Gražūs jubiliejai švenčiami skaitant

Julija Kirkilienė

Šiomis dienomis Elektrėnų sa­vi­valdybė švenčia savo veiklos dvidešimtmetį. Tokia jau šio laikotarpio dalia, kad net jubiliejus švęsti tenka tik skaitant. Renginiai uždrausti dėl karantino.

Naujai įkurta Elektrėnų savi­valdybė ir laikraštis „Elektrėnų kronika“ savo veiklą pradėjo kartu. Pirmoje Elektrėnų savivaldybės heraldikos įteikimo šventėje, vykusioje 2000 m. balandžio 29 dieną, jau dalyvavo laikraščio žurnalistai ir istorijai liko šios šventės aprašymas su nuo­traukomis, tiesa, blogos kokybės.

Per tą dvidešimtmetį laikraštis nuolat sekė savivaldybės darbą, dalyvavo kiekviename tarybos posėdyje ir apie priimtus sprendimus informavo savivaldybės gyventojus. Visus tuos metus akylai sekėme savivaldybės darbus: už gerus gyrėme, už, mūsų skai­tytojų nuomone, klaidingus sprendimus – peikėme. Augome ir to­bu­lėjome kartu su savivaldybės tarnautojais ir vadovais. Akylai ste­bėjome kiekvienus savivaldos rinkimus, kurių per 20 metų įvyko šešeri. Po kiekvienų rinkimų į savivaldybės tarybas ateidavo dalis naujų žmonių. Vieni tarybos nariai buvo išrenkami į kiekvieną tarybą, kiti – tik į vieną, treti ateidavo su pertraukomis. Pirmoje ir dabartinėje – šeštoje – taryboje dirba Viktoras Valiušis, Silva Lengvinienė, Virgilijus Pruskas ir meras Kęstutis Vaitukaitis. Meras K. Vaitukaitis vadovauja penktą kadenciją. Vienai 2007–2011 m. kadencijai meru tarybos išrinktas buvo Arvydas Vyš­niauskas. Iki 2015 m. merą rinkdavo savivaldybės taryba, dabar meras renkamas tiesiogiai visų rinkėjų. Per prabėgusį dvidešimtmetį, redakcijos žiniomis, mirė 7 skirtingose kadencijose rinkti tarybos nariai: pirmasis administratorius Kristijonas Kameneckas, Jurgis Vytautas Grigaliūnas, Stanislovas Paukštys, Mykolas Masys, Kęstutis Rėklys, Vidmantas Mickevičius ir Vytautas Griščenko.

Jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname savivaldybės vadovus, tarybos narius ir kiekvieną savivaldybės gyventoją, linkime, kad savivaldybės tarnautojų darbai būtų skirti kiekvieno gyventojo gerovei, ir, kas šiame laikotarpyje labai svarbu, – visiems linkime sveikatos.