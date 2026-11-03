Šarkinės namų statyba artėja prie pabaigos: būsimi gyventojai jau planuoja įkurtuves

Už kiekvieno lango – savos istorijos. O „Šarkinės namuose“ jas kurti renkasi vis daugiau jaunų šeimų
Virginija Jacinavičiūtė
Šarkinės namų statybos Elektrėnuose artėja prie pabaigos. Dalis butų jau turi šeimininkus, o kiti dar laukia žmonių, kurie juose kurs savo kasdienybę. Spalio 10-ąją, šeštadienį, čia vyko atvirų durų diena, į kurią susirinko naujuoju būstu besidomintys ar jau butus įsigiję žmonės bei vietiniai elektrėniškiai, norėję iš arčiau pamatyti, kaip keičiasi jų miestas.
„Šarkinės namų“ projekto vystytojas Romas Bartkevičius įsitikinęs, kad tokia diena – puiki proga ne tik apžiūrėti naujus butus, bet ir susipažinti būsimiems kaimynams. Prie kavos, užkandžių ir saldumynų žmonės galėjo neskubėdami pabendrauti, pasidalyti mintimis ir pasidomėti tuo, kas jiems aktualu.
Į susitikimą atvyko ir statybų komanda: architektas Robertas Norkevičius, rangovų įmonės „Darbštūs vyrai“ atstovai bei kiti prie projekto dirbantys specialistai. Jų buvo galima klausti apie butų suplanavimą, įrengimo galimybes ir kitus praktinius dalykus, kurie svarbūs renkantis būstą.
Nuo pirmo įspūdžio iki savų namų vizijos
Vienas dažniausių lankytojų klausimų – kaip dar neįrengtame bute suplanuoti patogią gyvenamąją erdvę. Kol sienos tuščios, o baldai dar tik mintyse, ne visada lengva įsivaizduoti, kaip pavyks išnaudoti kiekvieną kvadratinį metrą. Todėl lankytojams buvo naudinga apžiūrėti pavyzdinį, arba demo, butą. Jis parodo, kaip apgalvotai įrengta net ir nedidelė erdvė gali tapti jaukiais ir patogiais namais.
Alytuje gyvenančią Elvyrą apžiūrėti būsimojo būsto atlydėjo draugės – Elektrėnuose gyvenanti Aldona ir alytiškė Rūta. Iš pradžių moterims buvo sunku įsivaizduoti, kaip atrodys gyvenamoji erdvė, tačiau apsilankymas kitame, tokio pat suplanavimo bute, kuriame jau vyksta įrengimo darbai, padėjo viską pamatyti aiškiau.
Elvyra galėjo geriau įvertinti, ką norėtų pritaikyti savo poreikiams ir ko jai iš tiesų nereikia. Pavyzdžiui, tokios didelės drabužinės, kaip pas kaimynus, moteriai nereikėtų. O erdvus balkonas iškart sulaukė palankaus įvertinimo – vasarą jame būtų galima įsirengti jaukią poilsio terasą.
Elvyros istorija susijusi ir su Elektrėnais. Ji gimė Lazdijuose, tačiau nuo pirmos klasės gyveno ir mokėsi Elektrėnuose. Dabar sūnus mamai nupirko dviejų kambarių butą, norėdamas pagerinti jos gyvenimo sąlygas. Sūnus numatė, kad bėgant metams mamai gali būti sunkiau judėti, todėl galimybė patogiai pasiekti butą yra reikšmingas privalumas. Galvojant apie ateitį bei atsižvelgiant į būsimų gyventojų poreikius, numatoma įrengti liftą.
Būstas, į kurį patogu sugrįžti
Per atvirų durų dieną galimybe apžiūrėti būstus pasinaudojo ir Vilniuje gyvenanti Sigita, kuri „Šarkinės namuose“ ieško buto savo senyviems tėvams. Šiuo metu tėvai gyvena penktame aukšte Šviesos gatvėje esančiame name be lifto. Jiems jau sunku judėti, todėl kol kas jie apsistoję sode, o Sigita ieško galimybės įkurdinti juos pirmame aukšte. Šis pasirinkimas patrauklus ne tik dėl patogesnio patekimo į namus – pirmojo aukšto butų gyventojai turės ir terasas, kuriose galės mėgautis grynu oru, ramiai leisti laiką ar susikurti jaukią poilsio erdvę. Nors po studijų moteris išvyko gyventi į Vilnių, į gimtuosius Elektrėnus ji dažnai grįžta aplankyti tėvų. Per šį laiką miestas, jos akimis, gerokai pasikeitė: atsiranda naujų traukos vietų, gerėja gyvenimo sąlygos, miestas tampa patrauklesnis. Vis dėlto, pasak Sigitos, norint pritraukti naujų žmonių, būtina pasirūpinti ir vienu iš pagrindinių dalykų – vieta, kurioje jie galėtų gyventi.
