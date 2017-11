Pamaloninimai

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Julija KIRKILIENĖ

Pamaloninimų tarybos posėdyje, vykusiame spalio 25, Konstitucijos dieną, buvo ne vienas. Pirmiausia Polistireninio putplasčio asociacijos prezidentas dr. Česlovas Ignatavičius įteikė apdovanojimą UAB „Santerma“ (vad. Tomas Andriejūnas) už efektyvią veiklą, atnaujinant (modernizuojant) pastatus Elektrėnų savivaldybėje.

Vėliau liberalu tapęs darbietis Vaidas Ratkevičius gal 10 kartų pakartojo, jog jam labai malonu, kad įvertinti buvo jo pasiūlymai ir kolegos valdantieji tam pritarė. Pamaloninimų buvo ir daugiau, tad skaitykite, sužinokite ir nepraleiskite progos malonėmis pasinaudoti.

Pamaloninti smulkieji verslininkai ir V. Ratkevičius

Viena iš svarbiausių naujienų, kurią turėtų žinoti skaitytojai, ypač tie, kurie dirba arba planuoja pradėti darbą su verslo liudijimais – verslo liudijimų kainos. Mokesčių inspekcijos spalio 6 d. teikiamais duomenimis, 2017 metais verslo liudijimus įsigijo 646 asmenys, iš jų 333 žmonėms buvo suteikta lengvatų. Savivaldybės biudžetas už verslo liudijimus papildytas buvo 33462 eurais, o lengvatų suteikta buvo už 22158 eurus. Paklausių paslaugų verslo liudijimai savivaldybėje kainavo 250 eurų metams, o nepaklausių – 1 eurą. Pernai 50 proc. lengvata buvo suteikta pensininkams, bedarbiams, vienišiems tėvams, auginantiems du ir daugiau vaikų, neįgaliesiems, turintiems lengvą neįgalumą (45–55 proc. darbingumo). Avalynės taisytojams, siuvimo paslaugomis užsiimantiems ir fotografams metinis verslo liudijimas kainavo 250 eurų. Verslo liudijimą nusipirkti galima kelioms dienoms per savaitę ar mėnesį, kuo žmonės dažnai naudojasi. Šiais metais V. Ratkevičiaus pasiūlymu, leng­vatos iki 75 proc. buvo padidintos tiems, kas turi nuolatines pajamas - pensininkams ir neįgaliesiems. O, mamoms ar tėvams, auginantiems du ir daugiau vaikų, lengvatos padidintos nebuvo. Visai lengvatos nebus teikiamos, pavyzdžiui, vienišai mamai, auginančiai vieną mažametį vaiką ir norinčiai ne iš pašalpų gyventi, bet papildomai užsidirbti prie mažo atlyginimo. To paties tarybos nario pasiūlymu, verslo liudijimai iki 1 euro buvo sumažinti tokioms paklausioms paslaugoms: batų remontui, siuvimo ir fotografavimo paslaugoms. Pamalonintas tokiu sprendimu labiausiai buvo pats tarybos narys: kai jis pasiūlymus teikdavo dirbdamas opozicijoje, jiems taryba nepritardavo. O dabar Liberalų frakcijos nariai atsilygino buvusiam darbiečiui už jų partijos gretų papildymą ir negalvodami, kad tos paslaugos, kurioms verslo liudijimas sumažintas iki 1 euro, yra paklausios ir bran­gios, o pigūs verslo liudijimai reikalingi vienišoms mamoms, auginan­čioms vaikus, o ne nuolatines pajamas gaunantiems asmenims, sprendimo projektui pritarė. Po tokio sprendimo V. Ratkevičius netvėrė džiaugsmu ir vis kartojo, kad jam labai malonu būti įvertintam, nors jam, kaip valdančiosios daugumos atstovui, turėtų rūpėti ir mokesčių surinkimas į savivaldybės biudžetą.

Kiti pamaloninimai

Taryba, turėdama didelę valdan­čiosios daugumos persvarą, be ilgesnių diskusijų Elektrėnų socialinės reabilitacijos centrą (Pakalniškių k.) sujungė su Elektrėnų socialinės globos (senelių) namais. Prie savivaldybės asmens priežiūros centro, kuris jungia Greitosios medicinos pagalbos centrą, Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę bei Vievio polikliniką, prijungė ir Vievio pirminės sveikatos priežiūros centrą. Tokiai didelei įstaigai vadovauja Liberalų sąjūdžiui priklausanti direktorė Danutė Ba­liūnienė. Toks sujungimas abejonių sukėlė net kitam liberalui, tarybos nariui Andrejui Paberaliui: jeigu po sujungimo nėra nei ekonominės nau­dos, nei pagerėja pacientų aptarnavimas, kam be reikalo priiminėti tokius sprendimus. Jis antrino Algimanto Adomaičio pasiūlymui, kad Greitosios medicinos pagalbos centrą reikia atiduoti Vilniaus greitosios pagalbos stočiai, kuri esą suinteresuota perimti įstaigą su visais darbuotojais. Savivaldybei atkristų rūpestis rūpintis GMP automobilių parko ir įrengimų atnaujinimu ir taip sutaupytų lėšų. Bet Arvydas Pukals­kas ir Laimutė Ablingienė buvo kitokios nuomonės. Pagal juos, Vievyje dviejų sveikatos priežiūros įstaigų yra per daug, o įstaigas sujungus, bus galima vyk­dyti kitas reformas. Ginčas dar iškilo dėl adreso, kur būtų įstaiga registruota: vieni gyventojai esą nori, kad įstaiga registruota būtų Bažny­čios gatvėje, kur veikia Pirminės sveikatos priežiūros centras, kiti – kad Liepų gatvėje, kur veikia poliklinika ir ligoninė. Įregistruota įstaiga liko Liepų g.

