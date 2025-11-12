„Lietuvos talentuose“ – Dovydo robotai

Vainius Boguslauskas, Julius Augustaitis – Magis komandos nariai (viena iš LituanicaX bendruomenės komandų), Dovydas Norkūnas, Edubot roboto kūrėjas, LituanicaX inžinierius, Paulius ir Karolis – Dovydo broliai, roboto valdytojai/testuotojai
„Lietuvos talentų“ scenoje jau matėme visko – nuo įspūdingų balsų ir šokėjų iki pavojingų triukų. Tačiau šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės projekto žiūrovai tapo istorinės akimirkos liudytojais. Pirmą kartą vietoje žmonių didžiojoje scenoje pasirodė ne žmones, o… robotai. Juos pristatė jaunieji kūrėjai – robotikos komanda „Lituanica X“, siekianti parodyti, kad technologijos gali būti ne tik tikslios ir šaltos, bet ir kūrybiškos. Vienas iš komandos narių – elektrėniškis Robertas Norkūnas. Sekmadienį, lapkričio 2 d., per TV3 pasirodžiusi komanda pateko į kitą etapą. Prieš laidą Dovydas savo feisbuko paskyroje pasidalino įrašu:
„Kažkaip norisi pažymėti šitą, vis tiek aš smarkiai susijęs, ir dvejus metus šitame maudausi, bet niekada nieko nesidalinau. Vis kokia muzika, o verthinkinimais dalindavaus, bet ne kažkuo ką iš tiesų veikiau. Tai ryt pamatysim, ką aš ten chaltūrindavau. Ir šita proga norisi pasisakyti, kaip iš tiesų yra už tų televizinių montažų, ir po tom momentinėm šypsenom. Gal ir naujų žmonių mane pamatys, tai profilį pamatę konfūzyti paskui liks, robotų čia niekur neradę.
Tai istorija mano tokia, kad lego robotą pirmą kartą aštuntoje klasėje gal pamačiau, bet jau seniausiai žinojau, kad toks pasauly yra. Tik neturėjau jokios galimybės prisiliesti. Viskas, ką turėjau, tai mechaniniai konstruktoriai, kuriems leidau šimtus, tūkstančius tėčio uždirbtų eurų. Niekam tie konstruktoriai nebuvo įdomūs, klasė tyčiojosi, mokytojai mojo ranka, konstravau vienas, prie savo stalo, užsidaręs nuo pasaulio. Dešimtoj klasėj stačiau tiltus, automatines linijas, 4×4 crawlerius, kranus. O kad pagaliau realiai prieičiau prie robotikos, reikėjo dar kelerių metų. Pirmą arduino rinkinį pirkau neturėdamas ko paklausti, kuo skiriasi UNO nuo MEGA plokštės. Lego robotikos rinkinį irgi nusipirkau pats, tik po eilės metų vilkinimo, kai buvau apipiltas pažadais, kad manim pasirūpins, bet taip niekas man nieko nei davė, nei išmokė. Tik naudojo reklamom, kitų mokinių pagalbai. Maždaug tuo metu susipažinom su Algirdu iš LituanicaX. Pamenu, kaip atsiliepiau į pirmą skambutį eidamas link sporto salės, kažkurį, sakykim, antradienio rytą. Tikriausiai ten buvo vienuolikta klasė, nes dvyliktoj nustojau lankyti pamokas. Tai paskui sekė dar kariuomenė, pandemijos shenanigans, žodžiu, susipažinom, bet rimtai su Algirdu dar nesuėjom. Ir kad galų gale kažką rimto kartu nuveiktume, reikėjo dar kelerių metų. Ir dabar turim dešimtis robotų, paskleistų per visą Lietuvą, kurie suburia, tikriausiai, šimtus entuziastų, mechanikų, inžinierių. Pilna ir mokytojų, bandančių tai pažinti kartu su mokiniais. Tarp tų mokinių jau pastebėjau Dovydų, gaunančių tai, ko jiems reikia. Čia ir dabar. Ne po mokyklos, ne universitete. Bet ten, kur esi. Besigaudanti kompanija, programuojamas valdiklis, atsuktuvai, problema, kurią galėtum išspręsti.
