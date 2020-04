Elektrėnų savivaldybei apsirūpinti priemonėmis padeda verslininkai ir privatūs asmenys

Virginija Jacinavičiūtė

Lietuvoje susirgusių koronavirusu skaičius vis auga – ket­virtadienį užfiksuota 290 at­vejų. Elektrėnuose susirgusiųjų ne­pa­daugėjo, bet saviizoliacijoje gy­venančių asmenų skaičius auga. Vie­ni grįžta iš užsienio, kiti namuo­se užsidarė po apsilankymo prekybos centre, kuriame apsipirkinėjo koronavirusu užsikrėtęs asmuo. Verta pasidžiaugti, kad iki 03-26 Elektrėnuose naujų atvejų neužfiksuota, todėl savivaldybė turi daugiau laiko pasiruošti galimam pandemijos scenarijui – perkamos specialiosios priemonės, užsakyti 4 kvėpavimo aparatai.

Įpusėjo antra savaitė po to, kai šalyje buvo įvestas karantinas. Klausėme administracijos direktoriaus ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo Gedimino Ratkevičiaus, su kokiais iššūkiais teko susidurti savivaldybei.

„Didžiausi pastarosios savaitės iššūkiai yra susiję su tarnybų (socia­li­nių, medicinos ir komunali­nių) spec. priemonių aprūpinimu, pasi­rūpinimu asmenų izoliavimo patalpomis bei karantino režimo laikymusi. Kai valstybinės institucijos pirmą kartą paprašė paskaičiuoti spec. priemonių poreikį, įgavome lūkesčių, kad būsime jomis aprūpinti. Tačiau, kai tokie paklausimai pradė­jo kartotis, lūkesčiai dingo ir atėjo supratimas, kad spec. priemonėmis saugiau pasirūpinti patiems. Todėl, tenkindami savo pačių įstaigų poreikius atlikome viešuosius pirkimus už 35 411 Eur sumą (ir pirkimus tęsiame toliau) ir šią savaitę laukiame mus pasieksiančių kaukių, respiratorių, kostiumų, vienkartinių pirštinių, apsauginių akinių, veido skydų, vienkartinių kepuraičių, vienkartinių chalatų ir kt. Po poros savaičių turėtume sulaukti ir 4 kvėpavimo aparatų, kurių vieneto vertė 18 000 Eur (viso 72 000 Eur). Džiugina, kad prie pagalbos šauksmo prisijungia verslo įmonės ir privatūs asmenys, kurie prisideda ir priemonių aprūpinimu, ir pinigais (suaukota 1 585 eurų, Kazokiškių apylinkių bendruomenės išreiškė sutikimą paaukoti 18 000 eurų iš joms skirtinos kompensacijos kvėpavimo aparatui įsigyti) ir pasisiūlymu savanoriškai neatlygintinai darbuotis koronaviruso infekcijos prevencijos darbuo­se (užsiregistravo 42 savanoriai). Už tai esame jiems dėkingi“, – apie padėtį Elektrėnų savivaldybėje pasakojo G. Ratkevičius.

Iki kovo 26 d. imtinai savivaldybė apie asmenų izoliaciją pakonsultavo 115 žmonių, 57 asmenys izoliuo­jasi savarankiškai, savivaldybės patalpose izoliuojama 14. „Dėl asmenų sugrįžimo Tėvynėn iš užsienio ti­kėtina, kad šie skaičiai artimiausiu metu gerokai šoktels, todėl jau radome izoliavimo vietą 73 žmonėms ir toliau tų vietų ieškome kreipdamiesi į visus vietos apgyvendinimo paslau­gų teikėjus. Taip pat organizuojame izoliuotų asmenų maitinimo paslaugas“, – sakė G. Ratkevičius.

Sunkių ligonių intensyvus gydymas yra planuojamas Vilniaus gydymo įstaigose, o leng­vesnius ligonius numatoma hospitalizuoti Elektrėnų, Vievio ir Abromiškių ligoninėse. Ligoniams gydyti savivaldybėje bus paruošta per 400 lovų. „Nepaisant to, naivu būtų tikėtis, kad sunkios ligos stadijos aplenks mūsų gydymo įstaigų pacientus (didmiesčių ligoninės gali būti perpildytos), todėl turime būti priemonėmis ir medicinos personalu pasiruošę ir sunkesniems scenarijams, todėl skiriame tam minėtą ženklią savivaldybės biudžeto dalį. Esame pasirengę ir pačių medikų karantinavimui ir maitinimui“, – informavo G. Ratkevičius.

Administracijos direktorius nuo­gąstavo, kad visuomenėje stinga drausmingumo laikantis karantino. Todėl tikėtina, kad blogėjant padėčiai, plečiantis koronaviruso infekcijai, situacija artimiausiu metu ­keisis – karantino režimas griežtės, o jo laikymosi užtikrinimui bus metamos didesnės jėgos struktūrų pajėgos.

Elektrėnų ligoninė, bendradar­biaudama su savivaldybe, toliau ruošia­­si galimiems pandemijos atvejams.

„Esame dėkingi likimui, kad jis davė mums laiko pasiruošti ligos proveržiui, kad koronaviruso atvejai neužgriuvo taip, kaip Ukmergėje. Glaudžiai bendradarbiaujame su savivaldybe ir stengiamės kuo labiau pasiruošti įvairiems pandemijos scenarijams. Ligoninės kolektyvas kiek įmanoma pasiruošęs darbui su ligoniais, kuriems bus diagnozuotas koronavirusas. Kol ligoninėje negydome­ koranavirusu užsikrėtusių ligo­nių, ga­lime ramiau atsikvėpti, bet medikai žino, kas gali laukti, todėl patiria tikrai nemažą stresą“, – apie nuo­taikas ligoninėje kalbėjo direktorius Edmundas Niparavičius.

Pandemija visiškai pakeitė Pir­minės sveikatos priežiūros įstaigų darbą. Šiuo metu didžiąją dalį laiko šeimos gydytojai skiria nedarbingumo pažymėjimų išrašymui. Konsultacijas šeimos gydytojai teikia telefonu, o poliklinikoje priima tik susitarus telefonu iš anksto.