Todėl naujų daugiabučių statyba Elektrėnuose jai atrodo svarbus žingsnis. Po ilgesnės pertraukos atsiradę naujos statybos būstai gali sudominti ne tik čia jau gyvenančius žmones, bet ir tuos, kurie svarsto apie galimybę įsikurti mieste. Sigita įžvelgia ir investicinę tokių būstų vertę – naujos statybos nekilnojamasis turtas gali būti patrauklus pasirinkimas galvojant apie ateitį.
Patogūs namai – nebūtinai dideli
Į Elektrėnus iš Kazlų Rūdos atvykusi Diana butą nusipirko norėdama būti arčiau savo vaikų ir anūkų, gyvenančių Vievyje. Apžiūrėti būsto ji atvyko kartu su artimaisiais – jiems buvo svarbu drauge aptarti, kaip erdvę būtų galima įsirengti patogiai ir pagal Dianos poreikius.
Moteris pasirinko mažiausią, vos 30 kvadratinių metrų, butą be balkono. Būtent tokio dydžio būstas jai pasirodė tinkamiausias. Atsižvelgdamas į mažesnių butų poreikį, projekto vystytojas statybų metu pakoregavo pirminį planą – vietoj vieno didesnio buto suformavo du mažesnius. Taip atsirado galimybė būstą pritaikyti ir tiems, kuriems nereikia daug erdvės, tačiau svarbu turėti jaukius, patogius ir savo poreikius atitinkančius namus. Būtent toks butas atitiko Dianos poreikius. Būsimoji Elektrėnų naujakurė jau turi ir savo idėją, kaip įsirengti būsimuosius namus – miegamojo zoną ji ketina atskirti stumdoma pertvara. Taip erdvę bus galima lanksčiai pritaikyti kasdieniams poreikiams. Šis pasirinkimas primena, kad patogūs namai nebūtinai turi būti dideli. Kartais svarbiausia – tinkamas suplanavimas ir galimybė erdvę susikurti taip, kaip norisi pačiam.
Daugiabučių statytojas R. Bartkevičius džiaugiasi, kad Šarkinės namais domisi ir jaunos šeimos. Dešimtmečius didmiestyje gyvenantys elektrėniškiai vaikų auginti nori grįžti į Elektrėnus. Jaunas šeimas traukia mažo miesto patogumas: paprasta nuvežti vaikus į darželį ar mokyklą. Jaunus tėvelius traukia įvairių būrelių pasirinkimas, išvystyta sporto bazė bei galimybė gyventi darnoje su gamta. Mieste gausu įvairių kultūros renginių, o panorėjus didmiesčio pramogų, per pusvalandį galima pasiekti Vilnių ar Kauną.
Svarbu ne tik butas, bet ir tai, kaip jis įrengiamas
Atvirų durų diena sudomino ne vien būsimuosius gyventojus. Į Šarkinės namus užsuko ir elektrėniškiai, kuriems tiesiog įdomu, kaip mieste vyksta statybos. Jų teigimu, nauji daugiabučiai Elektrėnuose nėra dažnas reiškinys, o didžiąją būsto pasiūlos dalį sudaro senesnės statybos namai. Todėl galimybė iš arčiau pamatyti naujus pastatus ir susipažinti su jų sprendimais sulaukė susidomėjimo.
Lankytojai taip pat kalbėjo apie dar vieną būsto įsigijimo aspektą – patikimų statybininkų paiešką. Šiais laikais nelengva rasti meistrus, kurie darbus atliktų kokybiškai ir sutartais terminais. Dėl to palankiai vertinta Šarkinės namų komandos siūloma galimybė butą įsigyti visiškai įrengtą. Toks sprendimas leidžia išvengti dalies savarankiško įrengimo rūpesčių ir lengviau planuoti persikėlimą.
Šarkinės namuose kiekvieno būsimo gyventojo lūkesčiai skirtingi: vienam svarbu estetiška aplinka ir patogus susisiekimas, kitam – erdvus balkonas, trečiam – galimybė nedidelę erdvę pritaikyti savo gyvenimo būdui. Tačiau visus šiuos pasirinkimus vienija noras turėti namus, kuriuose būtų patogu gyventi šiandien ir gera planuoti ateitį.
Statyboms artėjant prie pabaigos, dalis butų jau turi savo šeimininkus, o dalyje dar galima įsikurti. „Šarkinės namų“ kūrėjams svarbu ne tik pastatyti patogius būstus, bet ir suburti darnią, draugišką bendruomenę, kurioje kaimynai jaustųsi savi, o į namus visada norėtųsi sugrįžti. Atvirų durų diena parodė, kad prieš priimant sprendimą, svarbu ne tik pamatyti patalpas, bet ir suprasti, kokį gyvenimą jose galima susikurti. Kartais tam užtenka apsilankymo, pokalbio su projekto vystytoju ir galimybės savo akimis pamatyti, kaip tuščia erdvė pamažu virsta namais.