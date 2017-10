Būkite atsargūs: kelyje laukiniai žvėrys

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Penktadienis, 13 spalio 2017

Julija KIRKILIENĖ

Rugsėjo mėnesį kelyje A1 Vil­nius–Kaunas–Klaipėda, ties Abro­miškėmis, eismo įvykyje žuvo jauna moteris. Tamsiu paros metu jauna automobilio vairuotoja neį­vertino ir nesureikšmino kelio ženklo „Laukiniai žvėrys“ įspėjimo. Nebūdama atidi, neįvertino staigiai atsiradusios kliūties – migruojančio briedžio – ir negalėdama išvengti avarinės situacijos užvažiavo ant gyvūno. Kelio ruožą prižiūrinti VĮ „Automagistralė“ dar kartą ragina vairuotojus įvertinti rugsėjo–spa­lio mėnesiais migruojančių gy­vūnų pavojų kelyje ir būti atsargiems.

Neatsakingumas atneša nelaimes

Per Elektrėnų savivaldybės teritoriją einančiame 62 km autostrados ruože nuo 2009 metų dėl susidūrimų su laukiniais gyvūnais buvo užregistruoti 84 eismo įvykiai. Daugiausiai eismo įvykių su gyvūnais užfiksuota kelio atkarpoje nuo Vievio 41 km iki Elektrėnų 49 km, kur nėra įrengtos tinklo tvoros. Elektrėnų savivaldybėje tinklo tvoros nuo lau­kinių gyvūnų, abiejose magistralinio kelio pusėse, jau įrengtos ir siekia 33,84 km, dar reikia įrengti 28,30 km, tačiau ir tvoros nuo nelaimių ne visada apsaugo. VĮ „Automagistralė“ Kelių priežiūros ir saugaus eismo skyriaus inžinieriai Deimantas Klimas ir Ruslanas Rusakovas sako, jog labai dažnai patys žmonės, eidami iš miškų per įrengtus vartus, juos palieka atvirus ir nesusimąsto, kad toks nekaltas neatsakingumas gali sukelti grėsmę kito žmogaus gyvybei. O žvėrys dažniausiai būriuojasi ties išėjimais, pajutę galimybę laisvai migruoti į kitą kelio pusę, ja pasinaudoja. Kaip teigia gamtininkai, žmonių aktyvus lankymasis miškuo­se iš jų veja žvėris. Dar blogiau, kai grybautojai ar uogautojai, trumpindami kelią namo, išlaužo, išardo skyles tvoroje, taip išleisdami gyvūnus į važiuojamąją dalį. Toks atsitikimas yra buvęs ties Vieviu, kai per žmonių padarytas landas tvorose išlindo kaimenė šernų ir sukėlė magistraliniame kelyje masinius eismo įvykius.

Patarimai

Tačiau gyvūnai ne visada tiesiai iš miško į kelius iššoka. Medžiotojai pastebi, kad žvėrys keliauja šalia atitvarų ir suradę jų pabaigą, nors tai ir būtų toliau nuo važiuojamųjų kelių, greitai išbėga ant kelio. Be to, briedžiai gali šokti aukštai ir kartais gali peršokti tvoras, pavyz­džiui, esančias nuokalnėje. Todėl jau nieko nestebina, kad briedžiai ar stirnos sutinkami ne tik keliuose, bet ir miestų gatvėse. Kelininkai nuolat stebi gyvūnų judėjimo vietas ir jose stato įspėjamuosius kelio ženklus. Todėl tiek kelininkai, tiek policijos pareigūnai perspėja vairuotojus, kad pažymėtose kelio atkarpose reikia laikytis ne tik leistino, bet ir pasirinkti saugų greitį. Specialistai taip pat primena vairuotojams, kad prasidedant tamsiajam metų periodui, būtina patikrinti automobilių žibintus, kad matomumo spindulys būtų kuo platesnis. Žvėrių migracija vyksta tamsiu paros metu, dažniausiai paryčiais, nors aplinkosaugininkai tei­gia, kad gyvūnai nemigruoja, o tik ieško saugių vietų peržiemojimui.

Reikia žinoti

Ir vis dėlto, jeigu vairuotojas atsargiai važiuodamas kelyje pastebi žvėrį, jis turi žinoti, kaip šioje situacijoje reikia elgtis. Kelių priežiūros ir saugaus eismo skyriaus inžinieriai sako, kad jokiu būdu nereikia lipti iš automobilio ir bandyti nuvyti žvėrį, negalima gąsdinti jo šviesos ir garsiniais signalais, nes tai gali gyvūnus kaip tik privilioti į kelią. Taip pat negalima tokių kliūčių bandyti aplenkti. Pirmiausia, vairuotojas turėtų skambinti bendruo­ju pagalbos telefono numeriu 112 ir informuoti apie galimą pavojų kelyje, o važiuoti tik įsitikinus, kad kliūties bus išvengta.

Kelininkai vis ieško naujų būdų apsaugoti vairuotojus nuo eismo įvykių su laukiniais gyvūnais: investuoja daug lėšų tvorų įrengimui, stato įspėjamuosius kelio ženklus, bet vienintelės patikimos apsaugos priemonės yra paisymas perspėjamųjų kelio ženklų apie gyvūnus keliuose ir pasirinktas saugus greitis tamsiuoju paros metu. Žvėrių kailis net apšviestas neišsiskiria iš aplinkos, todėl iš toli jį pastebėti yra sudėtinga, o dideliu greičiu važiuojantį automobilį staiga sustabdyti, ant kelio išėjus žvėrims, labai sunku. Už pražudytus žvėris kelyje vairuotojai neatsako, sugadintų automobilių nuostolius atlygina draudikai, bet prarastos žmogaus gyvybės kelyje sugrąžinti nebegali niekas.

