Kaimynų kaimynė Birutė

Julija Kirkilienė

Liaudies išmintis visada yra tei­singa. Teisinga patarlė sako, kad artimiausias kaimynas yra geriau nei giminė. Geri kaimynai yra ir pirmieji policijos pagalbininkai: jie visada pastebi, kas negerai kaimyno namuose, ir pirmieji iškviečia pagalbą. Lietuvos policija nuo 2018 metų organizuoja veikliausių saugios kaimynystės grupių konkursą. Konkurso tikslas – mažinti nusikalstamų veikų skaičių, stiprinti bei gerinti gyventojų bendradarbiavimą su policija, skatinti visuomenę prisidėti prie savo gyvenamosios aplinkos ir bendro saugaus įvaizdžio kūrimo.

Daugiabutis Rungos g. 2 Elektrėnuose apleistas buvo iki tol, kol jame apsigyveno Birutė Grybauskienė. Per keletą metų daugiabutis pasikeitė neatpažįstamai: suremontuota laiptinė, namas laukia eilės renovacijai, koridoriuje įrengtos vaizdo kameros, o, svarbiausia, name nebeliko pilstuko prekeivių. Visi tie pokyčiai įvyko Birutės ir kitų tvarkingų kaimynų bendradarbiavimo su policijos pareigūnais dėka. Birutė prisimena sunkumus, renkant parašus dėl renovacijos 108 butų name, bet atkaklumas pasiteisino. Namo renovaciją pradėti planuo­jama jau šiais metais.

Namo gyventojai visada Birutei negaili gerų žodžių:

„Mes siūlome Birutę Grybauskienę išrinkti geriausia kaimyne, nes ji savo poelgiu visus suvienija ir yra pavyzdys visiems. Ji turi užsibrėžtų tikslų ir juos įgyvendina visų kaimynų naudai, visus paskatina tapti gerais, bendruomeniškais kaimynais“, – kalba viena kaimynė. „Mūsų kaimynų kaimynė yra Birutė Grybauskienė, kuri suburia namo gyventojus kovoti už tvarką, subūrė kaimynus Velykų šventės metu išei­ti į balkonus, pamojuoti ir palinguo­ti. Tai įrodymas, kad name gyvena tikrai daug tvarkingų ir aktyvių žmonių, kuriems reikia tik vedlio. Name įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, daromas remontas, lankomi vieniši ir ligoti seneliai. Už viską dėkojame Birutei Grybauskienei“, – rašo kita kaimynė. „Mūsų kaimynė Birutė Grybauskienė remia sunkiai besiverčiančius namo gyventojus, sunkiai sergančius senolius. Jos dėka koridoriuose vyksta remontai, pastatytos modernios pašto dėžutės, dėl namo gyventojų saugumo įrengtos kameros, suorganizuota namo renovacija. Geriausia namo kaimynė yra Birutė Grybauskienė“, – pasirašė trečia kaimynė.

B. Grybauskienę Elektrėnų policijos komisariatas ir išrinko geriausia kaimynų kaimyne. Įteikdamas ap­dovanojimą Elektrėnų policijos komisariato viršininkas Almantas Lukša kalbėjo: „Sveikiname tapus konkurso „Kaimynų kaimynas“ nugalėtoja! Linkime, kad Jūsų geri darbai nebūtų užmiršti, kad ir toliau būtų pastebimi ir palaikomi, kad neišblėstų tas glaudus kaimyniškas ryšys! Būkite laiminga, mylima ir visada apsupta Jus vertinančių žmonių!“. O redakcijai belieka pridėti, kad Birutė Grybauskienė yra geras pavyzdys ir kitų daugiabučių gyventojams.

Savivaldybėje yra įkurtos 4 saugios kaimynystės grupės, bet veikliausios saugios kaimynystės konkursas skirtas visiems kaimynams, ne tik grupėms.