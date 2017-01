Taip Elektrėnai sutiko Naujuosius

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Parašyta Penktadienis, 06 sausio 2017 Atnaujinta: Penktadienis, 06 sausio 2017

Virginija Jacinavičiūtė

Naujųjų Metų šventės paprastai prasideda susikaupimo laikotarpiu, katalikams sulaukus simbolinio Kristaus užgimimo, pasauliečiams – virsmo-nakties trumpėjimo laikotarpiu.

Sulaukus to virsmo, prasideda šventės. Pasaulyje ir Lietuvoje šventinis laikotarpis buvo neramus. Pirmąją Naujųjų metų dieną per žinias ir internetiniuose portaluose pasipylė žinios apie tragiškai besibaigusius metus, muštynes, žudynes, gaisrus. O Elektrėnuose Naujieji prasidėjo be didelių incidentų ir nelaimių.

Elektrėnų policijos komisariato viršininkas Andžej Grudinskij informavo, kad Naujųjų metų išvakarės Elektrėnų savivaldybėje buvo ramios. Vienas rimtesnis incidentas įvyko Vievyje, kai vyras, besiaškindamas santykius, viešoje vietoje ėmė grasinti ginklu. Pistoletas, kaip vėliau paaiškėjo, nebuvo registruotas. Atvykusi policija atėmė ginklą ir incidentas, laimė, praėjo be didesnių pasekmių, o siautėjusiam vyrui iškelta byla.

Naujųjų išvakarėse pareigūnams teko vykti gesinti šeiminio konflikto, kai vyras ėmė grasinti žmonai mažamečio vaiko akivaizdoje.

Komisaras džiaugiasi, kad pasitinkant Naujuosius, nebuvo sulaikyta girtų vairuotojų. Specialūs reidai paskutinę metų dieną nebuvo organizuoti, tačiau mieste budėjo du patrulių ekipažai. Tiesa, patruliai sustabdė patikrai vieną automobilį, kurį vairavo teisių neturintis asmuo.

Patruliai budėjo ir šalia miesto aikštės, į kurią stebėti fejerverkų rinkosi elektrėniškiai. Elektrėniškiai ir kitų seniūnijų gyventojai aikštėje dar kartelį apžiūrėjo įmonių ir organizacijų papuoštas eglutes. Buvo smagu matyti, kad tarp susirinkusiųjų nebuvo matyti neblaivių žmonių, nebuvo triukšmaujančių ar besikeikiančių. Atėjus dvyliktai, dangų nušvietė spalvingi fejerverkai, kurių pasižiūrėti per informacines priemones gyventojus sukvietė Elektrėnų savivaldybės administracija ir seniūnija.

Kadangi įspūdingi fejerverkai buvo užsakyti, tai patys gyventojai šalia miesto eglės fejerverkų neleido. Į ligoninę nesikreipė nė vienas nukentėjęs nuo fejerverkų, o naktis ligoninėje, pasak direktoriaus Edmundo Niparavičiaus, nebuvo labai išskirtinė. Direktorius pažymėjo, kad krūvis Naujųjų išvakarėse buvo šiek tiek didesnis dėl apsinuodijimų valgiu ar alkoholiu. O kai kurie blogai besijaučiantys elektrėniškiai, gydytojo manymu, tiesiog atėjo pasiguosti. Metų pradžia vienai šeimai prasidėjo šeimos pagausėjimu. Sausio trečiają gimė mergaitė, kurią tėveliai pavadino Lėja. Nėra žinoma, ar tai pirmasis vaikas gimęs 2017 metais, nes e-sveikatos sistema dar dirba su trikdžiais. Iki sausio 4-osios nebuvo registruota ir nė viena mirtis.

Sakoma, kaip sutiksi metus, tokie jie ir bus. Metų pradžia Elektrėnuose daugumai buvo blaivi, soti ir laiminga, tad reikia viltis, kad ir 2017-ieji nepašykštės laimės.