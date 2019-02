Neklauskit, ką Jūsų šalis gali padaryti dėl Jūsų, klauskit, ką Jūs galite padaryti dėl savo šalies?

1961 m. sausio 20 dieną JAV prezidentas J.F.Kennedy savo inauguracinėje kalboje ištarė šią nuostabią mintį, kuri buvo reikšminga visai šaliai, taip sutelkdamas piliečius būti atsakingiems už savo ateitį. Šiuo straipsniu siekiu, kad kiekvienas iš jūsų užduotumėte sau klausimą: kiek jūs prisidėjote prie savo šalies gerovės ir ar pakankamai? O jei dar to nepadarėte, tai kodėl?

TURĖTI ar BŪTI?

Tai, ką aš matau vykstant mūsų visuomenėje, mūsų savivaldybėje visuose socialinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo aspektuose, tai, apie ką savo perspėjimuose žvelgdamas į ateitį rašė vienas iš didžiausių praėjusio amžiaus mąstytojų Erichas Fromas. Savo knygoje „Turėti ar būti?“ jis įvardino, kad visuomenė tampa vis labiau linkusi nusileisti žemiau ir atsisakyti savęs už tai, kad nors trumpam gautų tai, ko noriu, čia ir dabar. Absoliutus hedonistiškas požiūris į gyvenimą, vartotojiškas elgesys ir primityvumas.

Turėjimas yra mūsų susitelkimas į materialinių vertybių kaupimą, jų vaikymasis, dėl to mes neišvengiamai susiduriame su poreikiu įgyti daugiau valdžios ir agresijos, kurios skatina tokių universalių blogybių kaip godumas, pavydas bei smurtas buvimą. Per šias paskutines savaites dalyvaudama rinkiminiuose renginiuose aš tiesiog ieškojau ir laukiau, kada kas nors iš žurnalistų mus, kaip kandidatus, pradės klausinėti apie tai, kas nėra susieta su esamu turtu ar ES pinigais, o paklaus paprasto klausimo, kuris nebūtų susijęs su TURĖJIMU, deja, bet matyt tokia ta žmogiška prigimtis, nes taip ir norisi sužinoti, kiek kandidatas turi turto, kiek turi galios, na o jiems kas belieka, tik dar ir dar labiau žadėti, kad bus dar daugiau baseinų, mokyklų, saugumo kamerų ar tualetų… Žinant, kaip mes puikuojamės savo Lietuvos pasiekimais apie greičiausią internetą, didžiausią investicijų grąžą ir t.t. Staiga paaiškėja, kad nuotekos ir lauko tualetai yra mūsų kasdienybė.

Todėl man ir yra svarbu Būti, nes tai yra pagrįsta meile, troškimu ir noru dalintis, gyventi prasmingą ir kūrybingą gyvenimą, turėti įdomią veiklą ir būti atsakingu už save ir už tuos, su kuriais gyveni. Kurti Lietuvą, kurioje nebūtų skirtumų, atotrūkio, diskriminacijos, tačiau tam reikia ne vien tik noro, tam reikia apsisprendimo ir valios, nes tam, kad BŪTI taptų visų mūsų kasdieniniu rūpesčiu, mums būtina radikaliai ­keistis, mums būtina jau rytoj reikalauti savo teisių iš tų, kurie naudojasi valdžia ir jos priemonėmis, bet nėra atsakingi. Mums reikia išsikelti sau mažus, bet paprastus tikslus, būti SOLIDARIEMS su tais, kas mažai turi, bet yra tas, kas leidžia mums būti geresniems. Todėl visiems noriu užduoti klausimą: Ar jūs esate pasiryžę paaukoti savo šaliai, savo bendruo­menei 30 minučių savo laiko kovo 3 d. ir atėjus į rinkimus išreikšti savo pilietinę poziciją ne tik balsuodami, bet ir rink­damiesi Turėti ar Būti?

