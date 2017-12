Daugiabučių renovacija: kas, kaip ir kodėl?

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Julija KIRKILIENĖ

Elektrėnuose ir Vievyje prie kai kurių daugiabučių vėl sustatyti pastoliai, renovuojami daugiabučiai. Žmonės jau nebegyvena rūpesčiu, kas bus po dvidešimties metų, jie gyvena čia ir dabar. Žmonės nori gyventi gražiai ir patogiai, o dabar tokiam gyvenimui sudarytos geros sąlygos.

Rūpesčių atsikratymas

Skeptikai, nenorintys pokyčių ir nepritariantys renovacijai, turėtų žinoti, kad patiems gyventojams nereikia niekuo rūpintis. Tuo rūpinasi paskirtas administratorius – Elek­trėnų komunalinis ūkis (EKŪ), o gyventojams tereikia gerai susipažinti su visomis sąlygomis ir laukti sąskaitų bei jas apmokėti. Kaip ir dabar: EKŪ priskaičiuoja įvairius mokesčius, o mes neturime kitos išeities, kaip tik už juos susimokėti. Skirtumas tik tas, kad vieni gyvena sename name, kurį nuolat reikia remontuoti ir už remontus, vandens tiekimą, šilumą ir kitokias paslaugas mokėti, o kiti gyvena namuose su pakeistais vamzdynais, su naujais šilumą reguliuojančiais radiatoriais, apšiltintuo­se ir ventiliuojamose patalpose, o moka vis tiek pagal sąskaitas, kurias atsiunčia EKŪ. Ir niekas dar nežino, ku­rios sąskaitos už gyvenimą vienodame plote bus didesnės, nes nieko nėra pastovaus. Šiuo metu daugelis renovuotų daugiabučių gyventojų už šildymą kartu su renovacija moka mažiau, nei gyvenantys nerenovuotuo­se namuose moka tik už šildymą.

Elektrėnų savivaldybė numanė, kad kvartalinei renovacijai bus skirti prioritetai, todėl tam pasiruošė. Pa­skelbus kvietimą paraiškoms teikti, savivaldybė jau turėjo parengusi kvartalinės renovacijos galimybių studiją. Į pirmąjį kvartalinės renovacijos etapą buvo atrinkta Trakų gatvė Elektrėnuose, kurioje 7 daugiabučiai jau renovuoti, 5 renovuojami, 12 daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai jau yra balsavę ir priėmę sprendimus dėl renovacijos. Elektrėnų komunalinis ūkis yra paskirtas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų administratoriumi, todėl jam tenka visas rūpestis ir atsakomybė. Savivaldybės taryba taip pat yra pritarusi ieškoti finansavimo šaltinių infrastuktūrai gerinti.

Galimybės ir naujovės

Rengdami investicijų planą, gy­ventojai gali pasirinkti ant de­vynaukščių stogų įrengti saulės kolektorius. EKŪ generalinis direktorius Ričardas Leckas sako, kad jau ruošiami įstatymų pakeitimai, kad Elektros skirstymo operatoriumi (ESO) su­pirks atliekamą saulės baterijomis pagamintą energiją vasaros metu, o grąžins, kai saulės baterijos energijos pagamins mažiau, nei bus poreikis. Tą elektros energiją EKŪ planuoja panaudoti daugiabučių bendro naudojimo plotų poreikiams. Tai yra liftams, koridorių, rūsių apšvietimui, šiluminių mazgų siurblių darbui ir kt.

Kita naujovė – balkonų apšildymas ne iš vidaus, o iš išorės. Pirmųjų renovuotų namų gyventojai skundėsi, kad apšildžius balkonus, jie labai sumažėja. Projektuotojai rado išeitį, kaip tą nepatogumą pašalinti.

Žmonės dažnai klausia dėl energijos taupymo per langus. Vieni langus yra pasikeitę seniai, bet jie gal jau nėra kokybiški, kiti keičiasi dabar. R. Leckas sako, kad EKŪ siūlys nemokamą paslaugą – langų šiluminių varžų tikrinimą termovizoriumi. Jeigu langai kokybiški, jų keisti nereikės, jeigu nekokybiški – žmogui liks teisė pasirinkti, keisti ar ne langus. Jeigu namas pasirinks renovacijos projektą – radiatorius su dalikliais, tai už per langus išleistą šilumą mokės patys. Jei be daliklių – už šilumą mokės visi gyventojai.

Kodėl reikia renovuoti?

Mano subjektyvia nuomone, daugiabučių gyventojai yra patys tikriausi Lietuvos ponai. Jiems, skirtingai nei nuosavų namų gyventojams, nereikia rūpintis bendro naudojimo patalpų valymu, sniego nuo durų atkasimu, lapų grėbimu ir kita. Jie tik pagal gautą sąskaitą pinigus sumoka. Jiems nereikia rūpintis ir namo, kuriame gyvena estetine išvaizda bei šilumos taupymu. Už juos yra kam pasirūpinti. Net už tuos, kam neužtenka pajamų visas sąskaitas apmokėti, sumoka valstybė. Kadangi dabar paramą šildymui gauna gyventojai, kurie už šildymą sumoka ne daugiau kaip 10 proc. nuo gautų pajamų, tai padaugėjo ne tik paramos gavėjų, bet ir gyventojų, kuriems šiuo metu už renovaciją nereikia mokėti. Primename, kad žmonės, gaunantys kompensacijas už šildymą, jos gali netekti, atsisakius pritarti namo renovacijai. O tie, kas turi atliekamų lėšų, už renovaciją gali susimokėti iš karto arba dalimis. Tada jiems nereikės mokėti palūkanų bankams. Renovuoti daugiabučius naudingiausia tiems, kas butus nuomoja ar ruošiasi parduo­ti: nuomotojai už renovaciją sumoka, o nekilnojamojo turto rinkoje pirkėjų pirmasis klausimas, ar namas renovuotas. Nes žmonės jau įprato pirkti kokybišką daiktą. Tad kaip bežiūrėtume, renovuoti daugiabučius šiuo metu yra verta, o skeptikų noras nieko nekeisti, yra nepagrįstas. Primename, kad renovacijai pritarti turi 55 proc. gyventojų. Kitiems gyventojams tenka paklusti daugumos nuomonei. Visus prašymus dėl renovacijos gyventojai gali teikti EKŪ iki 2017-12-29.

Kiek reikės mokėti

Pvz., projektas įgyvendintas 2016 m. ir pasirinkęs šias atnaujinimo (modernizavimo) priemones pagal investicijų planą:

fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, senų butų langų ir balkono durų kei­timas naujais, laiptinės ir rūsio langų keitimas naujais, laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą, balkonų įstiklinimas, įskaitant naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieningą projektą, šilumos punkto pertvarkymas, šildymo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ventiliacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ir įrengimas, šildymo sistemos vamzdynų (stovų) keitimas, individualios šilumos apskaitos prietaisų ir termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose, karšto vandentiekio sistemos remontas, drenažo įrengimas, buitinių nuotekų vamzdyno keitimas, lietaus nuotekų vamzdyno keitimas, kaina nurodyta lentelėje.