Vakcinavimas: skiepas nuo kelių ligų?

Julija Kirkilienė

Statistikos duomenimis, šią ­savaitę švieslentėje tarp užsikrė­ti­mų 100-tui tūkst. gyventojų Elek­­trėnų savivaldybė tarp 60 savivaldybių jau atsidūrė antrame dešimtuke nuo apačios.

Nauja statistika

Kovo 4 d. Statistikos departamentas apie Elektrėnų savivaldybės mirties atvejus pateikė naujus skaičius: mirusių asmenų, kurių pa­grindine mirties priežastimi nuro­dyta COVID- 19 liga, skaičius: 14. Mirusių asmenų, kurių bet kuria mirties priežastimi nurodyta COVID-19 liga, skaičius – 28. Mirusių asmenų, kurių bet kuria priežastimi nurodyta COVID-19 liga, arba asmenų, užsikrėtusiųjų COVID-19 liga ir mirusių ne dėl išorinių mirties priežasčių per 28 dienas, skaičius – 35. Rodiklis skaičiuojamas sumuo­jant unikalius asmenis, mirusius turint ne senesnį nei 28 dienų teigiamą diagnostinio tyrimo atsakymą ar gydytojo įrašą E025 medicininėje formoje, nurodantį TLK ligos kodus U07.2 arba U07.1. Taip pat įtraukiami mirę asmenys iš ankstesnio apibrėžimo. Neįtraukiamos mirtys dėl išorinių priežasčių (pvz., pa­skendimai, nužudymai, transporto įvykiai ir kt.). Viso, pagal Statistikos departamento duomenis, savivaldy­bė per pandemijos laikotarpį dėl COVID -19 ligos prarado 77 gyventojus. Per savaitę savivaldybėje užregistruotas 21 susirgimų.

Pasinaudokite galimybe

Tas karantinas visiems jau nusibodo iki gyvos galvos. Dabar jau vis mažiau atsiranda žmonių, abejojančių dėl skiepo reikalingumo. Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai, paskiepyti antruoju skiepu, artimiausiu laiku turėtų įgyti išsvajotąjį imunitetą. Gal vis dėlto jų ugdytiniai nors kokiam mėnesiui prieš mokslo metų pabaigą galės savo mokytoją ir klasės draugus išvysti gyvai. Apie gerus mokslo rezultatus nėra ko besvajoti: aktyvūs mokiniai ir lieka aktyvūs, o vidutiniokai suranda įvairių gudrybių mokytojams „į akis nelįsti“. Savivaldybėje įsibėgėjo senjorų skiepijimas. Jie skiepijami „AstraZeneca“ vakcina, kurios antras vakcinavimas atliekamas bus tik po 3 mėnesių. Kad tik nesusirgtų antrojo skiepo belaukdami. Aš irgi jau galiu pasidalinti patirtimi, nes turiu privilegiją būti paskiepyta pirmumo tvarka. Paskiepyta esu „Pfizer“ gamintojo vakcina „Comirnaty“ ir antra vakcina skiepijama būsiu po 3 savaičių. Pašalinį poveikį jaučiau vieną – šiek tiek paskaudėjo skiepo vietą. Mane skiepijo Vėžio institute Vilniuje, to­dėl informuoju visus onkologinius ligoninius, kad jie skiepijami be eilės. Reikia tik paskambinti į savo gydymo kliniką ir užsiregistruoti. Nacio­nalinio vėžio institute registruotis vakcinavimui galima tel. Nr. 8 (527) 86711 arba trumpuoju Nr. 1875.

Kas yra ta vakcina?

Apsilankiusi Vėžio institute visada patiriu tarsi savotišką meditaciją ir visada sužinau ką nors naujo. Šį kartą laikraštyje „Onkologo puslapis“ perskaičiau NVI vadovės, prof. Sonatos Jarmalaitės straipsnį „Laukiame gydomųjų vėžio vakcinų“ ir sužinojau, kas sieja laukiamas vakcinas su jau išrastomis vakcinomis nuo COVID-19. Profesorė rašo: „Naujai kuriamas vėžio ir jau sukurtas COVID-19 vakcinas vienija vienas išskirtinis bruožas – tai sintetinės vakcinos, sukurtos sintetinės RNR ir DNR pa­grindu. Šios vakcinos yra naujas žodis infekcinių ligų prevencijoje. (Gyvybės mokslų centras aiškina, kad epigenetiniai DNR ir nekoduojančių RNR (tokių kaip mikroRNR ar ilgosios nekoduojančios RNR) raiškos pokyčiai yra viena iš pagrindinių vėžinių ir daugelio kitų ligų atsiradimo ir vystymosi priežasčių. Mūsų skyrius intensyviai tiria molekulinius tokių pokyčių mechanizmus ląstelėje, ieško poten­cialių biožymenų, kuria naujus metodus ligų prevencijai ir diagnostikai)“.

Profesorė toliau rašo, kad tiems, kas mano, kad COVID-19 vakcina buvo sukurta labai greitai, nežino, kad sintetinės vakcinos – tiek profilaktinės, skirtos infekcinių ligų prevencijai, tiek ir terapinės, skirtos vėžio ir kitų ligų gydymui, – mokslinėse laboratorijose kuriamos senokai. Pirmoji sintetinė RNR vakcina sėkmingai buvo išbandyta 1990 metais tyrimuose su pelėmis, tačiau žmogaus organizme šioms vakcinoms trūko stabilumo, taip pat nebuvo patikimų būdų įpakuoti jautrią RNR molekulę. Ši technologija daug vilčių teikia onkologams. Šiuo metu netikėtai išgarsėję skiepų gamintojai „Pfizer-BioNTech“ ir „Moderna“ visai neseniai tebuvo žinomi tik siauram vėžio tyrėjų, besidominčių terapinėmis vakcinomis, ratui.

Tokiomis žiniomis dalinuosi ne tik su antivakseriais, bet ir su onkologiniais ligoniais, nes manau, kad mokslu reikia pasitikėti.