A. Stanislovaitis: „Kandidatuoju į Seimą tam, kad būtų išgirsti žmonės“

Artėjantys Seimo rinkimai, kaip ir kaskart renkant naują ­Seimą, atneša daugybę vilio­­jan­čių pažadų. Daugelis kandidatų lyg susitarę žada, jog gyventi taps lengviau, bus išspręstos opiau­sios problemos, gražės miestai ir miesteliai. Tačiau verslininkas ir visuomenininkas Andrius Stanislovaitis, kandidatuojantis į Seimą Kaišiadorių-Elektrėnų apygardoje, pažadais nesimėto ir yra atviras: „Kandidatuo­ju į ­Seimą tam, kad pagaliau būtų išgirsti mažesnių miestų žmonės. Tam, kad vyktų gyva diskusija, o nebūtų dalinami tušti pažadai, tam, kad tikrų pokalbių metu ­visas problemas spręstume ­kartu“.

Aiškiai mato problemas

Partijos „Nemuno aušra“ iškeltas kandidatas A. Stanislovaitis kalbėdamas apie save pabrėžia, jog jis nėra vietinės Kaišiadorių-Elektrėnų valdžios kandidatas, to­dėl tikriausiai dėl to aiškiai mato šių miestų problemas: „Esu vilnietis, tačiau taip pat esu įsitikinęs, jog Lietuva nėra tik Vilnius. Mažesni miestai, tokie kaip Kaišiadorys, Elektrėnai, yra nusipelnę ne ką mažesnio dėmesio, čia taip pat turi būti gera gyventi. Deja, vietinė valdžia ne visuomet yra tos pačios­ nuomonės. Ką turiu galvoje? Tą, kad valdžios atstovų durys yra dažniau uždarytos nei atidarytos, todėl žmonių skundai bei problemos tiesiog lieka neišklausytos“.

Žvelgdamas į šią paprastiems žmonėms nepalankią situa­ciją, A. Stanislovaitis yra įsitikinęs, kad ­kartais geriau, kai Seimo nariu išrenkamas žmogus, kuris nepri­klauso glaudžiam vietos valdžios ratui: „Tas ­Seimo narys, kurį palaikė rajoninė ­valdžia, greičiausiai nespręs rimčiausių problemų, nes tai sudarys nepatogu­mų politiniams ben­­dra­žygiams. Tačiau man, kaip akty­viam visuomenininkui, profesio­naliam ­teisininkui ir visų svarbiausia žmogui, svarbu ne kažkokie politiniai nepatogumai, o vietiniai žmonės ir jų gerbūvis, kurį įmanoma sukurti išklausant, kalbant ir veikiant“, – neslėpdamas optimizmo ir ryžto ­teigia kandidatas į Seimą.

Svarbiausia – gyvi ir dažni susitikimai

A. Stanislovaitis juokauja, jog, deja, jis nėra burtininkas ir neturi burtų lazdelės, kuria pamojus bus išspręstos visos žmonių problemos. Tačiau žino, kas yra itin svarbu atstovaujant Kaišiadorių ir Elektrėnų žmones Seime – reguliarūs, gyvi su­sitikimai su rinkėjais, problemų iš­klausymas ir jų sprendimas ne rytoj, o čia ir dabar: „Pasidomėjau ir neslėpsiu, jog suglumau. Paaiškėjo, jog kai kurie Sei­mo nariai savo rinkėjams skiria dvi valandas per mėnesį. Ką rinkėjų nau­dai galima nuveikti per tas dvi valandas? Atsakymo neturiu. Ir drąsiai tei­giu, jog toks Seimo nario darbo modelis tikrai ne man. Tvirtai tikiu, jog siekiant pokyčių tiek miestuose, tiek žmonių gyvenimuose būtina bent dvi dienas per mėnesį skirti gyventojų skundų išklausymui ir kokybiškai pagalbai savo priėmimuose. Jei yra poreikis, gyvi susitikimai, pokalbiai ir problemų sprendimai turi vykti ir dažniau. Ir tai nėra tuščias pažadas, o mano kaip kandidato į Seimą tikslas“.

„Kai girdi, tai ir darai!”

A. Stanislovaitis­ mano, jog tai, jog jis nėra politikas, jam tik į ­naudą, nes kandidatuojant į Seimą jis galvoja ne apie politines ambicijas, o apie žmones, kurie nori ir turi būti išgirsti. „Galbūt skamba banaliai, bet tuomet, kai matai ir girdi, tai ir darai. Labai norėčiau, jog tuo įsitikintų visi Kaišiadorių ir Elektrėnų gyventojai, kurie nusipelnė ne tik atstovo Seime, bet ir patarėjo bet kokiais klausimais, pačių įvairiausių problemų sprendėjo ir tiesiog žmogaus, kuriuo būtų galima pasikliauti. Ži­noma, tai gali likti tik kalbos ar gilūs apmąstymai, todėl turime susivienyti ir kartu siekti gyventi geriau“, – apie tai, jog svarbu išlikti aktyviems, balsuo­ti ir išsirinkti sau tinkamą kandi­datą priminė A. Stanislovaitis.

