Mokyklų istorijos – brangus palikimas ateities kartoms. Žvilgsnis į Jagėlonių mokyklos metraščius

Mokyklos kiemas. 1960 m. rugsėjo 19 d.
Pradėję įgyvendinti projektą apie mokyklas, nė neįtarėme, kokį turtingą prisiminimų ir istorijų lobyną atrasime. Daugelis mokyklų jau seniai užvėrė duris, tačiau žmonių atmintyje ir širdyse jos tebėra gyvos. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie dalijasi savo prisiminimais ir padeda išsaugoti mokyklų istorijas. Rinkdami šią medžiagą vis labiau suprantame, kaip svarbu tai padaryti laiku – metams bėgant mažėja žmonių, galinčių papasakoti apie anuometinį mokyklų gyvenimą, jų bendruomenes ir patirtis. Ypač džiugu, kad kai kurios mokyklos kruopščiai pildė savo metraščius. Šie dokumentai – neįkainojamas krašto istorijos liudijimas ir prasmingas palikimas ateities kartoms. Juose išsaugoti faktai, vardai, įvykiai ir kasdienybės akimirkos leidžia šiandien pažvelgti į praeitį ir geriau suprasti, kuo gyveno mokyklos bendruomenė. Viena tokių istorijų – Kietaviškių seniūnijoje veikusios Jagėlonių mokyklos. Nors jos durys užvertos 2005 metais, išsaugotas mokyklos metraštis leidžia sugrįžti į jos kūrimosi laikus, susipažinti su čia dirbusiais žmonėmis ir vykdyta veikla. Šiuo istoriniu palikimu susidomėjo ir virtualią parodą „O buvo… prisimenant Jagėlonių mokyklą“ parengė Kietaviškių bibliotekininkė Rita Vaišnorienė. Kokie faktai, įvykiai ir prisiminimai išliko Jagėlonių mokyklos metraščiuose? Kviečiame skaityti publikaciją ir atrasti šios mokyklos istoriją.
Pradžia ir augimas
Jagėlonių kaime mokykla buvo įsteigta 1950 metais privačiame name pas Juozą Pukalską. 1951 metais mokykla perkelta į Adomo Grabijolo namą. Abiejuose pastatuose buvo po vieną klasę-kambarį. Dirbo mokytoja Filomena Venskutė-Ūsienė.
1952 metų vasarą kolūkis, vadovaujant pirmininkui Jonui Virganavičiui, pastatė mokyklai naują pastatą, kuris lig šių dienų neišliko. Naujose patalpose buvo įrengtos dvi klasės, koridorius ir mokytojų kambarys. 1952–1953 mokslo metai pradėti naujame pastate. Mokykla tapo savarankiška Jagėlonių pradine mokykla. Mokyklos vedėjo pareigoms buvo paskirta Filomena Venskutė-Ūsienė. Buvo atidaryta penkta klasė ir paskirtas dirbti mokytojas Antanas Ūsas. Mokykla dirbo dviem pamainomis.
1953–1954 mokslo metais atidaryta šešta klasė. Mokykla gavo Jagėlonių septynmetės mokyklos pavadinimą ir teises. Mokyklos direktoriumi paskirtas Jonas Bekešius. Taip pat atvyko dirbti mokytojos Filomena Jančiūnaitė-Levickienė ir Genė Karužaitė.
1954–1955 mokslo metais atidaryta septinta klasė. Atvyko dirbti nauji pedagogai: Genė Kolevaitė, Zuzana Paulavičiūtė-Pukalskienė ir Aldona Nenartavičiūtė, o Genė Karužaitė išvyko.
Iki 1952 metų pavasario mokykla veikė kaip Žikaronių pradinės mokyklos antrasis komplektas.
Mokyklos patalpos dirbant dviem pamainomis buvo per mažos. Todėl buvo išnuomotas Juozo Bliujaus namas, kuriame mokėsi I–III klasių mokiniai ir įsikūrė mokytojų kambarys. Tiek pradinės, tiek V–VII klasių mokiniai mokėsi dviem pamainomis.
Statybos ir pirmoji aštuntokų laida
1956 metais kolūkiui ėmė vadovauti buvęs Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto dėstytojas Kazys Matijošius. Jis, susipažinęs su mokyklos darbo sąlygomis, kurios buvo labai apgailėtinos, pasiūlė kolūkio valdybai statyti naują pastatą. Pasiūlymas buvo priimtas. Greitu laiku buvo gauta paskyra medžiui. Susidurta su sunkumais dėl pastato projekto. Kreiptasi į Vievio rajono Liaudies švietimo skyrių, po to į Švietimo ministeriją. Mažiausias projektas mokyklos pastatui ministerijoje buvo 280 mokinių. Toks projektas buvo per didelis esamomis sąlygomis. Todėl mokyklos projektą sudarė direktorius Jonas Bekešius. Kolūkis buvo silpnas. Trūko statybinės medžiagos ir meistrų. Teko skolintis medžiagų ir meistrų iš kitų kolūkių. Statybos užsitęsė. 1958 metais kolūkio pirmininku buvo paskirtas buvęs Užilgių pradinės mokyklos vedėjas Vytautas Stasiūnas. Jis mokyklos statybai skyrė daug dėmesio ir iki 1958 metų rugpjūčio 1 dienos buvo baigti pagrindiniai statybų darbai.