Nebūkime senosios paradigmos įkaitais

4-5 amžiuje gyvenęs Šventasis Augustinas yra pasakęs, kad žmonių bendruomenėje turi viešpatauti taika ir teisingumas: „Nesant teisingumo, kas gi iš viso yra valstybės, jei ne didelės plėšikų gaujos?“ Kaip taikliai iš amžių gilumos skamba šie žodžiai, tačiau man kaip žmogui tai skamba dar baisiau, nejaugi nuo Šv. Augustino laikų mūsų visuomenė nepasikeitė ir mes vis dar gyvename pusiau laukinėje, pusiau vergovinėje ar feodalinėje san­tvarkoje, kurio­je valstybė ir valdžios institucijos yra gaujos, o plėšimas vyksta legaliai ir teisėtai? Greičiausiai dauguma iš mūsų, kurie visą gyvenimą gyvename vienoje ir toje pačioje vietoje susigundome ar susitaikome su mintimi, kad visur taip ir nieko čia nepadarysi. Tačiau kai aš atsikrausčiau gyventi čia ir susiejau savo ir savo vaikų ateitį su Elektrėnais, man nekyla jokių abejonių ir jokių vidinių klausimų, kad mes turime išsilaisvinti iš mus supančiojusios senosios paradigmos, kitaip tariant, visuotinai nusistovėjusios normos, nuolaidžiavimų bendroms vertybėms ir bendrai visuomenėje vykstančių procesų visumai, kuomet mes suvokdami esamą tikrovę bijome iš jos išsivaduoti.

Neatsimenu, kas tiksliai pasakė šią mintį, bet ji skamba labai tinkamai, kad akmens amžius pasibaigė, ne tada, kada pasibaigė akmenys, o tada, kai žmonės pradėjo mąstyti kitaip. Aš noriu jūsų visų paprašyti nuo šiol ne tik klausti savęs TURĖTI ar BŪTI, bet ir klausti, o kodėl taip atsitiko ir nuo kada aš imsiu elgtis kitaip? Nes mes visi pagal mūsų konstituciją esame valdžios turėtojai, mes savo valdžios ir galių per rinkimus neatiduodame, ne parduodame, ne iškeičiame valdininkams, mes juos įpareigojame ir įgaliname vykdyti mūsų valią. Valdžios legitimumas yra tai, kas nuo šiol yra svarbiausia, nes jei mes norime taikos ir teisingumo, mums jos nereikia ieškoti ar laukti. Ji teisėtai priklauso mums, tik būdami senojoje mąstymo paradigmoje mes nematome to ir nesuvokiame. Todėl susimąstykite, ar jūs esate pasiruošę tokiam pokyčiui, nes ateiti į rinkimus ir atiduoti savo balsą už savo kandidatą dar nėra darbo pabaiga. Net jei ryte sužinosite, kad jūsų kandidatas nelaimėjo, tai nereiškia, kad jūs pralaimėjote, jūsų darbas tik prasideda. Jei jūs mąstote, kad jūs dalyvaujate „žaidime“ kas 4 metus – jūs smarkiai klystate. Taip, olimpiados vyksta kas 4 metus, tačiau sportininkai, kurie ten susirenka, treniruojasi visą tą laiką, todėl jūs privalote „treniruotis“, o tiksliau būti treneriais, ir kiekvieną dieną stebėti, kaip nuoširdžiai ir kaip atsakingai treniruojasi jūsų „sportininkai“ – valdžios atstovai. Gali kilti prieštaringų minčių: o tai kaip aš vienas tai padarysiu? Juk manęs niekas neklausys, tarp mūsų ir valdžios nėra grįžtamojo ryšio, mes nesame sujungti jokia gija, kuri mus vienytų. Taip, tai ir yra iliuzija į tai, kad jūs esate svarbūs ir jau po kovo 3 dienos galėsite vėl ramiai spręsti savo klausimus savo kasdieninėje kovoje už BŪTI ar TURĖTI. Aš iš savo pusės negaliu jums pažadėti, kad kitą dieną viskas pasikeis, kad jau kitą dieną jūs pasaulį matysite iš naujos pusės, nes mano pažadas be jūsų įsipareigojimo neturi nieko bendro su nauju „akmens amžiumi“. Todėl noriu visų jūsų paprašyti dar kartą pagalvoti apie save ir mus visus kartu kaip vieną bendrą sociumą, kaip tuos, kurie yra atsakingi ir SOLIDARŪS. Nes atsikėlus ryte mums turi rūpėti klausimas, ar darželio auklėtoja yra laiminga? Ar mokytojas yra sotus? Ar gydytojas, kuris gydo mano artimuosius, turi pakankamai lėšų, kad jo šeimoje nekiltų nepritekliaus ir kad jis nerezga planų išvykti į užsienį? Kaip jaučiasi senolis, kuris negali pasiekti pirminio sveikatos centro dėl to, kad nėra viešojo transporto ir jis negali nuvykti pas savo gydytoją. Ne­kraipykime galvos ir nelaukime val­džios, imkime ir darykime mažus darbus jau šiandien. Jei mes būsime solidarūs savo buityje, savo bendravime, savo aplinkoje, labai greitai viskas pradės keistis ir keistis turime mes visi.

