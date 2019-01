Eglučių parkas kuria šventinę nuotaiką

Virginija Jacinavičiūtė

Kai naktis trunka daug ilgiau nei diena, žmonės pasiilgsta šviesos. Į darbą vykti ir sugrįžti namo dažniausiai tenka tamsoje. Todėl labai gera bent šventiniu laikotarpiu turėti eglučių parką, kuris savo šviesomis ir spalvomis sukuria jaukią kalėdinę nuotaiką.

Eglučių parko idėja prieš penkerius metus kilo Elektrėnų seniūnui Antanui Šalkauskui. „Per šventes didžioji eglutė atrodydavo labai vieniša didelėje aikštėje, norėjau, kad aikštė nebūtų tuščia. Taip ir kilo idėja pakviesti įmones ir įstaigas kurti eglučių parką“, – pasakojo seniūnas. Pirmaisiais metais aikštėje suspindo keliolika eglučių, o šiemet jų buvo net 34, ir tai yra visų penkerių metų rekordas.

A. Šalkauskas džiaugiasi, kad įmonės, įstaigos ir bendruomenės taip noriai prisijungia prie kalėdinių eglučių parko idėjos, kad kiekvienais metais eglutės tampa vis išradingesnės, o miesto aikštė švenčių metu tampa traukos centru.

Ne mažiau dėmesio verta ir mūsų didžioji žaliaskarė, nusagstyta tūkstančiais į tinklą sunertų lempučių, kurių bendras ilgis 2 kilometrai.

Tik įžiebus eglutes Lietuvos miestuose užvirė kova – gyventojai varžėsi, diskutavo ir ginčijosi, kurio miesto eglė gražiausia. Tačiau jei reikėtų varžytis aukščiausių eglių kategorijoje, Elektrėnai neabejotinai kovą laimėtų. A. Šalkauskas sako, kad Elektrėnų žaliaskarė yra aukščiausia natūrali eglutė Lietuvoje, jos aukštis siekia 19 m. Be to, mūsų eglutė yra ekologiška ir ekonomiška. Jau dabar puošiant eglutę sudėtinga surasti tokio aukščio bokštelį. Aukščiausias bokštelis Lietuvoje yra 28 metrų aukščio, tad dar keliolika metų galime būti ramūs, kad eglę puošiančios įmonės darbuotojai pasieks jos viršūnę.

Seniūnas pasakojo, kad šiemet eglutę norėjo papuošti paprastai, tačiau efektingai. Kad tokią idėją pavyko įgyvendinti, seniūnas dėkingas įmonei „Švenčių studija“, o įmonei „Kaistata“ nuoširdžiai ačiū taria už operatyviai surinktą prakartėlę. Dėl nepalankių oro sąlygų, lietaus ir sniego, šiemet labai sudėtinga buvo išvedžioti elektros instaliaciją, baimintasi, kad eglučių nepavyks įžiebti. Už tai, kad eglutės įžiebtos sklandžiai, A. Šalkauskas dėkingas įmonės „Elektros pasaulis“ darbuotojams ir direktoriui Valdui Dzikevičiui.

Be eglučių aikštėje iškilo dar keletas šventinių akcentų. Šalia miesto eglės puikuojasi angelai, pučiantys trimitus, tolėliau pūpso kalėdinė kepurė, o fontano vietoje, rodos, ir toliau liejasi vandens srovės.

Kasmet kalėdinių eglučių parkas vis auga ir tobulėja, kaip ir ateities idėjos. Seniūnas planuoja kitąmet eglučių parko pašonėje organizuoti kalėdinę mugę, kurioje būtų galima įsigyti tautinio paveldo gaminių ir maisto produktų, išgerti šiltos arbatos. Tačiau, kad idėją būtų galima įgyvendinti, dar reikia įsigyti kokybiškus surenkamus prekybos paviljonus.

Kaip ir kasmet, Elektrėnų savivaldybės feisbuko paskyroje vyksta balsavimas už labiausiai patikusią Kalėdų parko eglutę. Balsavimas vyksta iki sausio 1 d. Nugalėtojas bus renkamas susumavus balsavimo ir komisijos balsus. Visi akcijos dalyviai bus pagerbti Trijų karalių šventėje, o išrinktų originaliausių ir gražiausių šimtmečio Kalėdų eglučių autoriai bus apdovanoti specialiu prizu – bilietais į metų muzikos apdovanojimus M.A.M.A. 2018 su apmokėta kelione.