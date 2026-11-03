Trečiojo amžiaus universiteto veikla kasdienybei suteikia prasmę ir nutolina senatvę

Elektrėnų TAU taryba. Centre – rektorė Ona Ašakienė
Julija Kirkilienė
Keturioliktą rudenį Elektrėnų trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentai susirinko į mokslo metų pradžios atidarymą. Šiais metais universiteto lankytojų susirinko pilna bibliotekos salė, teko net papildomų kėdžių pristatyti. O prieš keturiolika metų, kaip prisimena prie TAU įkūrimo prisidėjusi Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė Ala Pupininkienė, pirmais mokslo metais užsiregistravusių studentų buvo 140. 2025 m. TAU lankė 169 senjorai-studentai, o šių mokslo metų pradžioje sąrašuose jų yra 204. TAU gretos auga dėl dviejų priežasčių. Viena iš jų – Elektrėnuose, kaip ir visoje Lietuvoje, gyventojai sensta, o antra priežastis – senstantys žmonės išlieka smalsūs, nori bendrauti, keliauti ir kitaip išreikšti save.
Spalio 8 d. mokslo metų pradžia pradėta Tautine giesme ir Elektrėnų meno mokyklos atlikėjų Amelijos Jonaitytės ir Veronikos Troščenko (mokyt. Ona Navickienė) koncertu. Jaunųjų atlikėjų koncertas simbolizavo kartų ryšį. Renginį pradėjo TAU rektorė Ona Ašakienė. Ji kalbėjo apie tai, kad TAU yra geriausia erdvė susitikti bendraminčiams, o veikla suteikia kasdienybei prasmę ir nutolina senatvę. Trumpai pristačiusi praėjusių metų veiklą, TAU vadovė dėmesio skyrė Seimo priimtam Vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymui, kuriame tarp įvairių tikslų yra vyresnio amžiaus žmonių politikos įgyvendinimas bei darbo su vyresnio amžiaus žmonėmis principai ir reikalavimai. Rektorė šmaikštavo, kad dabar jau jie turės teisę kreiptis į šalies ar savivaldybės politikus, aiškintis ir reikalauti… Humoro jausmo nestokojanti administracijos direktorė Jekaterina Goličenko rektorei atsakė žinanti, ko senjorai reikalaus iš savivaldybės – gimstamumo padidinimo ir lyčių lygybės… Bet savivaldybei tų reikalavimų TAU studentai dėl suprantamų priežasčių padėti įvykdyti negalės. Gimdyti per vėlu, o tarp TAU lankytojų vyrai nesudaro nė 10 proc. Visus kitus reikalavimus savivaldybė vykdo jau 14 metų. Biudžete TAU finansavimui seniai numatyta atskira eilutė. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys antrino direktorei, kad Seimas įstatymą priėmė, remdamasis Elektrėnų savivaldybės patirtimi. Meras Gediminas Ratkevičius, sveikindamas universiteto lankytojus su mokslo metų pradžia, taip pat nestokojo humoro. Jis priminė, kad spalio 1 d. minima ne tik kaip Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, bet ir Mokymosi visą gyvenimą ir Muzikos diena. Kadangi studentams teks mokytis, o mokantis reikia pamaitinti smegenis, tai viso savivaldybės kolektyvo vardu meras padovanojo šokoladą, pagamintą pagal prieš 113 metų sukurtą receptą. „Tas šokoladas senesnis už jus“, – šmaikštavo meras. Seniūnė Toma Žilinskytė šventei padovanojo skruzdėlyną, primindama skruzdžių bendrystę ir linkėdama iš jų imti pavyzdį.
TAU studentus sveikino Švietimo paslaugų centras, kurio iniciatyva Elektrėnuose buvo įkurtas TAU, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Elektrėnų skyrius, kuriame aktyviai savanoriauja senjorai, Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė Lina Triponienė. Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos vykdantysis direktorius ir Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto prorektorius, žymus smuikininkas, neseniai 80 metų jubiliejų atšventęs Gediminas Dalinkevičius, sveikindamas su mokslo metų pradžia universiteto lankytojus, priminė, kad mokymasis prisideda prie žmogaus universumo – vieno didžiausių ir giliausių žmonijos užduočių, apimančių fiziką, astronomiją, filosofiją ir kosmologiją – supratimą. Menininkas ir visuomenininkas G. Dalinkevičius prisipažino, kad jį gąsdina TAU lankytojų sudėties statistika. Pasak jo, atrodo, kad tos gražios moterys, palaidojusios savo vyrus, renkasi į TAU užsiimti įdomia veikla. Apie politikų priimamus įstatymus jis nekalbėjo teigiamai. Pasak aktyvaus senjoro, pagyvenusiems žmonėms nereikia nei žodyno keitimo, nei įstatymų, jiems reikia tik pagarbos. T.y. seniai turėtų gerbti jaunimą, o jaunimas – senius. Savo nuotaikingą kalbą garbingasis svečias palydėjo gerai žinoma smuiko muzika, susirinkusiųjų sielas užliejusia šilčiausiais jausmais.
Priėmusi gausius sveikinimus, TAU lankytojų taryba pati daug dėkojo ir sveikino. Pasveikinti buvo visi senjorai, šiais metais sulaukę 80 metų, kiekvienam dalyvavusiam šventėje taryba įteikė mini dovanėlę ir linkėjo kiekvieną dieną sutikti kaip šventę, būti tokiems, kokie yra, ir visada sulaukti dėmesio iš artimųjų. Šventė baigta TAU himnu ir bendra daina. Dainavo TAU ansamblis ir visa salė – susijungusi į bendrą chorą, akompanavo Regina Bartkienė. Savo socialinių tinklų paskyroje aktyvi TAU narė Dalia Raichelienė dalijosi įspūdžiais: „Šventėje netrūko jautrių akimirkų, sveikinimų garbingo jubiliejaus proga, šiltų apkabinimų bei gražių žodžių tiems, kurie prisijungė prie mūsų TAU šeimos. Kiekvienas naujas žmogus – tai nauja istorija, nauja patirtis, praturtinanti bendruomenę. O kai suskamba dainos, rodės, kad susijungė visos širdys. Dainos, kurios sugrąžina prisiminimus, sušildo sielą, pakylėja virš kasdienybės“.