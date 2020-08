Elektrėnus nušvies pirmasis „Šviesų festivalis“

Lukas Paškevičius,

VU Komunikacijos fakulteto

studentas, praktikantas

Vos pusmetį Elektrėnų savi­valdybėje veikiantis „Iniciatyvų biuras“ pristato savo vieną pir­mųjų iniciatyvų – nemokamą miesto gyventojams ir svečiams „Šviesų festivalį“. Pasak renginio organizatorių, šios iniciatyvos pagrindinė mintis yra nušviesti Elektrėnų miestą taip, kad jį matytų net tolimiausių miestų gyventojai.

Prieš pokalbį apie naująją jaunimo iniciatyvą pasiteiravome, kas yra pagrindinis „Šviesų festivalio“ organizatorius „Iniciatyvų biuras“ ir kokie jo tikslai.

„Tai nauja aktyvaus Elektrėnų jaunimo įkurta, ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra imtis iniciatyvos įgyvendinti įvairaus dydžio idėjas ir projektus. Sujungdami aktyviausius žmones savivaldybėje norime kurti bendruo­menę, kurioje kiekvienas žmogus galėtų tobulėti, reikštis, realizuoti savo mintis ir tapti gražaus judėjimo dalimi. „Iniciatyvų biurą“ sukūrėme tam, kad turėtume platformą, kur galėtume administruoti įvairius jaunimo projektus Elektrėnuose ir ne tik. Šiandien dar esame labai jauni, įsisteigę vos vasario mėnesio pabaigoje, tačiau augame labai greitai ir mūsų sklaida socialiniuose tinkluo­se jau sudomino ir kitų miestų jaunuolius prisidėti prie mūsų veiklos“, – pristatydamas organizaciją sakė „Iniciatyvų biuro“ direktorius Deimantas Radiun.

Pasak jo, ateityje yra galimybių augti kaip vienai tų organizacijų, kuri jungtų aktyviausius jaunuolius visoje Lietuvoje, o pagrindinė vieta būtų Elektrėnai.

Tačiau šiandien apie organizacijos planus ir tikslus geriausiai kalba viena po kitos organizuo­jamos iniciatyvos. Gyventojai jau galėjo nugirsti ar pastebėti dar tik įgyvendinamą projektą – atnaujinti sovietmečiu netoli elektrinės veikusią oranžeriją.

„Sovietmečiu pastatyti ir elektrinei priklausę šiltnamiai turėjo nuostabią oranžeriją, kurioje prieš daug metų vyko ekskursijos ir kiti užsiėmimai. Ši oranžerija, pastatyta 1968 m., buvo lyg tropinės gamtos oazė, esanti prie Elektrėnų šiltnamių. Tai buvo puikus traukos centras norintiems pasigrožėti neįprastais augalais. Taip pat anksčiau oranžerijoje augo ne tik gėlės, bet ir vaisiai. To meto moksleiviai per darbų pamokas galėjo patys išmokti sodinti ir tręšti augalus. Žmonės prisimena, kad čia augo daug egzotinių augalų, buvo nedidelis čiurlenantis baseinėlis. Būtent ten elektrėniečiai galėjo išvysti savo akimis, kaip auga bananai bei kiti egzotiniai augalai“, – pasakoja D. Radiun. Pasak jo, šiuo metu „Žiemos sodo“ projektas dar tik ruošiamas ir nuolat tobulinamas, dėl to kalbėti apie jį detaliau dar yra anksti. Tačiau jis informavo, kad netrukus pati komanda pasidalins naujienomis, kaip vyksta įgyvendinimas.

Panašu, kad toks projektas šiais metais baigtas nebus, nes jis reikalauja daug žmogiškųjų ir finansinių išteklių. Tačiau viena pirmųjų iniciatyvų, kuri išvys dienos šviesą greičiau – kitą savaitę vyksiantis „Šviesų festivalis“, kurio idėją sumanė Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos moksleivis Pijus Norušis.

