krūtinę spausti reikia 5-6 cm, o pūsti oro į burną nepatarė, nes pasitaiko, kad oro gaivinamajam pripučiama per daug, ir taip pažei­džiami plaučiai. R. Žebrauskas paaiškino, o vėliau ir patys susirinkusieji įsitikino, kad defibriliatoriumi nau­dotis nėra sudėtinga, todėl jį tinkamai panaudoti gali medicininio išsilavinimo neturintis žmogus. Elektrošokas veikia tik tuomet, jei širdies ritmas yra sutrikęs, todėl nelaimės ištiktam žmogui pakenkti negalima. Defibriliatorius veikia automatiškai, visą defibriliavimo eiga įgarsinta lietuviškai. Pajungus defibriliatorių, jo nereikia atjungti. Prietaisas automatiškai nustato, kiek kartų žmogus turi būti defibriliuojamas. Kuo anksčiau panaudojamas defibriliatorius, tuo didesnė tikimybė nutraukti širdies ritmo sutrikimus, sukeliančius klinikinę mirtį.

R. Žebrauskas papasakojo apie kelis atvejus, kada įmonėse, kurios­ įsigijo defibriliatorius, pavyko atgaivinti dėl širdies ritmo sutrikimų nukentėjusius asmenis. Tai buvo didelis džiaugsmas ne tik tiems, kurie buvo išgelbėti, bet ir tiems, kurie gyvybę išgelbėjo.

Brangus prietaisas

„Seniai galvojome, kad reikia įsigyti defibriliatorių. Ypač tai tampa aktualu vasarą, kai ateina karš­čiai. Gamybos patalpose maždaug per valandą oras tampa toks pat kaip lauke. Tokiomis sąlygomis nelengva dirbti, todėl leidžiame darbuotojams dažniau daryti pertraukėles. Įmonėje dar nėra buvę tokių nelaimių, kad prireiktų defibriliatoriaus, tačiau nereikia laukti, kol nelaimė atsitiks, ir tik tuomet rūpintis pagalbos priemonėmis. Defibriliatorių pakabinsime gamybinės administracijos patalpoje, kuri vienodai nutolusi nuo visų gamybos linijų. Tose patalpose nuolat būna žmonių ir dauguma jų dalyvavo šios dienos mokymuose“, – komentavo įmonės „Lietwood“ direktorius N. Pacevičius.

V. Liepinytė-Medeikė svarstė, kad ateityje defibriliatoriai įmonėse bus tokie pat įprasti dalykai kaip vaistinėlė ir gesintuvas. Tiesa, įsigyti tokį kokybišką defibriliatorių, kokį įsigijo „Lietwood“, gali ne kiekviena įmonė, nes prietaisas yra gana brangus. Defibriliatorių įsigyti įmonei kainavo 3000 eurų.