Pirtis privati – maudynės viešos

Virginija Jacinavičiūtė

Po to, kai rašėme apie kiemuose paliktus apleistus automobilius, su redakcija susisiekė Šarkinės g. gyventoja, kuri ne tik padėkojo už iškeltą aktualią problemą, bet ir su­teikė daugiau informacijos šia tema.

Skaitytoja pasakojo, kad jų gatvėje taip pat stovi keletas automobilių, kurie jau kelerius metus stovi nejudinami. Vienas tų automobilių – pirtis ant ratų. Nors automobilis stovi su nuleistais ratais, tai netrukdo šei­mininkui ją naudoti pagal paskirtį. Gyventojai pastebi, kad pirtis būna kūrenama, po ja nuolat būna pribėgę vandens. Žiemą aplink mašiną net sniego nebuvo. Pastabūs kaimynai yra užfiksavę kadrų, kur apie pirtį vaikšto pusplikiai ir basakojai vyrai. Gyventojai pastebėjo, kad maudynės dažniausiai vyksta tamsoje. Grei­čiausiai, kad pirtininkai neatkreiptų aplinkinių dėmesio. Per neuždengtus pirties langus matosi įvairūs pirties atributai – rankšluosčiai, vantos ir kt.

Skaitytoja pasakoja, kad tokia situacija gyventojams nepatinka pirmiausiai dėl saugumo. Šalia pirties stovi kiti automobiliai. Kas jei pirtį kūrenant kiltų gaisras… Nepatenkinti gyventojai ne kartą kreipėsi į policiją. Radusi prakiurusias pirties padangas policija įpareigojo šeiminin­ką pasirūpinti technine automobilio būkle. Kurį laiką automobilio nebuvo, vėliau jis grįžo ir nuo to laiko kelerius metus stovi nejudinamas. Šiuo metu automobilio padangos vėl kiauros. Gyventojai spėja, kad padangas praduria neapsikentę kaimynai.

Seniūnas Antanas Šalkauskas sako, kad per visus darbo metus niekada neteko susidurti su panašia situacija, todėl nė nežino, ar įstatymuose yra numatyta, kaip elgtis tokiu atveju. Seniūno manymu privati pirtis neturėtų būti kūrenama viešoje vieto­je, kyla abejonių, ar tokie veiksmai nekelia pavojaus gyventojų turtui.

Seniūno pasiūlymu vasarį krei­pėmės į savivaldybės Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoją Rimantą Dubosą. Pavaduo­tojas susidomėjo situacija ir tą pačią dieną nuvyko pasižiūrėti, kaip atrodo toji pirtis ant ratų. Po savaitės R. Dubosas informavo, kad minėtos pirties techninės apžiūros galiojimas jau pasibaigęs. Savininkas įpareigotas au­tomobilį patraukti. Kovo 17 d. pasiteiravus, kaip baigėsi ši istorija, R. Dubosas atsakė, kad tyrimas dėl apleisto automobilio tebevyksta. Automobilio savininkui išsiųstas raginimas geranoriškai patraukti nenaudojamą automobilį. Šarkinės gatvės gyventoja informavo, kad prieš kelias dienas iki laikraščio išleidimo pirtis ant ratų buvo pastatyta atokesnėje automobilių stovėjimo aikštelėje, prie sporto aikštyno.