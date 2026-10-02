Turite kuo didžiuotis? Verslai kviečiami į „Mylimiausios Lietuvos e. parduotuvės 2026 m.“ rinkimus

Turite kuo didžiuotis? Verslai kviečiami į „Mylimiausios Lietuvos e. parduotuvės 2026 m.“ rinkimus

Įsigyjant prekes internetu pirkėjams svarbu, kad apsipirkimas būtų patogus ir greitas, o kokybė atitiktų kainą. Tačiau dalis to, kuo e. prekybos verslai iš tiesų išsiskiria, pirkėjui dažnai lieka nematoma – plėtra į užsienio rinkas, tvaresni sprendimai, kūrybiška komunikacija ar gebėjimas sėkmingai veikti skirtingose platformose.

„Delfi“ drauge su Lietuvos paštu kviečia verslus nesislėpti po rudeniniais lapais ir garsiai kalbėti apie savo pasiekimus bei stiprybes. Ketvirtus metus organizuojami „Mylimiausios Lietuvos e. parduotuvės“ rinkimai – puiki proga parodyti savo išskirtinumą, pristatyti įgyvendintus sprendimus ir sulaukti e. prekybos bei rinkodaros ekspertų įvertinimo.

Iki lapkričio 3 dienos e. prekybos verslai kviečiami teikti paraiškas keturiose komisijos vertinamose kategorijose – „Lietuvos tvariausi“, „Tarptautinė meilė“, „Kūrybiškiausias verslas“ ir „Platformų čempionai“. Jose dėmesys bus skiriamas ne įmonės dydžiui ar žinomumui, o jos pasiekimams, pasirinktiems sprendimams ir jų įgyvendinimui.

„Mylimiausios Lietuvos e. parduotuvės“ rinkimai jau tapo gražia kasmetine e. prekybos bendruomenės tradicija.

„Šie rinkimai suteikia progą pastebėti ir įvertinti verslus, kurie kuria gerą apsipirkimo patirtį, ieško naujų sprendimų ir pelno klientų pasitikėjimą. Džiugu matyti, kad projektas kasmet sulaukia vis daugiau dėmesio, o į jį įsitraukia ne tik gerai žinomi rinkos vardai, bet ir mažesnės, įdomias idėjas įgyvendinančios nišinės e. parduotuvės“, – sako rinkimų mecenato Lietuvos pašto generalinis direktorius Kastytis Valantinas.

Pasak jo, tai rodo, kad Lietuvos e. prekybos rinka yra gyva, auganti ir turinti daug ambicijų. Kartu rinkimai suteikia galimybę verslams geriau suprasti, kas svarbu jų klientams, o pirkėjams – atrasti naujus mėgstamus prekių ženklus.

Paraišką verslai turi pateikti patys

Norintys pretenduoti į vieną iš keturių apdovanojimų verslai turi patys pateikti paraišką projekto puslapyje. Joje prašoma pristatyti savo veiklą, įgyvendintus sprendimus ir pasiekimus pasirinktoje kategorijoje.

Verslai paraiškas „Komisijos balso“ gali teikti iki lapkričio 3 dienos. Dalyvavimas NEMOKAMAS.

Paraiškas vertins iš e. komercijos, rinkodaros, technologijų ir verslo profesionalų sudaryta komisija. Ją sudaro e. komercijos ir e. marketingo ekspertas, AB „Lietuvos paštas“ valdybos narys Vytautas Vorobjovas, rinkodaros ir strateginio valdymo ekspertė dr. Lineta Ramonienė, e. komercijos, skaitmeninės rinkodaros ir vartotojų elgsenos ekspertė Giedrė Vilkė, „HAVAS Media“ vadovas Lietuvoje Andrius Barakūnas, „Lost Astronaut“ vadovė Rūta Pukėnė, „Repsense“ bendraįkūrėjas Liudvikas Andriulis ir Lietuvos pašto Rinkodaros ir paslaugų direktorius Irmantas Šerys.

Kiekvieną konkurso dalyvį vertins bent du komisijos nariai, o galutinį sprendimą komisija priims bendru sutarimu.

Nugalėtojams – po 1 mln. „Delfi“ reklamos parodymų

Dalyvavimas konkurse verslams gali tapti ne tik galimybe sulaukti profesionalaus įvertinimo, bet ir proga padidinti savo žinomumą. Kiekvienos iš keturių komisijos vertinamų kategorijų nugalėtojui atiteks po 1 mln. „Delfi“ reklamos parodymų.

Rinkimus organizuojančio „Delfi“ Projektų skyriaus vadovė Gabrielė Budrienė sako, kad projektu siekiama atkreipti dėmesį ne tik į pačias e. parduotuves, bet ir į žmones, idėjas bei sprendimus, kurie slypi už jų.

„Mums, kaip žiniasklaidos priemonei, svarbu ne tik pristatyti žmonių mėgstamiausias e. parduotuves, bet ir parodyti, kas slypi už šių verslų – jų kūrėjus, komandas, idėjas ir kasdienį darbą. Elektroninė prekyba tapo reikšminga Lietuvos ekonomikos ir mūsų kasdienybės dalimi, todėl norime pasakoti apie šios rinkos augimą, inovacijas ir joje dirbančius žmones“, – sako G. Budrienė.

Savo favoritus renka ir pirkėjai

„Mylimiausios Lietuvos e. parduotuvės“ rinkimus sudaro dvi atskiros dalys – jau minėtas „Komisijos balsas“ ir „Skaitytojų balsas“. Tad nors verslus vertins ekspertai, savo nuomonę išsakys ir pirkėjai bei „Delfi“ skaitytojai, jų balsai bus skaičiuojami atskiroje kategorijoje.

Iki spalio 14 dienos projekto puslapyje jie taip pat gali nominuoti savo mėgstamas Lietuvos e. parduotuves. Daugiausia nominacijų sulaukusios parduotuvės pateks į kitą etapą ir varžysis trijose kategorijose – „Mylimiausia didžiausia“, „Mylimiausia vidutinė“ ir „Mylimiausia mažiausia“.

Nuo spalio 17 iki lapkričio 10 dienos skaitytojai galės balsuoti už į kitą etapą patekusias e. parduotuves, o abiejų rinkimų dalių nugalėtojai paaiškės lapkričio 17 dieną.

Daugiau apie „Mylimiausios Lietuvos e. parduotuvės rinkimus 2026“.

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