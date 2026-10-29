ES parama augalininkystės ūkiams: iki 80 tūkst. eurų vienam projektui supaprastinta tvarka

Supaprastinta tvarka teikiama parama ūkiams – galimybė atnaujinti savo įrangą ir paspirtis veiklai plėtoti. Nuotr. iš pexels.com
Ūkiuose investicijų poreikis neišsenka – reikia jų ir statyboms, ir technologijoms. Vien savo lėšų ir smulkesniems, ir stambiems ūkiams tokiems projektams nepakanka. Dotacijos, t. y. negrąžinama ES ir valstybės parama, jiems yra didelė paspirtis.
Kita augalininkystės, išskyrus sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės, gėlininkystės ir vaistažolininkystės sektorius, veikla užsiimantys ūkiai turi puikią galimybę atnaujinti savo ūkio technikos ir įrangos parką – nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“.
Kvietimui numatyta skirti 3,6 mln. eurų paramos lėšų. Ši parama – tai tiesioginis postūmis ūkiams ir kooperatyvams, siekiantiems didinti gamybos efektyvumą, sumažinti kaštus bei modernizuoti kasdienius darbus. Šįkart parama teikiama pagal supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles kitą augalininkystės veiklą vykdantiems pareiškėjams, kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 30 001 Eur.
Kadangi pagal kitą tuo pačiu metu startavusią intervencinę priemonę pirmenybė teikiama gyvulininkystei, sodininkystei, daržininkystei, uogininkystei, gėlininkystėi ir vaistažolininkystei, ši supaprastintąja tvarka teikiama parama yra skirta būtent grūdinių kultūrų, aliejinių, ankštinių ir pan. augalų augintojams.
Investicijos – ir gamybai, ir perdirbimui
Parama skirta ne tik žemės ūkio produktų gamybai. Pagal priemonę remiama ir ūkyje pagamintų ar išaugintų produktų perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, bei jų tiekimo rinkai veikla.
Tai reiškia, kad investicijos gali būti orientuotos ne tik į tai, kaip ūkyje užauginti daugiau ar efektyviau, bet ir į tai, kaip didesnę sukuriamos vertės dalį ūkininkas galėtų išlaikyti savo ūkyje – nuo žaliavos iki galutinio produkto.
Už pareiškėjo projektui skiriamą iki 80 000 Eur dotaciją augalininkystės ūkiai gali įsigyti didelį spektrą įrangos: žemės ūkio technikos ir padargų, išmaniųjų ir tiksliųjų augalininkystės technologijų, derliaus apdorojimo ir sandėliavimo įrangos, saulės elektrinių ūkio reikmėms ir kt.
Paramos dydis gali sudaryti iki 40 proc. tinkamų finansuoti investicijų vertės. Jauniesiems ūkininkams, kurie dėl paramos pagal šią priemonę kreipiasi pirmą kartą per penkerius metus nuo įsisteigimo dienos ir atitinka nustatytus reikalavimus, paramos intensyvumas gali būti padidintas dar 20 procentinių punktų. Didžiausias paramos intensyvumas negali viršyti 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės.
Du atskiri krepšeliai
Kvietimui numatytas finansavimas paskirstytas pagal regionus. Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (visos Lietuvos apskritys, išskyrus Vilniaus) gauna pagrindinę skiriamų lėšų dalį. Sostinės regionas (Vilniaus miesto ir rajono, Trakų, Širvintų, Švenčionių, Šalčininkų r. bei Elektrėnų savivaldybės) turi atskirą lėšų krepšelį.
Sostinės regione kitiems augalininkystės sektoriams, išskyrus sodininkystę, daržininkystę, uogininkystę, gėlininkystę ir vaistažolininkystę, numatyta skirti 728 095 Eur paramos lėšų, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui – 2 912 380 Eur.
Kodėl verta pasinaudoti būtent supaprastinta tvarka?
Skirtingai nuo stambių projektų, supaprastinta tvarka nereikalauja sudėtingų verslo planų ir gilių finansinių prognozių. Dėl mažesnės administracinės apimties sprendimas dėl projekto finansavimo gaunamas per trumpesnį laiką.
Daugiau informacijos ir kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ (supaprastinta tvarka) rasite čia.
Užs. 26/76