1958–1959 mokslo metai pradėti naujose mokyklos patalpose. Įvyko pasikeitimų tarp mokytojų. Išsikėlė mokytojos Angelė Mieldažytė ir Genė Pikūnaitė. Atvyko dirbti Marytė Petrauskaitė. Mokyklos pastatas nebuvo tinkamai užbaigtas, žiemą buvo šalta.
1959–1960 mokslo metais buvo dirbama užbaigtose statyti ir remontuoti mokyklos patalpose. Įrengtas atskiras pionierių kambarys, vaizdinių priemonių bei praktikos darbų kambariai. Dirbo tie patys mokytojai. Antraeilėms pareigoms paskirta dirbti Elvyra Ringailytė. Įsteigtas metodinis kampelis, kuriame pradėta kaupti geroji mokytojų darbo patirtis bei metodinė medžiaga. Klasių vadovai palaikė tampresnius ryšius su mokinių tėvais.
Mokykloje veikė meno saviveiklos (dramos, šokių, choro), sportininkų (šaškių, slidininkų, tinklinio), darbščiųjų rankų ir gamtininkų būreliai. Veikė Raudonojo Kryžiaus ir DOSAF organizacijos.
1960–1961 metais atidaryta VIII klasė. Gražiai buvo organizuota Rugsėjo pirmosios šventė. Išvakarėse vyresnių klasių mokiniai išnešiojo kvietimus pirmokų tėvams. Rugsėjo pirmąją susirinko visi šventiškai pasipuošę, įteiktos dovanėlės pirmokams bei naujoms atvykusioms mokytojoms: Paulinai Pečiulytei bei Elenai Loibaitei.
Aštuonias klases baigė 13 mokinių. Tai buvo pirmoji aštuntokų laida mokykloje.
Dėmesys beraščiams ir lankomumui
1962–1963 mokslo metais didelis dėmesys buvo atkreiptas į mažaraščius ir beraščius. Mokytojai pasiskirstė po tris–keturis žmones ir juos mokė skaityti bei rašyti. Mokytojai platino knygas, vedė įvairioms švenčių progoms skirtus minėjimus, ruošėsi zoninei meno saviveiklos apžiūrai. Buvo suaktyvintas turistinis darbas. Turizmo būreliui vadovavo mokytoja Lionė Petkevičiūtė. Aštuonias klases baigė 19 mokinių. Klasės vadovas buvo mokytojas A. Danilkevičius.
1963–1964 mokslo metais iš mokyklos išvyko mokytojai: Žekys, Mikitenkovas, Dainytė. Į jų vietą atvyko dirbti mokytojai: Ana Moisejenko, Irena Rakauskaitė ir Angelė Bartkiūtė.
Buvo palaikomi glaudūs ryšiai su Žikaronių bei Vindziulių pradinėmis mokyklomis ir kt. Buvo vedami bendri susirinkimai, kontroliniai darbai. Aštuonias klases baigė 13 mokinių.
1964–1965 mokslo metais didelis dėmesys buvo atkreiptas į mokinių lankomumą. Mokytojai palaikė glaudžius ryšius su mokinių tėvais, kviesdavosi juos į pamokas, dirbo individualiai, ruošė susirinkimus. Taip pat buvo organizuojami kolektyviniai mokytojų apsilankymai nepažangių mokinių tėvų namuose. Gerai dirbo turistų-kraštotyrininkų būrelis, kuriam vadovavo mokytoja L. Petkevičiūtė. Jaunieji turistai rinko apylinkės istoriją, aprašė turistinius žygius į albumą, vedė dienoraštį. Gerai dirbo Raudonojo Kryžiaus organizacija (vadovė A. Bartkiūtė). Veikė sanpostininkų užsiėmimai, vedė užsiėmimų žurnalą. Veikė jaunųjų gamtininkų būrelis, kuriam vadovavo mokytoja Irena Rakauskaitė. Ji vadovavo ir šokių būreliui.
1965–1966 mokslo metais vietoje mokytojų, kurios išvyko – L. Petkevičiūtės ir I. Rakauskaitės – atvyko dirbti Felicija Krasnikovaitė ir Ona Bagdonaitė. Aštuonias klases baigė 20 mokinių (vadovė Filomena Levickienė).
