Griauna tai, kas aukšta

Julija Kirkilienė

Ateinančios vasaros giedrą dieną Elektrėnų iš Vilniaus televizijos bokšto nebepamatysime. Žada nugriauti viską, kas aukšta: 250 m aukščio elektrinės kaminą, įtrauktą į Gineso rekordų knygą, ir „Vaikų pasaulyje“ vis dar stovintį apžvalgos ratą.

Smalsuoliai nepageidaujami

Apžvalgos ratas stovės jau nebeilgai. UAB „Losrita“ jau pradėjo atrakcionų parko renovaciją. Šiuo metu vykdomi ardymo darbai, tad parko teritorija dabar tiktų gal tik karui žaisti. Tokia aplinka elektrėniškiams labai patinka, todėl naktimis, kai tik iš teritorijos išei­na paskutinis darbininkas, per tvorą karstosi nuotykių mėgėjai, o patekę į parką niokoja viską, ką suranda. Vienas smalsuolis lipdamas per tvorą taip susižeidė, kad gydomas ligoninėje. Liepos paskutinę dieną parko teritorijoje su statybų vadovo asistentu Žygiu sukiojosi Lukas. Vaikinai planavo, kur statyti vaizdo kameras – kad apsaugininkams nereikėtų patiems gaudyti laipiotojų, užteks pamatyti per ekraną ir pranešti policijai. Kito būdo apsisaugoti nuo pernelyg smalsių elektrėniškių statybininkai nesugalvojo. Nes tie smalsuoliai, ne tik pasižiūrėti per tvorą karstosi, bet ir metalu rūpinasi. Neapsaugojus teritorijos gali žlugti ir mero Kęstučio Vaitukaičio viltys demontuotų atrakcionų metalą parduoti.

Pasitikėjimas

Jaunas statybų vadovas nostalgijos nei Elektrėnams, nei at­rakcionų parkui neturi, bet sako, jeigu būtų jo valia, apžvalgos ratą remontuotų ir paliktų. Bet savivaldybė priėmė sprendimą palikti tik ekstremaliuosius amerikietiškuosius kalnelius („JetStar“), ir, kaip meras žiniasklaidai sakė, muzikinius kalnelius. Vietoje auto­dromo bus įrengtas riedlenčių parkas. Žygis sako, kad įdomiausias statinys renovuotame parke bus didelis amfiteatras. Parke neliks ir kai kurių medžių – žada juos nu­pjauti, o vietoje nupjautų pasodinti naujus ir naujoviškus. Darbams sąmata yra apie 1,8 ml. eurų. Kadangi projektą užbaigti planuojama tik kitų metų pabaigoje, tai gal ir suma kažkiek keisis. Man visada imponuoja jauni žmonės, sotesnės duonos neieškantys svetimose šalyse, tad pagirdama jauną statybos vadovo asistentą Žygį išreiškiau ir pasitikėjimą, kad darbus įmonė atliks kokybiškai. Tik trečius metus veiklą vykdanti bendrovė „Los­rita“ 2018 m. Vievyje, Stoties g., statė laboratoriją.