Todėl linkiu jums visiems rasti laiko ne tik sau, bet ir pasikalbėti su savo artimaisiais, su savo kaimynais, draugais ar pažįstamais, prieš priimant sprendimą ir kovo 3 dieną balsuoti ne prieš kažką, ne už gražiausią, ne dėl to, kad draugas, o dėl to, kad žinau ir tikiu, kad po rinkimų dienos niekas nesibaigs ir naujas mąstymas, grįžtamasis ryšys prasidės, nes aš jau tai padariau pirmas.

Mes patys turime tapti pasikeitimu, kurio reikalaujame iš pasaulio!

Įstatymo diktatūra

Šioje dalyje pabandysiu kiek aiškiau apibrėžti savo mintis ir požiūrį į ekonominį mūsų savivaldybės valdymo ir organizavimo aspektą. Man ypač „patiko“ debatuose ir kituose rengi­niuose girdėti, kuomet yra užduo­damas klausimas apie tai, kas kaltas dėl kokio nors teismo sprendimo, ar dėl baudos gautos savivaldybės administracijos, ar kaip mes gyvensime, kai baigsis Europos Sąjungos parama?

Įstatymo diktatūra yra tai, kas yra privaloma būtinybė mums, su mūsų europietiška kultūra ir mūsų istoriniu bei kultūriniu kodu, kad esminiai sėkmės receptai privalo būti įgyvendinti mūsų savivaldybėje:

1. Ilgalaikė strategija ir tęstinumas. Tai reiškia, kad mes neturime mėtytis tarp Kauno ir Vilniaus, laukti paramos ar Dievo malonės. Mes privalome aiškiai susidėlioti savo planą, kaip miestas, kaip bendruomenė, ką mes planuojame pasiekti per ateinančius 25 metus ir nepriklausomai nuo partijų ar kitų rinkiminių peripetijų, turi būti užtikrintas tęstinumas. Ne reformų reformavimas dėl reformavimo, bet nuoseklus darbas gali sukurti mūsų stebuklą.

2. Švietimas ir talentų ugdymas. Mūsų vaikai neturi planuoti savo gyvenimo ir karjeros Vilniuje ar Airijoje. Jau šiandien mokindamiesi mokyklose jie turi žinoti, kad jų miestelyje bus plėtojama ir vystoma tokia infrastruktūra ir bus reikalingi tokie specialistai. Talentai ir ne tik turi gauti mūsų paramą ir galimybę išvykti ir studijuoti, bet mes turime turėti argumentų ir priemonių juos susigrąžinti. Mes turime žinoti, kad šioje žemėje po 25 metų vis dar bus kalbama lietuviškai ir joje gyvens laimingi žmonės.

3. Konkurencija tarp verslo ir viešojo sektoriaus. Žodį „konkurencija“ aš vartoju plačiąja prasme. Kalba eina ne apie atlygį, ne apie pinigus ar darbo laiką, o eina kalba apie autoritetą, prestižą, reputaciją, apie karjeros galimybes ir galimybes pasiekti daugiau ir greičiau, jei esi talentingas. Žinoma, vienas iš įdomiausių ir galimai vienas iš mano tikslų, jei gausiu jūsų įgaliojimus, bus išbandyti taip vadinamą vertinimo rodiklių sistemos įvedimą. Pavyzdžiui, jei Elektrėnų savivaldybėje vidutinis darbo užmokestis yra 800 eurų, tai ir tos srities valdininkas gaus vidutinį tos srities darbo užmokestį. Valdininkai ir savivaldybės įmonių vadovai turės sukurti labai aiškius savo veiklos vertinimo rodiklius, ir tai lies visus lygius ir visas pozicijas. Turi būti grįžtamasis ryšys tarp politinio pasitikėjimo ir administracijos vadovų darbo užmokesčio su jų pasiekimais už savo rezultatus.