1966–1967 mokslo metais atvyko dirbti mokytoja Irena Suslavičiūtė, o išvyko O. Bag-donaitė. Svarbus proforientavimo klausimas, nukreipiant kuo daugiau mokinių į 9 klases, bei vidurinis išsilavinimas.
1967–1968 mokslo metais išvyksta dirbę mokytojai: Krasnikovaitė, Bagdonaitė, Maksimova. Atvyko dirbti: N. Danilkevičiūtė ir A. Vinickaitė. Mokytojai kaupė dalomąją medžiagą, gamino vaizdines priemones, vadovavo įvairiems būreliams. Gerų rezultatų pasiekė dramos būrelis, kuriam vadovavo mokytoja A. Moisejenko. Apžiūros metu rajone suvaidinę veikaliuką „Mechaninis padėjėjas“ jie laimėjo 1-ąją vietą. Jaunųjų turistų-kraštotyrininkų būreliui vadovavo mokytoja A. Vinickaitė. Jaunieji turistai dalyvavo rajoniniame turistiniame sąskrydyje „Taika ir draugystė“ Šilonyse ir pelnė 9-ąją vietą.
1969–1970 mokslo metais dirbo šie mokytojai: J. Bekešius (direktorius), O. Bekešienė, N. Danilkevičiūtė, Z. Pukalskienė, M. Česonytė, Čičinskaitė, A. Moisejenko. Mokykloje mokėsi 90 mokinių.
Dėmesys estetiniam auklėjimui
1970–1971 mokslo metais pagrindinis mokyklos uždavinys buvo mokinių žinių sąmoningumas ir estetinis auklėjimas. Didelis dėmesys skiriamas aprangai, tvarkingumui, klasių ir mokyklos patalpų švarai.
Mokykloje šiais mokslo metais vyko klasių saviveiklos pasirodymai, paukščių šventė.
1971–1972 mokslo metais mokykloje dirbo šie mokytojai: J. Bekešius (direktorius), O. Bekešienė, A. Danilkevičius, Z. Pukalskienė, F. Levickienė, M. Česonytė, R. Bandzevičiūtė, A. Moisejenko, J. Kurauskienė.
Mokytojai didelį dėmesį skyrė mokinių pažangumui kelti, mokinių auklėjamajam darbui. Jie organizavo reidus į mokinių namus patikrinti, kaip jie ruošia pamokas. Mokyklą tikrino inspektoriai. Jie pažymėjo, kad mokykloje švaru, tvarkinga, žydi gėlės. Mokytojai stengiasi dirbti.
1972–1973 mokslo metais mokykloje dirbo šie mokytojai: J. Bekešius (direktorius), O. Bekešienė, A. Danilkevičius, Z. Pukalskienė, F. Levickienė, L. Matačiūnienė, R. Bandzevičiūtė, A. Moisejenko, J. Kurauskienė.
Mokyklos mokinių pažangumas buvo 97,4 %. Kurso kartoti palikti 3 mokiniai. Šiais mokslo metais tie mokiniai, kurie mokėsi be trejetų, buvo atleisti nuo egzaminų. Tai B. Pukalskaitė, O. Rumsevičiūtė, B. Rakauskaitė.
1973–1974 mokslo metais įsteigta biologijos-chemijos, fizikos-techninių priemonių, istorijos-geografijos, kalbų ir pradinių klasių kabinetai.
Vadovauti mokyklai paskirtas Jonas Endrijaitis. Dirbo šie mokytojai: A. Danilkevičius, O. Ramanauskienė, J. Naudžiūnienė (Bandzevičiūtė), F. Levickienė, A. Moisejenko, Z. Pukalskienė, V. Lazauskienė.
1977–1978 mokslo metais dienoraštis nevestas.
Sukaktys ir ekskursijos
1978–1979 mokslo metais dirbo šie mokytojai: J. Endrijaitis – mokyklos direktorius, R. Endrijaitienė – matematikos mokytoja, F. Levickienė – lietuvių kalbos mokytoja, A. Moisejenko – rusų kalbos mokytoja, Z. Pukalskienė – vyr. pionierių vadovė, vokiečių kalbos mokytoja, J. Kurauskienė – pradinių klasių mokytoja, O. Ramanauskienė – istorijos, geografijos mokytoja, J. Naudžiūnienė – biologijos, chemijos mokytoja, A. Danilkevičius – fizinio lavinimo mokytojas.
1979–1980 mokslo metais išvyko mokytojos O. Ramanauskienė ir J. Naudžiūnienė. Į jų vietą paskirti jaunas istorijos specialistas Kęstutis Girdziušas ir geografijos mokytoja A. Česonienė. Mokyklos direktorius J. Endrijaitis buvo paskirtas vadovauti Kaišiadorių 1-ajai vidurinei mokyklai, o vietoje jo liko K. Girdziušas. Išvyko ir matematikos mokytoja R. Endrijaitienė.