Nepamaloninti

Lietuvoje yra įkurta tokia Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacija. Ta asociacija įkurta Kaune ir jos prezidentu išrinktas Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas. Asociacija turi tikslą sukurti Lietuvoje Šv. Jokūbo kelių tinklą, tarptautinius ir Lietuvos vidaus maršrutus, Šv. Jokūbo kelių ženklinimo sistemą, naudojant vieningą Europos Tarybos pasiūlytą Šv. Jokūbo kelio ženklą. Birželio 1 d. Lietuvos Vyriausybė priėmė sprendimą – Vyriausybės nutarimą dėl Šv. Jokūbo kelio per Lietuvą, kuriuo reglamentuojamas piligrimų kelių Lietuvoje žymėjimas, jame pabrėžiama informacijos apie lietuviškuosius Šv. Jokūbo piligrimų kelius sklaidos Europoje svarba, įvardinti numatomi atlikti darbai ir atsakingos institucijos. Nutarimo priede – 32 šventovių sąrašas, parengtas kartu su Lietuvos Vyskupų konferencija, veikiant kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija Lietuvoje ir t.t. Per Lietuvą driekiasi penki Šv. Jokūbo piligrimų keliai, keturi tarptautiniai: Žemaitijos/Karaliaučiaus, Šiaulių, Kauno, Vilniaus, vienas vidaus kelias – Šv. Jokūbo žiedas, jungiantis visas vienuolika Lietuvoje esančių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčių. Bet Elektrėnų savivaldybėje nėra nė vienos Šv. Jokūbo bažny­čios, o kadangi nei klausimą pristatęs Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys, nei tarybos nariai nežinojo, kas yra tas šventas Jokūbas, tai nutarė, kad į asociaciją nestos ir 650 eurų metinio mokesčio nemokės.

Pamaloninta Trakų gatvė, vaikščiojantys pėsčiomis ir pirkėjai

Savivaldybė, gavusi pamaloninimą už kokybišką daugiabučių renovavimą, ėmėsi renovacijos kvartalais. Pirmoji į sąrašą pateko Trakų gatvė Elektrėnuose. Tos gatvės gyventojai turėtų būti dėkin­gi pirmiesiems renovuotų daugiabučių gyventojams, nepabijojusiems būti pirmiems. Bet ir prasidėjus renovacijai kvartalais, gyventojams nėra laiko žiopsoti. Jeigu daugiabučių atstovas nepaskubės su gyventojų parašais, sutinkančiais renovuoti namą, ateiti į Elektrėnų komunalinį ūkį, jo namas tarp renovuotų namų gali likti kaip ta balta varna. Į pirmųjų renovuojamų kvartalų sąrašą be Trakų gatvės pateko Saulės ir Pergalės gatvės. Vėliau eilė ateis Šarkinės, Draugystės, Šviesos gatvėms. Taryboje taip pat priimtas kitas vertas dėmesio sprendimas: bandomajam laikotarpiui – dviems mėnesiams – po Elektrėnus kursuos maršrutinis autobusas. Sumokėjus 50 centų elektrėniškiai autobusu galės važinėti iš vieno galo – į kitą: kas į darbą, kas pas gydytoją, kas į kapines, kas į prekybos centrus. Maršrutas sudarytas toks: Elektrėnų c. – Poliklinika – Draugystės g. – Versmė – Šarkinė – Sabališkių kapinės – N. Rajonas – Dvaro;

Atgal: Dvaro – Dubijos – N. Rajonas – Sabališkių kapinės – Šarkinė – Versmė – Draugystės g. – Poliklinika – Elektrėnų c. Tiesa, yra ir blogesnių žinių: taryba pritarė dviem centais už kilometrą pabranginti autobusų bilietų kainą visuose maršrutiniuose Elektrėnų komunalinio ūkio autobusuose. Bet gera žinia tiems, kas ieško pigių prekių. Taryba pritarė leisti UAB „Irlandai“, kuri valdo žemę palei autostradą, 60 metų pernuomoti žemės sklypą bendrovei „Lidl Lietuva“, kuri žada pastatyti 2 tūkst. kv. m prekybos centrą.

Tai tiek gerų naujienų iš šio posėdžio. Kas norėtų sužinoti daugiau, visą posėdžio transliaciją galima peržiūrėti savivaldybės internetinėje svetainėje www.elektrenai.lt.