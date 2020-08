Egzaminų rezultatai: abiturientai neišmano matematikos, bet puikiai moka anglų kalbą

Lukas Paškevičius,

VU Komunikacijos fakulteto

studentas, praktikantas

Rugpjūčio 5 dieną Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė vals­tybinių brandos egzaminų rezultatus. Ir nors savivaldybėje galutinių rezultatų teks palaukti, mokyklos teigia, kad mokinių metinių vidurkių ir valstybinių brandos egzaminų įvertinimai atitinka mokymosi rezultatus.

Abiturientų mažėja kasmet

Šiais mokslo metais Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose, teikiančiose vidurinį ugdymą, brandos egzaminus laikė 234 abiturientai. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje – 108, iš jų 21 mokėsi suaugusiųjų klasėse, Vievio gimnazijoje – 45, Semeliškių gimnazijoje tik 12, taip pat egzaminus laikė ir Elektrėnų profesinio mokymo centro abiturientai.

Palyginus su praėjusiais metais, dvyliktokų, kurie šiemet pasirinko valstybinius brandos egzaminus, yra mažiau. Elektrėnų savivaldybės švietimo skyriaus pateiktoje informacijoje matoma, kad egzaminus laikiusiųjų mokinių sumažėjo daugiau nei dešimčia. Šalyje taip pat sumažėjo dvyliktokų, kurie nelaiko valstybinių egzaminų. Tokia mažėjimo tendencija pastebima jau keletą metų.

Egzaminų rezultatai

Elektrėnų savivaldybėje bend­ras visų dalykų išlaikymo procentas – 88,94 proc. (Lietuvoje 89,83 proc.). Mokinių, kurie pasiekė aukštesnįjį ir šimto balų lygius, – 13,9 proc. (Lietuvoje 18 proc.). Prasčiausiai sekėsi išlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą (VBE išlaikė 61,19 proc.). Visi Elektrėnų savivaldybėje iš­laikė istorijos, chemijos, fizikos ir užsienio (rusų) kalbos valstybinius brandos egzaminus.

2020 m. populiariausias buvo užsienio (anglų) kalbos VBE, šį egzaminą laikė 155 kandidatai, lietuvių kalbos ir literatūros VBE laikė 137 kandidatai, matematikos VBE laikė 134 kandidatai, istorijos – 79 kandidatai. Mažiausiai pasirinkusių buvo informacinių technologijų (11 kandidatų), chemijos (11 kandidatų) ir užsienio (rusų) kalbos (14 kandidatų). Gauti 6 šimto balų įvertinimai – 2 lietuvių kalbos ir literatūros, 1 matematikos, 3 užsienio (anglų) kalbos VBE. 5 šimtukus gavo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos abiturientai ir 1 šimtuką (anglų kalbos) gavo Vievio gimnazijos abiturientė. Trečiadienio ryte gavusios statistinius duomenis skirtingos savivaldybės mokyklos vangiai norėjo girtis šių metų rezultatais.

Vievio gimnazijoje

Vievio gimnazijoje visi abiturientai rugpjūčio 10 d. gaus brandos atestatus. Iš viso dvyliktokai laikė 20 mokyklinių brandos egzaminų ir 164 – valstybinius brandos egzaminus. Populiariausias valstybinis brandos egzaminas buvo anglų kalbos. Jį laikė 40 abiturientų. Mažiausiai dvyliktokų rinkosi informacinių technologijų egzaminą, jį laikė tik 2 abiturientai.

Mokyklinius egzaminus išlaikė visi abiturientai, o valstybinių eg­zaminų neišlaikyta 12 (2 – lietuvių kalbos ir literatūros, 10 – matematikos). Geriausiai išlaikyti rusų ir anglų kalbos egzaminai. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, Vievio gimnazijos abiturientų rusų kalbos įvertinimo vidurkis viršija šalies vidurkį (egzamino įvertinimų vidurkis gimnazijoje 77,1, šalyje – 75,4), anglų kalbos (gimnazijoje 64,3, šalyje – 67,5). Taip pat geras ir istorijos valstybinio brandos egzamino rezultatų vidurkis (52,4). Mokykla rezultatus vertina kaip patenkinamus.

