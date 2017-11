Vietoj kiaulių augina šernus

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Blogiausias Geriausias

Parašyta Pirmadienis, 30 spalio 2017 Atnaujinta: Pirmadienis, 30 spalio 2017

Julija KIRKILIENĖ

Šuolių kaime dėl šernų užnešto kiaulių maro, kuriuo už 10 kilometrų susirgo vienas paršiukas, ūkininkai nesiginčydami išskerdė savo kiaules ir mažus paršiukus. Jie tikėjo, kad praėjus grėsmei, savo verslą atnaujins. Bet kai kaime vietoj populiacijos sumažėjimo užsiveisė kaimenės šernų, drąsiai ateinančių į sodybas ir rausiančių kiemus, žmonėms pagelbėti niekas neskuba. Medžiotojai ginasi, kad jie nėra etatiniai medžiotojai, už atlyginimą mažinantys šer­nų populiaciją, o svarbiausia, Kaišiadorių ir Elektrėnų medžiotojų būreliai vieni nuo kitų stumdo Šuolių kaimą, nesutardami, kuriam būreliui šis plotas priklauso.

Žvėrys okupavo kaimą

Aplinkos ministerija ir savival­dybės ekologas mojuoja įstatymais ir teisės aktais dėl šernų padarytos žalos atlyginimų. Bet gyventojai ne atlyginimo nori. Jie nori būti apginti nuo laukinių žvėrių. Savo žemės plotus, kuriuose ūkininkauja, žmonės apsitveria, kaliausėmis apstato, chemikalų pripurškia ir kažkaip apsisaugo. Bet vakare į kiemą išeiti žmonėms jau nesaugu. Jaronimas Aleknavičius sako prie savo namų sutikęs net 11 šernų kaimenę.

Arti Šuolių kaimo miškų nėra, bet už kelių kilometrų – Jagėlonių miške – saugomi komerciniai plotai, todėl gyventojai mano, kad žvėrys iš miškų persikėlė veistis į raistus, kurių nederlingų žemių kaime netrūksta. Tiesa, ankstesniais metais pro raistus praeidavo medžiotojai su varovais ir žvėris išvaikydavo, o šiuo metu, kai šernai tapo tokie pavojingi ligų nešiotojai ir Aplinkos ministerija susirūpinusi jų populiacija, šernai niekieno netrukdomi veisiasi pačiame kaimo viduryje.

Šuolių kaimo gyventojus ne tik šernai skriaudžia. Upelyje gyvenantys bebrai jau nugraužė visus vertingesnius medelius, palikdami tik alksnius, o ir taip šlapią vasarą ir rudenį bebrai dar pridaro užtvankų ir užtvindo laukus. Raistuose ramiai dauginasi ir stirnos, kurios taip pat maitinasi ūkininkų derliumi.

Šuolių kaimo gyventojams nereikia išrašų iš dokumentų apie medžioklės įstatymus ir galimas kompensacijas už žvėrių padarytą žalą: juos jie žino ir į kompensacijas nepretenduoja, nes išknisdami kiemus ir pievas žalos žvėrys nepridaro tiek, kad tą žalą būtų galima nustatyti. Žmonės savo išknistas ganyklas, pievas ir kiemus lygina kastuvais, o už jų darbą atlyginimas įstatymuose nenumatytas.

Medžiotojų atsakymai

Kas ir kaip gali Šuolių kaimo gyventojams padėti apsiginti nuo žvė­rių, kalbėjausi su Aplinkos ministerijos atstovu spaudai Mindaugu Bajarūnu, Kaišiadorių medžiotojų draugijos pirmininku Viliumi Karpavičiumi, Elektrėnų medžiotojų draugijos pirmininku Artūru Kiču, valdybos nariais Vidmantu Petravičiumi ir Virgilijumi Pruskumi, raštu atsakė savivaldybės ekologas Audrius Balnys. Medžiotojai vienbalsiai gynėsi teisės aktais, neleidžiančiais medžioti arčiau kaip 200 metrų nuo sodybų, teisinosi, kad dėl šilto rudens varyminė medžioklė prasidės vėliau, o svarbiausiai tai, kad nei Elektrėnų, nei Kaišiadorių pirmininkai ir valdybos nariai nežino, kam priklauso medžioklės plotai Šuolių kaime. V. Pruskas sakė, kad šiais metais būrelis sumedžiojo kelis kartus daugiau šernų nei ankstesniais metais, bet visų šernų, kurie per parą gali nueiti per 40 kilometrų, išmedžio­ti negali. Ir jei viename lauko gale šernas išgirsta šūvį, tai netrukus jis jau atsiranda kitų medžiotojų būrelių plote, kurie tuo metu gal nemedžio­ja. Elektrėnų medžiotojų būrelio nariai sako medžiojantys du kartus per savaitę, pristatę naujų bokštelių, šernus vilioja brangiai kainuojančiais pašarais, bet visų iššaudyti vis tiek negali. Žiežmarių ir Elektrėnų medžiotojų nariai net užsirašė telefono numerius besiskundžiančių žmonių ir žadėjo padėti... Kai tik išsiaiškins, kuriam būreliui Šuolių kaimas priklauso.

Padės aplinkosaugininkai

Kam ir kur priklauso medžioti, geriausiai žino Aplinkos apsaugos departamento Elektrėnų agentūros vedėjas Viktoras Mindžiulis. Jis atverčia žemėlapius su medžiotojų būrelių medžioklės plotų ribų aprašymu, patvirtintu dabartinio administracijos direktoriaus, 2003 metais buvusio Elektrėnų sav. medžioklės plotų vienetų sudarymo bei ribų pakeitimo komisijos pirmininku.

Apraše ir žemėlapyje matoma, kad per Šuolių kaimą einančio žvyrkelio- Briauno gatvės vienoje pusėje plotai priklauso Elektrėnų medžiotojams, o kitoje pusėje – Žiežmarių. Žodžiu, ūkininko Jaronimo Aleknavičiaus sodyba priklauso vienam būreliui, o jo ganyklos – kitam. V. Mindžiulis sakė Šuolių kaimo problemos dėl žvėrių nežinojęs ir pažadėjo artimiausiu metu pabendrauti su gyventojais ir su medžiotojais, duoti rekomendacijas, kaip žvėrių populiaciją kaime būtų galima sumažinti. Elektrėnų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Asta Kozėllienė sako, kad Elektrėnų savivaldybėje iš atneštų nušautų šernų užkrėsto nerado nė vieno mėginio. Kiaulių ūkius gyventojams sunaikinti teko todėl, kad jų kaimas pateko į 10 km spindulį nuo susirgusių kiaulių Strėvininkuose įkurtoje įmonėje „Norsvin“. Bet veterinarijos tarnyba atsako tik už ūkinius gyvūnus ir jų gerovę, t.y. gali reguliuoti jų laikymą, o šernų populiacijos reguliuoti negali... Ir gyventojams auginti šernų vietoj kiaulių taip pat nepataria. Belieka tikėtis, kad informavę visas organizacijas ir įstaigas, atsakingas už žvėrių populiacijos reguliavimą, būsime padėję ne tik Šuolių, bet ir kitų kaimų gyventojams, kenčiantiems nuo žvėrių pridaromos žalos, ir valstybės įstaigos bei medžiotojai padarys viską, kad Šuolių kaime šernai vietoj kiaulių nebūtų veisiami.