Kas yra Roll Shaper ir kaip ši procedūra veikia?

Rollshaper – tai aparatinė kūno masažo procedūra, kurios metu besisukantys voleliai masažuoja kūną ir padeda atsipalaiduoti bei atpalaiduoti įsitempusius raumenis. Procedūrą atlieki pats, gulėdamas ant aparato ir keisdamas kūno padėtį pagal instrukciją – jokių specialių įgūdžių tam nereikia.
Gym+ klubuose Roll Shaper yra Recovery zonos dalis, todėl gali jį įtraukti į savo treniruočių rutiną kaip papildomą būdą pasirūpinti savimi. Šiame straipsnyje paaiškinsime, kas iš tikrųjų yra Roll Shaper, kaip veikia pats aparatas, kuo jis skiriasi nuo kitų atsigavimo priemonių ir kaip atrodo procedūra nuo pradžios iki pabaigos.
Trumpai:
- Roll Shaper – aparatinė masažo procedūra su besisukančiais voleliais.
- Procedūra atliekama savarankiškai pagal instrukciją ir trunka trumpai.
- Gym+ klubuose tai Recovery zonos dalis – ji yra ne visuose klubuose.
- Tinka kaip atsipalaidavimo priemonė tiek prieš, tiek po treniruotės.
- Nuo kitų Recovery zonos priemonių skiriasi mechaniniu, kryptingu poveikiu.
Kas yra Roll Shaper?
Roll Shaper – tai aparatas su besisukančiais voleliais, atliekantis kūno masažą judant nuo kojų link viršutinės kūno dalies. Gulėdamas ant aparato, tu pats keiti savo padėtį, o voleliai ritmingai masažuoja kojas, sėdmenis, pilvą, nugarą ir rankas. Toks nuoseklus, kryptingas judėjimas yra pagrindinis šio aparato bruožas, skiriantis jį nuo įprastų masažo kėdžių ar kitų atsipalaidavimo priemonių.
Kur galima rasti Roll Shaper aparatą?
Roll Shaper aparatą rasi Gym+ klubų Recovery zonose – tai speciali erdvė, skirta atsigavimui po treniruotės ar tiesiog atsipalaidavimui. Svarbu žinoti, kad Recovery zona veikia ne visuose 39 Gym+ klubuose, todėl prieš planuojant apsilankymą verta pasitikrinti, ar tavo mieste esantis klubas ją turi. Pasitikrinti visada gali čia.
Kaip veikia Roll Shaper procedūra?
Roll Shaper procedūra veikia besisukančių volelių principu – jie sukuria švelnaus spaudimo bangą, kuri juda kūnu nustatyta kryptimi. Spaudimo intensyvumą gali reguliuoti pats, priklausomai nuo to, kokio poveikio šiuo metu nori – švelnesnio ar intensyvesnio. Daugelyje tokių aparatų papildomai naudojama šiluma ar infraraudonieji spinduliai, kurie padeda raumenims greičiau atsipalaiduoti procedūros metu.
Kokie yra pagrindiniai Roll Shaper procedūros etapai?
Roll Shaper procedūra susideda iš kelių paprastų žingsnių. Pirmiausia atsiguli ant aparato su patogia apranga, tada nustatai norimą intensyvumą arba seki iš anksto nustatytą programą. Procedūros metu keiti kūno padėtį taip, kad voleliai pasiektų skirtingas kūno dalis – kojas, sėdmenis, nugarą – ir baigi procedūrą, kai visas ciklas įvykdomas arba pasibaigia numatyta trukmė.
Kuo Roll Shaper skiriasi nuo kitų Recovery zonos priemonių?
Roll Shaper išsiskiria tuo, kad jo poveikis pasiekiamas mechaniniu spaudimu ir judesiu, o ne vandens srovėmis ar temperatūros pokyčiu, kaip kitos Recovery zonos priemonės. Dėl to pojūtis procedūros metu skiriasi nuo, pavyzdžiui, sauso hidromasažo, kurio metu kūną masažuoja šilto vandens srovės per specialią membraną, o kūnas lieka visiškai sausas.
Palyginti su Theragun PRO, kuris skirtas tiksliniam, gilesniam konkrečios raumenų srities masažui, Roll Shaper aprėpia platesnį kūno plotą vienu metu ir juda nustatyta kryptimi – nuo kojų link viršutinės kūno dalies. Tuo tarpu šilumos ir šalčio terapija veikia per temperatūros pokytį, o RedWave+ kapsulė – šviesos ir šilumos deriniu, todėl jos pojūtis taip pat kitoks.
Kiekviena šių priemonių suteikia skirtingą patirtį, todėl daugelis Gym+ narių Recovery zonoje išbando kelias iš jų ir susikuria sau tinkamiausią atsigavimo ritualą – priklausomai nuo to, ko konkrečią dieną labiausiai norisi: aktyvesnio judesio, šilumos ar tiesiog ramaus atsipalaidavimo be papildomo dėmesio konkrečiai kūno vietai.
