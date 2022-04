Nedegink žolės

Pavasarį gyventojams pradėjus ūkinės veiklos ir švarinimo darbus savo ūkiuose ir sodybose, padaugėja žolės gaisrų. Gaisrai atvirose teritorijose kiekvienais metais sudaro beveik 50 proc. visų kilusių gaisrų. Lietuvoje 2021 metais kilo 2165 gaisrai atvirose teritorijose, iš jų 38 Elektrė­nų savivaldybėje. Šie gaisrai sudaro 40 proc. bendro 2021 m. Elektrėnų savivaldybėje kilusių gaisrų skaičiaus. Išdega tūkstančiai hektarų nenušienautos žolės, miško paklotės, jaunuolynų. Už to slypi milžiniški­ gam­tos ir žmonių turto nuostoliai. Degančiose pievose žūsta kiškių jaunikliai, driežai, kurmiai, ežiai, naudingi vabzdžiai, sliekai, vorai, kurie tiesiogiai dalyvauja dirvožemio susidarymo, jo formavimosi procese. Liepsna per sausą žolę plinta žaibišku greičiu, o užgesinti ją labai sunku, todėl ugnis išplinta į miškus, pievas ir durpynus, dažnai liepsnos pasiekia sodybas, gyvenamuosius namus, tvoras, pirtis ir kitą žmonių turtą, o skaudžiausia, kad tokiuose gaisruose kasmet traumuojama arba žūva ir žmonių. Gaisro metu susidarantys aitrūs dūmai labai greitai apsvaigina netoli ugnies esančius žmones, jie praranda sąmonę ir nukritę ant žemės, užsidegus drabužiams, kartais net mirtinai apdega. Žmonės mano, kad žolės deginimas pagerina dirvožemį, tačiau jau prieš daugelį metų mokslininkai įrodė, kad toks būdas nėra naudingas.

Žolės gaisrai atneša didelių nuo­stolių šalies priešgaisrinėms gel­bė­jimo tarnyboms. Jų gesinimui išlei­džiama daug lėšų, sunaudojama daug degalų, išeikvojama daug fizinių jėgų, tuo ­labiau, kad per dieną ugniagesiams kartais tenka vykti gesinti net kelias dešimtis tokių gaisrų. Išvykę gesinti degančių pievų, ugniagesiai ne visada gali laiku atskubėti į didesnius gaisrus ir kitas nelaimes, kai jų ­pa­galbos reikia nedelsiant.

Dažnai žolės gaisrus sukelia vaikai bei paaugliai, todėl tėvams ir pedagogams derėtų priminti apie tokių gaisrų padaromą žalą. Be to, už žolės deginimą yra numatyta administracinė atsakomybė, o už nepilnamečių paauglių nusikaltimus baudžiami jų tėvai. Už žolės deginimą piliečiai gali būti nubausti pinigine bauda, be to, teks atlyginti ir ­gamtai padarytą žalą, o ji kartais gali siekti ne vieną tūkstantį eurų.

Pastebėję degančią žolę, nepraeikite abejingai pro šalį, bet pasistenkite patys ją užgesinti, nelaukdami, kol liepsna išplis į didesnius plotus.

Liepsnojančią žolę nedideliame plote lengvai galima užgesinti patiems, užplakant liepsną medžių šakomis ir užtrypiant ją kojomis.

Tokius gaisrus taip pat galima ­gesinti vandeniu arba smėliu.

Ugnies apimtus plotus rekomenduojama apkasti grioveliais, kad liepsna neišplistų ir nepadarytų didesnių nuostolių.

Jeigu matote, kad su ugnimi nepavyks lengvai susidoroti, nedelsdami kvieskite ugniagesius, skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112.

Primename, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai Elektrėnų savivaldybėje vykdo reidus, kurių metu stebi ir siekia išaiškinti žolės padegėjus.

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Vis daugėjant žolės gaisrų skaičiui, prašome Jūsų, būkite atsakingi, nedeginkite pernykštės sausos žolės.

Žolės gaisrai yra labai pavojingi, jie greitai plinta ir juos sunku sukontroliuoti, tad saugokite savo turtą ir savo sveikatą.

Primename, kad Elektrėnų sa­vivaldybėje yra vykdomi reidai, kurių metu stebima ir ieškoma žolės padegėjų.

Taip pat primename, kad LAUŽŲ kūrenimas miestų ir miestelių teritorijoje yra DRAUDŽIAMAS!

Laužus kūrenti kaimų teritorijose galima tik laikantis 30 metrų atstumo nuo degių konstrukcijų statinių.

Būkite atsakingi,

saugokite save ir kitus!