„Elektrėnuose gausu aktyvaus jaunimo, kuris moka svajoti garsiai ir dalinasi savo mintimis. Pati idėja kilo šiais metais, kuomet organizacijoje rengėme kito projekto reprezentacinius filmukus ir vienas mūsų komandos narys užsiminė, jog kažkada norėtų, jog Elektrėnuose turėtume šviesų festivalį. Galima drąsiai sakyti, kad šios idėjos autorius yra Pijus Norušis, be kurio Elektrėnuose nebūtų įvykę daug dalykų. Tai yra jaunuolis, kuris savo idėjomis, užsispyrimu žavi visus aplinkinius ir nesustoja tobulėti“, – pasakoja „Iniciatyvų biuro“ komandos nariai.

Jaunuoliai priduria, kad kaip komanda, jie negalėjo praleisti idėjos pro ausis ir nesiimti jos įgy­vendinimo: „Negalėjome šios idėjos nepastebėti ar ignoruoti. Tam ir esame, kad padėtume kiekvienam jaunuoliui reikšti savo mintis, svajones čia, Elektrėnuose.“

Renginio organizatoriai neabejoja, kad festivalio šūkis pateisins lūkesčius ir įrodys, jog Elektrėnų miestas šviečia ne tik dieną, bet ir naktį.

„Vien mūsų miesto, o dabar ir festivalio šūkis „Šviečia dieną šviečia naktį“ kalba, jog mūsų miestas šviečia ir naktį. Tokia ir yra mūsų pagrindinė mintis. Nušviesti Elektrėnus, kad jie matytųsi net iš toli. Pažadame, kad tikrai taip ir bus“, – žada renginio sumanytojai.

Be „Iniciatyvų biuro“ prie šio renginio finansiniais ištekliais prisidėjo ir Elektrėnų savivaldybė. Jaunimas teigia, kad iš savivaldybės administracijos darbuotojų tikėjosi sulaukti galybės klausimų ar net neigiamų komentarų, tačiau, pasak jų, tokios išankstinės spėlionės nepasitvirtino.

„Kiekvienai jaunimo idėjai mūsų savivaldybės durys ir langai yra visada atviri, viskas priklauso nuo to, kaip tu pats tiki savo idėja ir matai tame potencialą. Šiuo atveju Elektrėnų savivaldybė yra mūsų renginio mecenatas, kuris finansuo­ja beveik viską, ko mums reikia. Galime drąsiai sakyti, kad turime labai didžiulį palaikymą. Kuomet pristatinėjome šią idėją savivaldybės atstovams, tikėjomės, kad sulauksime labai daug klausimų, galbūt, net negatyvių komentarų, tačiau taip nėra. Savivaldybės darbuotojai neslėpė susižavėjimo ir šypsenų savo veiduose ir tik siūlė įvairias idėjas bei mus palaikė. Toks palaikymas skatina mus judėti toliau ir nesustoti“, – įspūdžiais dalijasi „Šviesų festivalio“ iniciatoriai.

Organizacijos nariai tikina, kad su Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovais taip pat jau yra aptarę ir tolimesnes šio festivalio perspektyvas. Ieškoma sutarimo, jog tai galėtų būti kasmetinis renginys.

Šviesų festivalis vyks rugpjūčio 21-ąją dieną, penktadienį. Pasak renginio komandos, Elektrėnų dangus naktį nušvis neregėtomis spalvomis ir įdomiomis instaliacijomis. Žiūrovai galės išvysti šviesas, krentančias nuo daugiabučių stogų ar kitų žymiausių Elektrėnų miesto objektų. Pamatyti instaliacijas renginio dalyviai gali tikėtis skirtingose miesto vietose. Renginys nemokamas, planuojama, kad jis prasidės 21 valandą vakaro ir tęsis iki 4 valandos ryto. Organizatoriai informuoja, jog šviesų renginys skirtas tiek Elektrėnų miesto gyventojams, tiek iš kitų miestų atvykstantiems įvairaus amžiaus ir pomėgių lankytojams.