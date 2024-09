Brangūs Elektrėnų krašto gyventojai,

Esu gimęs ir augęs kaimy­niniuose Kaišiadoryse, čia prabėgo pirmieji aštuoniolika mano gyvenimo metų. Vėliau studijuoti išvykau į Kauną, kur Vytauto Didžiojo universitete įgijau teisės magistro, viešojo administravimo bakalauro ir verslo administravimo specialybes. Tačiau mano pirmasis darbas dar studijų metais buvo Kaišiadoryse, kredito unijoje, kur teikėme finansines paslaugas ir padėjome mažesnes pajamas gaunantiems Kaišiadorių ir Elektrėnų krašto gyventojams bei ūkininkams, kuriems bankai atsisakydavo padėti. Po keleto metų, siekdamas panaudoti tei­sininko įgytas žinias ir išmokti didžiojo verslo subtilybių, išvykau dirbti į ly­deriaujančias ­tarp­tautines įmones Vilniuje,­ kurio­se išmo­kau siekti aukš­čiausių tikslų. ­Tačiau verslo įmonėse įgytas ­žinias nusprendžiau panaudoti kredito unijose, kurioms padėti įveikti nelengvus iššūkius mačiau didelę prasmę. Šiuo metu kredito unijos pripažįstamos kaip patikimos ir lygiavertės bankams, tačiau jos ir toliau neužmiršta sunkiau gyvenančių asmenų, o pelnas nėra jų pa­grindinis ­tikslas.

Norėdamas dar daugiau pa­dėti žmonėms ir savo gimtajam kraštui, 2015 metais dalyvavau rinkimuose ir, rinkėjų dėka, tapau Kaišiadorių rajono savivaldybės meru. Mano pagrindis tikslas bu­vo prikelti Kaišiadoris ir išva­duoti iš neskaidrių įtakų, grąžinti žmonėms pasitikėjimą valdžia, įveikti stagnaciją ir suteikti ­impulsą pokyčiams visose srityse. Siekiau pritraukti investicijų, padėti jaunoms šeimoms ir smulkiems verslams, o kai kurių idėjų sėmiausi ir iš Elektrėnų, ypač tvarumo srityje. Įgyvendinus šiuos­ tikslus Kaišiadorys pasiruošė ­nau­jam šuoliui, todėl 2019 metais žmonės man dar kartą suteikė ­galimybę siekti dar ambicingesnių tikslų bei Kaišiadorių vardą garsinti visoje Lietuvoje. Džiaugiuo­si, kad kartu įvykdėme dar daugiau svarbių projektų: atnaujinome viešasias erdves, sporto ir laisvalaikio infrastruktūrą, sutvarkėme daug šaligatvių, gatvių ir atnaujinome jų apšvietimą, laimėjome tei­sę tapti Lietuvos kultūros sostine bei nutiesėme kelią tolimesnei rajono sėkmei. Nemažiau svarbu, kad aktyviai skleidėme Vilniaus – Kauno integracijos ir dvipolio idėją, kuri yra pamatinė sąlyga tiek Kaišiadorių, ­tiek ir Elektrėnų klestėjimui. Kadangi vi­sada sau kėlėme aukštus skaidrumo reikalavimus, todėl esame viena iš nedaugelio savivaldybių, kuriai ­akcijos „skaidriname“ organizatoriai priekaištų neturi. Pradėtus darbus tęsiu ir dirbdamas Kaišiadorių rajono savivaldybės taryboje.

Sulaukęs kvietimo sunkumų patiriančioje žemės ūkio srityje, priėmiau ir šį iššūkį bei 2023 metais tapau žemės ūkio viceministru. Mano pagrindiniai uždaviniai buvo: padėti ūkininkams ir ginti jų interesus, nukentėjusiems nuo stichinių gamtinių reiškinių suteikti finansavimo galimybių, skatinti lietuviškų maisto prekių (kurios jau tiekiamos į beveik 160 pasaulio šalių) ­eksportą, ginti Lietuvos ūkininkų ir gamintojų interesus ES institucijose bei tarptautinėse organizacijose. Taip pat padėti Ukrainai, ištaisyti anks­čiau padarytas klaidas dėl žymėto dyzelino akcizo, riboti rusiškų ir baltarusiškių maisto produktų, kurie sudaro konkurenciją mūsų vietos gamintojams, ­patekimą į Lietuvos rinką. Džiaugiuosi, kad šiuos tikslus pavyko įgyvendinti, o atėjus naujam Žemės ūkio ministrui Kaziui Starkevičiui, dėmesio ir pagalbos ūkininkams bus dar daugiau.

