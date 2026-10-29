ES parama augalininkystės ūkiams: iki 80 tūkst. eurų vienam projektui supaprastinta tvarka

ES parama augalininkystės ūkiams: iki 80 tūkst. eurų vienam projektui supaprastinta tvarka

Supaprastinta tvarka teikiama parama ūkiams – galimybė atnaujinti savo įrangą ir paspirtis veiklai plėtoti. Nuotr. iš pexels.com

 

Ūkiuose investicijų poreikis neišsenka – reikia jų ir statyboms, ir technologijoms. Vien savo lėšų ir smulkesniems, ir stambiems ūkiams ­tokiems projektams nepakanka. Dotacijos, t. y. negrąžinama ES ir valstybės parama, jiems yra didelė paspirtis.
Kita augalininkystės, išsky­rus sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės, gėlininkystės ir vaistažolininkystės sektorius, veikla užsiimantys ūkiai turi puikią galimybę atnaujinti savo ūkio technikos ir įrangos parką – nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“.
Kvietimui numatyta skirti 3,6 mln. eurų paramos lėšų. Ši parama – tai tiesioginis postūmis ūkiams ir kooperatyvams, siekiantiems didinti gamybos efektyvumą, sumažinti kaštus bei modernizuoti kasdienius darbus. Šįkart parama teikiama pagal supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles kitą augalininkystės veiklą vyk­dantiems pareiškėjams, kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 30 001 Eur.
Kadangi pagal kitą tuo pačiu metu startavusią intervencinę ­priemonę pirmenybė teikiama gyvulininkystei, sodininkystei, daržininkystei, uo­gininkystei, gėlininkystėi ir vais­tažolininkystei, ši supaprastintąja tvarka teikiama parama yra skirta būtent grūdinių kultūrų, aliejinių, ankštinių ir pan. augalų ­augintojams.

Investicijos – ir gamybai, ir perdirbimui

Parama skirta ne tik žemės ūkio produktų gamybai. Pagal priemonę remiama ir ūkyje pagamintų ar išaugintų produktų perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, bei jų tiekimo rinkai veikla.
Tai reiškia, kad investicijos gali būti orientuotos ne tik į tai, kaip ūkyje užauginti daugiau ar efektyviau, bet ir į tai, kaip didesnę su­kuriamos vertės dalį ūkininkas galėtų išlaikyti savo ūkyje – nuo žaliavos iki galutinio produkto.
Už pareiškėjo projektui skiriamą iki 80 000 Eur dotaciją augalininkystės ūkiai gali įsigyti didelį spektrą įrangos: žemės ūkio technikos ir padargų, išmaniųjų ir tiksliųjų augalininkystės tech­nologijų, derliaus apdorojimo ir sandėliavimo įrangos, saulės elektrinių ūkio reikmėms ir kt.
Paramos dydis gali sudaryti iki 40 proc. tinkamų finansuo­ti investicijų vertės. Jauniesiems ūkininkams, kurie dėl paramos pagal šią priemonę kreipiasi pirmą kartą per penkerius metus nuo įsisteigimo dienos ir atitinka nustatytus reikalavimus, paramos intensyvumas gali būti padidintas dar 20 procentinių punktų. Didžiausias paramos intensyvumas negali viršyti 60 proc. tinkamų ­finansuoti išlaidų vertės.

Du atskiri krepšeliai

Kvietimui numatytas finansavimas paskirstytas pagal regio­nus. Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (visos Lietuvos apskritys, išskyrus Vilniaus) gauna pagrindinę skiriamų lėšų dalį. Sostinės regionas (Vilniaus miesto ir rajono, Trakų, Širvintų, Švenčionių, Šalčininkų r. bei Elektrėnų savivaldybės) turi atskirą lėšų krepšelį.
Sostinės regione kitiems augalininkystės sektoriams, išskyrus sodininkystę, daržininkystę, uogininkystę, gėlininkystę ir vaistažolininkystę, numatyta skirti 728 095 Eur paramos lėšų, Vidurio ir vakarų Lietuvos re­gionui – 2 912 380 Eur.

Kodėl verta pasinaudoti būtent supaprastinta tvarka?

Skirtingai nuo stambių projektų, supaprastinta tvarka nereikalauja sudėtingų verslo planų ir gilių finansinių prognozių. Dėl mažesnės ad­ministracinės apimties sprendimas dėl projekto finansavimo gaunamas per trumpesnį laiką.

Daugiau informacijos ir kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ (supaprastinta tvarka) rasite čia.

Užs. 26/76

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Kietaviškių seniūnijoje atidaryta tautodailininko Zigmo Mažeikos darbų paroda
Kalbos apie malkų kūrenimo draudimus neramina: kokį sprendimą jau priėmė tūkstančiai Lietuvos gyventojų?
Vaikų vasaros stovykla „AŠ komandoje“: sportas, draugystė ir nepamirštami įspūdžiai
Elektrėnų bibliotekoje – iš Elektrėnų kilusios dizainerės Karinos Paninos mados paroda

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Elektrėnuose vyko Kontinentinės taurės ledo ritulio turnyras
„Etno srovė“ Elektrėnuose: tradicijos įgauna naują energiją
Lapkričio 6-ąją Elektrėnuose – „Miuziklų vakaras“
Telefoniniai sukčiai nesnaudžia

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44