Man brangi Lina Šulcienė sakė, kad mums trūksta mokytojų. Ir per šitą robotikos pasaulį pradedu matyti, ką ji turi galvoje. Ne mokytojų, kurie išmokytų konstruoti robotus trūksta, bet mokytojų, kurie galėtų vesti per gyvenimą. Ir aš neturėjau nieko, kas mane nukreiptų. Tėvam galiu būt dėkingas už daugybę dalykų, iš kurių daugybės dar ir nepastebėjau, nevertinu, bet tėvai negali ir neturi padengti visų žmogaus poreikių, kurių aš turėjau daugybę. Iš kurių daugybė buvo talžyti, menkinti, kišti po kilimu… Mano aplinkos, paskui mano paties. Galiausiai norėjau tiesiog išsilaikyti C kategorijos teises ir dingti iš savo pasaulio. Arba išlėkt į kokią Aliaską. Pradingti pradingti pradingti. Ir jei ne Algirdas, nebūčiau nei šitoj scenoj atsiradęs, nei roboto padaręs, nei prisiminęs, kad blem, kažką sugebu. Nepaisant kiek aš liūdnas ir piktas dėl visko, kas iki šiol man nutikę, įvykę, kokius sprendimus priėmiau, vis tiek scenarijus pildosi artimiau Dovydo svajonėms iš vaikystės, nei to nihilisto iš 2021 metų. Ir net jei nedirbu prie realių ateities produktų, pramonės linijų, gražiausių detalių gamybos, vis tiek.. esu… laimingas. Nes radau kas mane palaiko.
Ir su šituo visu pasirodymu, kad ir koks jis vykęs ar nevykęs buvo, kiekvienam vertinti pagal savo skonį, (aš tai žiaurus sau), nepaisant visko, norėčiau pasiųst žinutę, kad tęsk, ką tęsi. Net jei niekam to nereikės arba galvoji, kad nereikės. Jei tik širdis dėl to atgyja, varyk toliau. Kažkada atrasi, kas palaikys. Gyvenimas išsipildys. Nesvarbu, ar tai robotika, ar literatūra, matematika, dailė, sportas.
Ne robotai čia svarbiausia, bet kiek tie robotai sujungia žmones. Ir jokie robotai ne ateitis, jei jie mums nepadės kartu nuskrist į tą marsą. Santykis svarbiausia, tiktai santykis. Draugas kartą į mano kliedesius apie geriausius žaislus pareplikavo – jokių žaislų vaikam nereikia pirkt. Kad tik turėtų su kuo jie kartu žaist. Ne papildomos medžiagos reikia, o draugo. Draugo. Visiškai nenorėjau į tą sceną, turėjau tik pianiną padaryt. Paskui robotus paruošt. Galiausiai ir pasimatyt scenoj. O paskui mielai ir mikrofoną paėmiau. Nieko tu apie gyvenimą nežinai, Dovydai. Absoliučiai nieko“.
D. Norkūnas „Lituanica X“ projekte dalyvavo kaip mentorius. Kitame Lietuvos talentų etape komanda nutarė nedalyvauti, nes naujam projektui reikėtų įdėti daug darbo ir daug lėšų. Dovydas redakcijai sakė, kad robotus jis kuria individualiai ir jam tai yra kaip sportas, kaip hobis, nors turi planų savo patirtimi kuriant robotus dalintis su moksleiviais ir sakė jau turintis kvietimų. O mes skaitytojų vardu linkime Dovydui sėkmės ir geros kūrybos.
Gal ateis toks laikas, kai broliai Norkūnai Elektrėnus pasaulyje išgarsins išskirtiniais robotais.