Prieš 15 metų sukūriau gražią šei­mą. Mano žmona Miglė, aukštų įvertinimų sulaukusi biotechnolo­gijų srities mokslų daktarė, kuri tiria retas genetines ligas bei domisi žmonių senėjimo procesais, taip pat kilusi iš Kaišiadorių krašto. Kartu auginame 10 metų dukrą Saulę ir 5 metų sūnų Vytį. Ginti šeimos vertybes, siekti kokybiško išsilavinimo vaikams man yra labai svarbu.

Kadangi augau Atgimimo­ ir „Sąjūdžio“ dvasioje, todėl vals­tybės stiprinimas, jos laisvės ir nepriklausomybės gynimas man yra taip pat labai svarbu. Dar studijų metais baigiau vadų kursus ir įgijau būrio vado kvalifikaciją bei atsargos leitenanto karinį laipsnį, o kilus karui Ukrainoje, nusprendžiau prisijungti prie Lietuvos šaulių sąjungos. Daug prisidėjau prie to, kad Kaišiadorių krašte būtų atkurta KASP kuopa bei įsikurtų komendantiniai šauliai. Manau, kad nuolatinės ir istorinės grėsmės akivaizdoje gynybos stip­rinimas turi būti vienas iš valstybės prioritetų.

Mano pomėgiai: muzika, šokiai, karyba, istorija, sportas, kelionės. Be to, svarbią vietą mano širdyje užima katalikų tikėjimas ir jo mokymas, kuriuo stengiuosi vadovautis ­gyvenime.

Kadangi gimtąjį kraštą pavyko prikelti naujam gyvenimui ir gerai žinau jo problemas, įgijau patirties valstybės vykdomojoje valdžioje, todėl savo žinias ir patirtį norėčiau panaudoti atstovaudamas gimtojo Kaišiadorių krašto ir kaimyninio Elektrėnų krašto žmonių interesams dar aukštesniame lygyje, taip pat padėti visai Lietuvai. Manau, kad Lietuvai reikia išsilavinusių ir patirtį turinčių asmenų, kurie ­dirba ne savo, o valstybės ir žmonių ­naudai.

Mano pagrindiniai programos tikslai yra šie:

stengsiuosi išgirsti kiekvieną, padėti jaunoms šeimoms, senjorams, verslui, ūkininkams ir silpnesniems;

aktyviai bendradarbiausiu su Kaišiadorių ir Elektrėnų savivaldybių merais, padėsiu spręsti šių savivaldybių bei gyventojų problemas;

sieksiu stiprinti demokratiją ir mūsų valstybę, ginsiu aukš­tus skaidrumo bei viešumo standartus;

stiprinsiu savivaldos savarankiškumą, reikalausiu didesnio valdžios dėmesio bei investicijų regionams, mažesniems miesteliams ir ­kaimams;

ieškosiu būdų vienyti visuo­menę, sieksiu didesnio sutarimo sprendžiant svarbiausias problemas;

rūpinsiuos gyventojų gerove, prisidėsiu prie TS-LKD programos „Ginti ir Auginti” vykdymo.

Savivaldoje teko dirbti su įvairių partijų atstovais, tačiau visuomet rasdavome sutarimą ­svarbiausiais klausimais. Su visais Kaišiadorių, Elektrėnų krašto ir Tėvynės labui dirbsiu ir Seime, nes tik vienybėje gali klestėti visa Lietuva. Dėl to prašau Jūsų pa­laikymo ir esu pasirengęs są­žiningai tarnauti Jums!

Pagarbiai Jūsų

Vytenis Tomkus

TS-LKD kandidatas Kaišiadorių-Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 59