Džiugi ir nuotaikinga buvo Rugsėjo 1-osios šventė. Mokyklos direktorius pasveikino naujai atvykusius mokytojus ir 25 metus dirbančią šioje mokykloje Zuzaną Pukalskienę. Šiais mokslo metais aukštojo išsilavinimo diplomus gavo lietuvių kalbos mokytoja F. Levickienė ir geografijos mokytoja A. Česonienė.
1980–1981 mokslo metais į pensiją išėjo mokytojas A. Danilkevičius. Vietoje jo dirbti paskirta jauna matematikos specialistė V. Martinkutė. A. Česonienė išėjo dekretinių atostogų. Vietoje jos dirbo Rita Čaplinskaitė. Mokyklos direktore paskirta buvusi Vilūnų ašt. mokyklos biologijos mokytoja Danguolė Stasiūnienė.
1981–1982 mokslo metais mokykloje savo pedagoginio darbo stažą – 25 metus – atšventė pradinių klasių mokytoja J. Kurauskienė. 30 pedagoginio darbo stažą šioje mokykloje skaičiuoja mokytoja F. Levickienė.
Organizuota daug ekskursijų: VIII klasės mokiniai (vad. V. Martinkutė) buvo išvykę į ekskursiją po Vilniaus miestą, vėliau stebėjo cirko programą. VII klasės mokiniai (vad. A. Česonienė) aplankė Trakus, Kauno zoologijos sodą bei keletą muziejų, pabuvojo Vilniuje paveikslų galerijoje bei planetariume, Rumšiškių buities muziejuje.
Atsinaujinimas, kelionės ir talkos
1982–1983 mokslo metais mokykla pasipuošė naujais baldais, dvi klasės iškaltos taurintu popieriumi. Mokytojų kolektyvas nepasikeitė. Muzikos dėstyti važinėjo Strėvininkų aštuonmetės mokyklos mokytoja G. Kučinskienė. Mokytoja A. Moisejenko išlaikė valstybinius egzaminus. Mokytoja F. Levickienė pabuvojo klasės vadovų kursuose, o matematikos mokytoja V. Martinkutė – matematikos dalyko kursuose. Mokiniai dalyvavo turistiniame sąskrydyje Vepriuose (Ukmergės raj.) ir laimėjo trečią vietą (mokytojos A. Česonienė ir M. Balasevičienė). Taip pat VIII klasės mokiniai pabuvojo Klaipėdoje, Palangoje, aplankė Kryžkalnį, Ablingą (vad. A. Česonienė). Daug dirbo mokiniai tvarkydami mokyklos aplinką, rinko bulves ir akmenis kolūkyje, dirbo gamybinėje brigadoje: ravėjo kolūkio bulves, dirbo prie šieno ir šiaudų, augino 50 arų runkelių.
VIII klases baigė 18 mokinių. Gerai mokėsi D. Čereškaitė, D. Jatkauskaitė, L. Korsakaitė. O N. Stasiulevičiūtė visus 8 metus mokėsi tik labai gerai. Aktyviausia ir kūrybingiausia klasėje buvo V. Levickaitė.
1983–1984 mokslo metais išvyko į Trakų rajono Pastrėvio aštuonmetę mokyklą mokyklos direktorė D. Stasiūnienė. Į jos vietą paskirta dirbti matematikos mokytoja V. Martinkutė. Per mokslo metus išvyko istorijos mokytojas K. Girdziušas. Į jo vietą paskirta Irena Gudaitienė, kuri dėstė chemiją, fiziką. Aštuonias klases baigė 8 mokiniai.
Mokykloje veikė choro, sporto, jaunųjų gamtininkų, technikų, ateistų, turizmo-kraštotyros būreliai. Taip pat kelios draugijos: Raudonojo Kryžiaus, Pedagogų, Skęstančiųjų gelbėjimo, Gamtos apsaugos, Knygų bičiulių, Auto-moto, Paminklų apsaugos, DOSAF.
Pavasarį mokykloje atliktas remontas. Patys mokytojai, kartu su direktore, valytojomis, mokiniais išdažė grindis, langus, taurintu popieriumi iškalė sienas.
Dienoraštis toliau vestas nuo 1995 metų. Sumažėjus vaikų skaičiui, mokykla nuo 2003 m. birželio 1 d. prijungta prie Kietaviškių pagrindinės mokyklos ir tapo jos skyriumi, o nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. skyrius likviduotas.
Dabar pastate veikia biblioteka ir aktų salė, kurioje vyksta renginiai.
Informacija parengta pagal bibliotekininkės Ritos Vaišnorienės parodą.
Nuotraukos iš mokyklos archyvo.