PRAKTIŠKOS VIRTUVĖS ĮRENGIMAS

Virtuvė mūsų buityje skirta ne tik maisto gaminimui, bet ir bendravimui su šeimos nariais valgymo metu. Ši vieta turi būti įrengta taip, kad joje būtų lengva ne tik šeimininkauti, bet ir palaikyti pavyzdingai švarią aplinką. Todėl jos erdvė turi būti tinkamai išnaudota, užpildyta estetiškais ir atitinkančiais paskirtį baldais.

Į ką reikia atsižvelgti norint įrengti visais atžvilgiais praktišką virtuvę?

Kiekvienoje virtuvėje patys būtiniausi objektai yra patogi viryklė, talpus šaldytuvas ir paranki indų plautuvė. Todėl jie turėtų būti išdėlioti taip, kad atstumas tarp jų būtų kuo mažesnis. Jei viryklė, plautuvė ir šaldytuvas stovės per toli vienas nuo kito, šeimininkė bus priversta švaistyti laiką vaikštinėdama tarp jų. Kita vertus, jei visi šie įrenginiai stovės per arti vienas kito, tada pasidarys per ankšta judėti. Patys tinkamiausi atstumai tarp jų turėtų siekti nuo pusantro iki pustrečio metro. Judėjimui tarp jų neturėtų trukdyti nei stalas, nei kėdės, nei spintelės.

Kokia virtuvės forma yra pati patogiausia?

Pati geriausia ta virtuvė, kuri yra erdvi ir „L“ raidės formos. Tada ne tik atsiranda daugiau laisvos vietos judėjimui, bet užtenka erdvės ir visiems virtuvėje būtiniems baldams. Šiuo atveju viryklę su plautuve geriausia sutalpinti prie tos pačios sienos, o šaldytuvą – prie šalia esančios. Jei virtuvė kvadrato formos, tada visus baldus ir virtuvės įrenginius išdėliokite „L“ raidės principu. Tada palei sienas įtaisius buities prietaisus, virtuvės centre liks laisvos vietos stalui pastatyti. Virtuvėje labiausiai tinka šviesių spalvų baldai, tada jos erdvė vizualiai tarsi padidės. Kad kuo mažiau liktų užstatytos grindys, pasirūpinkite, kad baldai būtų ant kojelių.

Kas yra virtuvės sala ir kam ji reikalinga?

Kai virtuvės erdvė yra stačiakampė, tada labiausiai tinka vienos linijos būdas, kai visa reikiama įranga sustatoma vienoje linijoje palei sieną. Kadangi tokia virtuvė nepasižymi patogumu, baldų gamintojai surado išeitį, kurią pavadino virtuvės sala. Ji pasitarnauja kaip papildomas darbastalis maisto gaminimui. Tai vieta, kur prisėdus įmanoma ne tik pavalgyti, bet ir atlikti visus virtuvėje reikalingus darbus.

Apie tai, kaip įrengti tikrai praktišką virtuvę jums gali patarti internetinė svetainė: Iris.lt. Šioje svetainėje rasite visą jus dominančią informaciją.

Apmokėtas turinys