Šimtukais Vievio gimnazija šiemet pasigirti negali. Kaip informuo­ja mokykla, tik viena abiturientė – Kamilė Lipnickaitė (mokytoja Elina Šablinskaja) – gavo šimto balų įvertinimą iš anglų kalbos valstybinio brandos egzamino. Praėjusiais metais tokių mokinių buvo septyni.

„Versmės“ gimnazijoje

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija trečiadienio popietę konkrečių rezultatų nepateikė. Pasak mokyklos administracijos, tai ne kelių valandų darbas, dėl to informacija bus pateikta tik kitą savaitę.

Nors ir neturėdama laiko pateikti svarbios statistikos, mokykla su­skubo ir atrado laiko pasidalinti džiugiomis žiniomis.

„Vienas abiturientas baigia gim­naziją su pagyrimu, o iš viso yra gauti penki aukščiausi 100 balų įvertinimai: du lietuvių kalbos (Asta Negatinaitė ir Erika Mikalajūnaitė, mokytoja Augutė Liutkevičienė), matematikos (Danielius Lesun, mokytoja Nijolė Levickienė), anglų kalbos (Aurimas Petronis ir Roberta Rakauskaitė, mokytoja Aušra Balnienė)‘‘, – tei­gia direktoriaus pavaduotoja Danguolė Levickaitė.

Semeliškių gimnazijoje

Semeliškių gimnazijoje brandos egzaminus laikė 12 abiturientų, populiariausi buvo trys pagrindiniai egzaminai: lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos. Pasak šios mokyklos direktorės Astos Dzikevičienės, džiugina visų dalykų rezultatai, išskyrus matematikos. Kaip ir praėjusiais metais, mokykla neturi nei vieno šimtukininko.

Blogi rezultatai

Kaip ir visoje šalyje, daugiausiai abiturientų Elektrėnų savivaldybės mokyklose neišlaikė matematikos valstybinio brandos egzamino. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros direktorės Rūtos Krasauskienės, tai ne tik atskirų mokyklų problema, tai yra sisteminė bėda.

„Tai tikrai nėra atskirų mokyklų problema. Ne tik kasmetiniai vals­tybinių brandos egzaminų rezultatai, tačiau ir tarptautiniai tyrimai daugelį metų rodo vis prastėjančius matematikos ir gamtos mokslų rezultatus. Tai sisteminės bėdos, kurias reikia spręsti kuo skubiau“, – tei­gia R. Krasauskienė.

Matematikos valstybinio brandos egzamino vidurkis šiais metais yra 17,6. Jis prasčiausias per pastaruo­sius penkerius metus. Praėjusiais metais vidurkis siekė 21,7 (2018 ir 2017 – 20, 2016 – 24,2, 2015 – 26,5).

Dar ne pabaiga

Valstybinių brandos egzaminų neišlaikiusiųjų skaičius bei rezultatai vis dar gali pasikeisti. Mokiniai gali pateikti apeliacijas savo mokyklos vadovui per dvi darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Šių devynių valstybinių brandos egzaminų atveju – iki rugpjūčio 7 dienos darbo pabaigos. Rašydami prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo mokiniai gali nurodyti ir savo argumentus, kodėl nesutinka su gautu egzamino įvertinimu. Visos apeliacijos bus išnagrinėtos iki rugpjūčio 17 dienos.

Sugriežtinus reikalavimus, šiemet brandos atestatų įteikimo renginiai organizuojami kitaip. „Versmės“ gimnazijos direktorius Egidijus Kontrimas informavo, kad šeštadienį šventė vyks Elektrėnų kultūros centre, laikantis visų galiojančių saugumo reikalavimų. Jos metu visi privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Vievio gimnazijoje šventė persikels į lauką, planuojama, kad ji vyks aikštėje prie mokyklos.