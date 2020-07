Elektrėnams rūpi jaunimas

Sniežana Juckevič,

VU Komunikacijos fakulteto studentė, praktikantė

Jau treti metai, kai Elektrėnų savivaldybėje vyksta jaunimo įdar­binimo programa. Nors situacija su darbo vietomis šiemet kiek sudėtingesnė, savivaldybė darbdavius prisijungti prie šios programos vilioja kompensacijomis.

2018 m. vasara buvo pirmoji, kai Elektrėnų savivaldybėje pradėta įgyvendinti jaunimo įdarbinimo programa. Įgyvendinant šį projektą buvo siekiama skatinti bendradarbiavimą su Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veikiančiu verslo sektoriumi, gerinti jaunimo profesinio orientavimo kokybę bei užimtumą vasaros laikotarpiu. Vienas iš svarbiausių programos uždavinių – paremti darbdavius, pagal šią programą įdarbinusius jaunuo­lius, kompensuojant darbo vietos išlaikymą programoje nustatyta tvarka.

„Visi skųsdavosi, jog vaikams vasarą trūksta veiklos, tada mums kilo idėja įdarbinti jaunuo­lius. Pirmais metais dalyvavo 25 jaunuoliai ir 15 darbdavių“, – pasakoja Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Neringa Pulauskienė. Pasak Neringos, pirmaisiais metais buvo panaudotos visos programai skirtos lėšos. Kadangi norinčių dalyvauti buvo kur kas daugiau nei numatyta kompensacijų, antraisiais projekto gyvavimo metais savivaldybės taryba patikėjo jų vykdoma veikla ir skyrė dvigubai daugiau lėšų projekto plėtrai. 2019 m. programa pasinaudojo 28 jaunuoliai ir 15 darbdavių. Dauguma darbdavių liko tie patys kaip ir pirmaisiais metais. „Šio projekto tikslas, kad jaunuoliai patys susirastų darbdavius kaip tikroje darbo rinkoje“, – sako N. Pulauskienė.

Aurelija Kuzmičienė, dirbanti Elektrėnų jaunimo centre, pasakoja, jog jos užduotis vykdant šią programą – suteikti visapusišką pagalbą jaunuoliui. „Jaunimas ne tik gauną darbo praktiką, tačiau įgyja kur kas daugiau naudingos patirties atei­čiai. Jeigu tik yra poreikis, mes visuo­met padedame parengti gyvenimo aprašymą, pranešame, jei­gu randame darbo skelbimą. Visą reikiamą informaciją teikiame konsultacijos metu, kuri gali vykti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu“, – pasakoja A. Kuzmičienė. A.Kuzmičienė sako, jog šiemet kompensacija, skirta darbdaviams, buvo padidinta nuo 215 Eur iki 320 Eur vienam mėnesiui. Tai buvo padaryta norint paskatinti darbdavius priimti padirbėti jau­nuolius vasaros laikotarpiui.

„Yra labai didelis moksleivių susidomėjimas šia programa, jie nori užimtumo, savų pinigų ir labai liūdna, kuomet jie neranda darbdavio. Kadangi Lietuvoje karantinas paveikė ir ekonomiką, darbų šiuo metu yra gerokai mažiau“, – kalba A. Kuzmičienė. Pasak jos, šiuo metu yra 20 jaunuolių, dalyvaujančių šioje programoje. Skaičius kiek mažesnis nei anais metais. Jaunimo centro darbuotoja A. Kuzmičienė išvardino pagrindinius šios programos reikalavimus: jaunuolis, norintis dalyvauti šioje programoje, turi būti registruotas Elektrėnų savivaldybėje ir mokytis Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigoje. Visi norintys dalyvauti šioje programoje turi būti 14–19 m. amžiaus. Darbdavys taip pat turi savo veiklą faktiškai vykdyti Elektrėnų savivaldybėje.

Šiemet jau antri metai, kuomet Girmantė Jusevičiūtė dalyvauja jaunimo įdarbinimo programoje. „Šią programą susiradau internete, ją pasidalino Elektrėnų jaunimo centras savo puslapyje. Darbdavį pasiūlė mano artimieji, viskas buvo labai paprasta“, – pasakoja mergina. Darbdaviai, dalyvaujantys projekte, taip pat dalijasi savo įspūdžiais: „Jau antrus metus naudojamės šia programa. Viskas labai šaunu, paprasta ir tikrai rekomenduojame prisijungti prie jos. Vienintelis minusas iš mūsų pusės – trukmė. Tik du mėnesiai yra kompensuojami, nors mes mokslei­vius įdarbiname trijų mėnesių laikotarpiui, o kartais ir ilgiau“, – sako AWAY vandenlenčių parko vadovė Rūta Vaidilaitė. Elektrėnuose verslą vykdanti Irma Radvilienė taip pat negailėjo gerų žodžių: „Tai puikus projektas. Šiuo, pokarantininiu etapu, moksleiviams ypač sunku susirasti darbą, tad šis projektas tikrai jiems aktualus. Be to, ši programa puikiai leidžia „pasimatuoti“ profesijas, jas išbandant praktiškai.“ Irmos Radvilienės manymu, moksleiviams trūksta atsakomybės, griežtesnės dienotvarkės ir noro būti savarankiškiems. Tačiau pridurdama sako, jog tikrai ne visiems. „Džiugu matyti jaunus, entuziastingus žmones, kurie kad ir naujam telefonui pasiryžę patys užsidirbti“, – kalbėjo I. Radvilienė. Moteris pasakojo, jog šiais metais įdarbino dvi moksleives. „Džiaugiamės atsakingomis merginomis, kurios kaupia reikiamas žinias ir įgūdžius savo gyvenimo kely“.