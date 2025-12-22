Свечной анализ: Японские свечи Статья от 2019-01-22

Японские свечи и модели на их основе

Вы не заучите сотни вариаций этих свечей — я вот и 80% не смогу вспомнить. Секрет успешного трейдинга вовсе не в том, сколько свечей и их сочетаний вы зазубрили. Теперь посмотрим, какой сигнал может дать та или иная свеча. Бытует мнение, что https://forexby.com/ американских трейдеров со свечами познакомил Стив Нисон, которому их описал один японский трейдер. За эти 5 минут на графике будет нарисована 1 японская свеча. Тем не менее, несмотря на свою эффективность, такие свечи также не дают 100% гарантии успеха.

Как идентифицировать бычьи паттерны

Кроме того, после попытки котировок пробить трендовую линию сопротивления, продавцы в тот же промежуток времени вернули цену обратно вниз.

Однако для подтверждения требуются дополнительные сигналы от других технических индикаторов или свечных моделей.

Их значение трактуется в зависимости от того, в какой рыночной зоне они находятся, какие свечи расположены рядом и от других факторов.

Первая свеча имеет маленькое зеленое тело, которое охватывает следующая длинная красная свеча.

Согласно японцам, конкретный цвет и размер тела такой свечи особенной роли не играет.

Ее тело очень маленькое или вовсе отсутствует, а верхние и нижние тени очень длинные. Доджи сигнализирует о нерешительности на рынке, когда ни покупатели, ни продавцы не могут взять верх. Это может указывать на потенциальный разворот или продолжение текущего тренда. Спустя некоторое время на рынок выходят продавцы, и свеча из «бычьей» превращается в «медвежью». А это значит, что принимать решение о входе в сделку следует только после закрытия свечи, когда будет точно известны размер, форма и цвет свечи. На рисунке снизу показаны 5-минутный и 15-минутный графики в реальном времени.

Графический анализ японских свечей

Появление свечи Марубозу нередко сигнализирует о продолжении текущего тренда. В такой ситуации трейдеры могут нарастить свои позиции и, таким образом, увеличить потенциальную прибыль. Свеча доджи с одинаковыми ценами открытия, закрытия, максимума и минимума — крайне редкое явление. Такая ситуация указывает на баланс между спросом и предложением, а также отсутствие ценовых колебаний. Доджи часто встречается в периоды низкой рыночной активности, у нее могут быть небольшие верхние и нижние фитили.

Это говорит о том, что в начале периода доминировали продавцы, но к закрытию покупатели сумели вернуть часть позиций. При этом цена закрытия находится недалеко от цены открытия, это свидетельствует о потенциальной слабости покупательского интереса. Вечерняя звезда – это комбинация из трех свечей, которая появляется в начале медвежьего тренда и является противоположностью Утренней звезды.

Они могут помочь трейдерам определить период отдыха на рынке, когда наблюдается нерешительность рынка или нейтральное движение цены. Это указывает на давление покупателей, за которым следует давление продавцов, которое не было достаточно сильным, чтобы снизить рыночную цену. Обратный молоток предполагает, что покупатели скоро получат контроль над рынком. Три внутри вверх — это свечной паттерн разворота тренда, который показывает, что нисходящий тренд, возможно, закончился, и начинается новый восходящий тренд. Три солдата — это сильный сигнал разворота, особенно когда он возникает после продолжительного нисходящего тренда. Паттерн пинцет обычно возникает после продолжительного восходящего тренда или нисходящего тренда и указывает на его скорый разворот.

Молот — это бычий разворотный паттерн, который образуется во время нисходящего тренда. Он так называется, потому что рынок достигает своего дна и ударяет о него как молот. Доджи сам по себе не является сигналом и не должен торговаться отдельно. После долгого и сильного ралли доджи показывает, что рынок остановился и сейчас происходит переоценка ситуации на рынке.

График из японских свечей может строиться для разных интервалов времени, начиная с 1 минуты и заканчивая годами. На одном недельном графике свеча отражает поведение рынка в течение недели, а на дневном, соответственно, за день. Сперва важно определить таймфрейм, уровни сопротивления и поддержки. Если модель образовалась на вершине или в основании, и разворот подтвердился другими моделями свечного анализа или индикаторами, цена открытия и закрытия свечи можно смело открывать сделку. Да, использовать Доджи в своей торговой стратегии эффективно, но в индивидуальных случаях паттерн требует дополнительного подтверждения другими паттернами и индикаторами. Как видно, на следующий день образовался значительный гэп вниз, который быкам не удалось закрыть.

Свечной паттерн „основание пинцета”, как правило, появляется после затяжного медвежьего тренда. Его главная особенность — наличие двух последовательных свечей с одинаковыми минимумами, это визуально напоминает форму пинцета. Трейдеры при формировании данного паттерна часто рассматривают длинные позиции. Катализатором роста цены актива стал именно бычий паттерн «Доджи стрекоза».

Свечной паттерн Doji на графике знаменит в мире трейдинга тем, что способен указывать на формирование вершины, особенно, если паттерн возникает после длинной белой свечи. Свечные паттерны перевернутый молот и падающая звезда также выглядят одинаково. Единственное различие между ними заключается в том, появляются ли они в нисходящем или восходящем тренде. Просто потому, что вы видите появление молота в нисходящем тренде, это еще не означает, что нужно открывать позицию на покупку. Более надежным фактором, указывающим на разворот тенденции, будет появление бычьей свечи после молота.