Kaip atrodo tipinė Roll Shaper procedūra Gym+ klube?
Tipinė Roll Shaper procedūra Gym+ klube prasideda paprastu prisiregistravimu prie Recovery zonos ir trunka neilgai, todėl ją lengva įsiterpti tarp kitų dienos veiklų. Tau reikės patogios sportinės aprangos – tamprių, marškinėlių ir kojinių – bei kelių laisvų minučių.
Procedūros metu ir po jos rekomenduojama gerti vandenį, nes aparatinis masažas skatina organizmo skysčių apykaitą. Šalia Roll Shaper Gym+ Recovery zonoje dažniausiai rasi ir kitų atsipalaidavimo priemonių – vandens masažą (HydroMassage), šilumos bei šalčio terapiją, gilaus raumenų masažo prietaisą Theragun PRO ir RedWave+ kapsulę, todėl gali susidėlioti sau patinkantį atsigavimo ritualą.
Kam gali būti aktualu išbandyti Roll Shaper?
Roll Shaper gali būti aktualus tiems, kurie nori paprasto, greito būdo atpalaiduoti kūną po dienos ar treniruotės. Tai aktualu žmonėms, kurie daug laiko praleidžia sėdėdami – darbe prie kompiuterio ar vairuodami – ir jaučia raumenų įtampą ar sunkumo pojūtį.
Taip pat Roll Shaper dažnai renkasi aktyviai sportuojantys žmonės, norintys papildomos atsigavimo priemonės po intensyvios treniruotės. Kadangi procedūra trumpa ir nereikalauja jokio specialaus pasiruošimo, ji tinka ir tiems, kurie tiesiog nori skirti kelias minutes sau tarp kitų kasdienių darbų.
Kam Roll Shaper procedūra gali būti netinkama?
Roll Shaper procedūra tinka daugumai sveikų žmonių, tačiau yra situacijų, kai jos verta vengti arba prieš tai pasitarti su gydytoju. Tai svarbu, kad atsipalaidavimas atneštų tik gerus pojūčius, o ne papildomą diskomfortą.
Procedūros geriau vengti, jei karščiuoji, sergi ūmia infekcine ar uždegimine liga, turi šviežių žaizdų, traumų ar hematomų, ryškią venų varikozę, esi nėščia arba turi kitų sveikatos sutrikimų. Jei turi bet kokių abejonių dėl savo sveikatos būklės, prieš procedūrą pasitark su gydytoju – taip išvengsi nereikalingos rizikos.
Kiek kainuoja Roll Shaper procedūra Gym+ klubuose?
Roll Shaper procedūra Gym+ klubuose įsigyjama kaip Recovery+ priedas prie narystės. Kainos ir akcijos nuolat keičiasi, todėl tiksliausią aktualią sumą bei tuo metu galiojančius pasiūlymus rasi gymplius.lt/kainos.
Priedą prie narystės gali užsisakyti per „Gym+” programėlę arba savitarną. Jei dar nesi narys, prieš įsigydamas narystę gali nemokamai pasibandyti klubą ir pats įsitikinti, ar Recovery zona tau tinka.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek trunka Roll Shaper procedūra?
Procedūra trunka neilgai – 10 minučių.
Ar reikia specialaus pasiruošimo?
Ne, užtenka patogios sportinės aprangos. Rekomenduojama prieš ir po procedūros išgerti vandens.
Kaip dažnai galima naudotis aparatu?
Daugeliu atvejų sveikas žmogus gali juo naudotis reguliariai. Svarbiau ne dažnis, o pastovumas – geriau rinktis nuosaikų grafiką, kurį realiai išlaikysi ilgą laiką.
Ar procedūra tinka po intensyvios treniruotės?
Taip, Roll Shaper dažnai naudojamas būtent po treniruotės, kai norisi atpalaiduoti įsitempusius raumenis. Lygiai taip pat jį galima naudoti ir prieš treniruotę, kaip švelnią kūno aktyvaciją.
Ar Rollshaper įeina į standartinę narystę?
Ne, Roll Shaper yra Recovery+ zonos dalis ir įsigyjamas kaip papildomas priedas prie narystės. Aktualias kainas bei klubus, kuriuose įrengta Recovery zona, rasi gymplius.lt.
Ar galima išbandyti Roll Shaper neturint Gym+ narystės?
Paprastai Roll Shaper procedūra prieinama Gym+ nariams kaip Recovery+ priedas, tačiau jei dar nesi narys, prieš įsigydamas narystę gali pasinaudoti nemokamu pasibandymu ir pats įsitikinti, ar Recovery zona tau tinka.