4. Ilgalaikis planavimas. Suprantu, kad gali pasirodyti keista mintis, bet man dar neteko matyti versle, o su juo per 15 metų teko dirbti labai daug, kad valdybos nariai, išgirdę iš funkcinių vadovų, kad rezultatai yra nepasiekti, nes matot jiems buvo skirtas mažesnis finansavimas ar konkurentai buvo gudresni, ilgai išsilaikytų savo pozicijoje.

Todėl grįžtant prie naujos mąstymo paradigmos, mums visiems reiktų įsisąmoninti, kad mes balsuo­jame ir renkame žmones, kurių kasdieninis darbas turėtų būti ne aiškinti mums, kodėl nėra lėšų, o ieškoti, iš kur jas gauti, kaip užsidirbti, kaip sutaupyti ir ko nedaryti, nes tai nėra aktualu. Savivaldybės meras ir visa administracija yra tie patys samdomi vykdantieji direktoriai, kurie turi įgyvendinti užduotis, kurti vertę, mobilizuoti ir motyvuoti žmones, ir dirbti, dirbti, dirbti, nes kitaip bus greitai atleisti, o ne generuoti nuostolius ir slėptis po instituciniais ar biurokratiniais mechanizmais ir niekada nenešti jokios atsakomybės. O mes visi esame darbdaviai, kurie bet kada už neigiamus rezultatus galime atleisti bet kokį vadovą. Todėl baigiant šią dalį noriu jūsų visų paklausti, ar jūs atsimenate, kaip jūs reaguojate, kai jus apgauna, kai esate apvogti ir kai su jumis buvo pasielgta nesąžiningai ir niekas dėl to nėra atsakingas? Manau, kad žodis „pyktis“ yra mažiausiai ką jūs jautėte, bet šiandien nėra laiko aiškintis, kas kaltas, ir lieti savo pyktį, šiandien turi būti naujas mąstymas ir naujas postūmis mums visiems kurti naujus planus, nes kurti yra sunkiausia. Aš kviečiu jus visus nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, socioekonominių gyvenimo aspektų žengti pirmą žingsnį ir pradėti galvoti ne apie 2020 metus, bet galvoti apie savo vaikų vaikus, savo anūkus, neieškoti vienadienės naudos, bet atsakingai pasižiūrėti į savo ateitį. Jei mūsų gražioje vietovėje liks stovėti pastatai, bet juose mes negirdėsime krykštaujančių vaikų, juose nebus gyvybės ir jie bus tik paminklai, liudijantys mūsų liūdną istoriją, tokia atei­tis manęs netenkina.

Užbaigti savo straipsnį noriu žymaus politinio veikėjo mąstytojo Mahatma Ghandžio žodžiais: „Iš pradžių jie mus ignoruoja, tada juo­kiasi iš mūsų, vėliau kovoja su mumis, ir tada mes laimime“.

Mano manymu, mes visi laimėsime, jei rasime atsakymą kuo mes norime būti. Turėsime valios­ pradėti keistis nuo mažų ir gerų darbų darymo nelaukdami, kol mus kas nors pakvies ar lieps tai daryti. Kuomet solidarumo jausmas mus suvienys nors ir labai skirtingus, nes mes esame valdžios ir teisingumo garantai. Net neabejoju, kad visi mes norime savo mažo stebuklo, kuris įvyktų, bet dėl to stebuklo reikės pasistengti ir daug dirbti ir svarbiausia yra tikėti. Tikėti, kad mes visi galime pakeisti pasaulį ir padaryti jį nors kiek geresnį, kad ir nedidelėje savivaldybėje.

Kovo 3 dieną jūs turite progą pradėti keistis ir keisti savo dabartį ir ateitį.

Su pagarba ir didžiausiais linkėjimais visiems, kurie dar ne­apsisprendė – Jūratė Balčiūnaitė, visuomeninio rinkimų komiteto „Ne­partinė savivalda“ Nr. 14 kandidatė į Elektrėnų savivaldybės merus.

