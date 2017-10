Gobšumas frajerį pražudė

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Blogiausias Geriausias

Parašyta Ketvirtadienis, 28 rugsėjo 2017 Atnaujinta: Ketvirtadienis, 28 rugsėjo 2017

Julija Kirkilienė

Kai Vilniaus kriminalinė policija rugsėjo 13 dieną pateikė informaciją apie sulaikytą stambų narkotikų kiekį, Daugirdiškes priskyrė Trakų rajonui. Iš tiesų kino filmo verti vaizdai vyko Daugirdiškėse, vienoje prabangioje sodyboje, kurioje filmuojami televizijos serialai, o pagrindinis įtariamasis narkotikų byloje yra mūsų savivaldybės gyventojas, save pristatantis verslininku ir gyvenantis, kaip ir jo bendras, prabangiai įrengtame name, tik kitame savivaldybės krašte – prie kelio tarp Vievio ir Žebertonių. 36 metų vyras, auginantis mažametį vaiką, nesusimąstė apie tai, kad dėl jo gobšumo – praturtėti už narkotikų platinimą – daug tėvų lieja ašaras dėl savo vaikų, daug jaunų žmonių gyvybių narkotikai nusineša.

Susekė

Elektrėnų policijos komisariatas išplatino pranešimą spaudai, kuriame rašo: rugsėjo 13 dieną po ilgalaikio tyrimo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai (toliau - VPK ONTV) Elektrėnų sav., Daugirdiškių k., Monio g., sulaikė šios sodybos namo šeimininką G. A., kuris kartu su juo buvusiu Elektrėnų sav. Vievio seniūnijos gyventoju, gerai žinomu Elektrėnų policijos komisariato pareigūnams, į automobilį AUDI 100, stovėjusį G.A. sodybos teritorijoje, krovė narkotines medžiagas – smulkintas kanapes. Kratos metu iš minėtų asmenų buvo paimta per 16 kg narkotinių medžiagų – smulkintų kanapių. Taip pat ūkiniuose pastatuose buvo rastas Vokietijoje vogtas automobilis OPEL bei motociklas BMW ir Lietuvoje vogtas stacionarus generatorius bei saulės baterijų dalys. Minėti piliečiai yra siejami su Vilniaus mieste veikiančio­mis organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis. Vilniaus miesto apylinkės teismas įtariamiesiems G. A. ir M. Č. skyrė kardomąją priemonę – suėmimą. Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyrius.

Buvo žinomas

Pranešime spaudai rašoma, kad Elektrėnų PK pareigūnai nuolat gaudavo informacijos apie tai, kad minėtas Vievio gyventojas yra pagrindinis nelegalios narkotikų apyvartos organizatorius Elektrėnų savivaldybėje, palaikantis glaudžius ryšius su Lietuvos didmiesčiuo­se veikiančiomis nusikalstamomis grupuotėmis. Per keletą metų Elektrėnų PK pareigūnams pavyko sulaikyti ir izoliuoti nuo visuomenės keletą aktyvių narkotinių medžiagų platintojų – gatvės prekeivių, tarp kurių buvo ir tokių, kurie veikė M. Č. pavedimu. Tačiau pareigūnams niekada nepavykdavo surinkti įro­dymų prieš patį M. Č., nes sulaikytieji, bijodami keršto, parodymų prieš savo vadeivą neduodavo, o pastarasis buvo labai atsargus ir pats tiesiogiai nusikaltimuose nedalyvavo, todėl Elektrėnų PK pareigūnai minėto asmens sulaikymą laiko keletą metų trukusios ir Elektrėnų savivaldybės remiamos bei gyventojų bendruomenės aktyviai palaikomos kovos su narkotikų apyvarta vainikavimo sėkme. Už šį labai sunkų nusikaltimą įtariamiesiems gresia laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.

Pažymėtina, kad įtariamasis M. Č. 2009 m. Kauno apylinkės teismo buvo teistas už neteisėtą disponavimą labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų. Ir nors pastarajam grėsė ilgi metai nelaisvės, jis realios bausmės išvengė, o būdamas laisvėje, jis ne tik aktyviai ir toliau dalyvavo nusikalstamoje veikoje, bet buvo nuteistas ir už kitus ne tokius sunkius nusikaltimus: už sukeltas muštynes Vievio mieste, taip pat už pasipriešinimą policijos pareigūnams.

Pareigūnas ištesėjo pažadą

Elektrėnų PK viršininkas Andžej Grudinskij prisiminė, kad 2015 m. Elektrėnų savivaldybės viešo­sios bibliotekos konferencijų salėje Elektrėnų PK metinės ataskaitos Elektrėnų sav. gyventojų bendruomenei pristatymo metu Vilniaus aps. VPK ONTV viršininko Mareko Gulbinovič pasakytus žodžius, kad įvykus policijos reformai ir perdavus sunkius ir labai sunkius nusikaltimus tirti Vilniaus aps. VPK specializuotiems padaliniams, Elektrėnų krašto gyventojai nebus palikti likimo valiai, ypač organizuo­to nusikalstamumo srityje. Minėto M. Č. sulaikymas tik patvirtino šio pareigūno, izoliavusio ne vieną garsų Lietuvos nusikaltėlį, žodžius.

Komisaras sako, jog nekyla abejonių, kad siekdami išvengti atsakomybės M. Č. ir kartu su juo buvęs bendras pasamdys geriausius Lietuvos advokatus, stengsis daryti įtaką ikiteisminiam tyrimui ir darys viską, kad sėkmingai realizuotas policijos tyrimas būtų sužlugdytas, o jie vėl išvengtų realaus laisvės atėmimo. Redakcijos žiniomis, sulaikymo me­tu įtariamieji taip ir pareiškė parei­gūnams: po trijų mė­nesių mes grįšime. Savivaldybės gyventojams belieka laukti tų trijų mėnesių ir suprasti, ar korupcija teisėsaugos srityje kiek pasistūmėjo, ar gobšuoliai nusikaltėliai ir toliau žudys Lietuvos žmones.

A. Grudinskij sakė norintis tik padėkoti M. Gulbinovič už tą didžiulį, bet nematomą jo ir profesionaliai kolegų iš Vilniaus aps. VPK ONTV atliktą darbą Elektrėnų sav. gyventojų bendruomenės labui. Tai graži dovana elektrėniškiams policijos – Angelų sargų – dienai, kuri švenčiama spalio 2-ąją, ir Kriminalinės policijos dienai, kuri minima spalio 27 d.

Rinka

Konfiskuotų narkotinių medžia­gų vertė siekia apie 200 tūkst. eurų, nes rinkoje 1 g narkotikų kainuo­ja 12 eurų. A. Grudinskij sako, kad gobšūs narkotikų prekeiviai apgaudinėja net ir savo klientus: dozėse narkotikų deda mažesnius kiekius, o dėl svorio prideda kitų priemaišų. Pagal policijos pranešimus apie įvykį, įtariamieji buvo sekami seniai, bet buvo labai atsargūs. Nežinia, gobšumas ar nepasitikėjimas bendrais Daugirdiškėse privertė narkotikus pakuoti pačius. Pareigūnams kruopš­čiai pradėjus kaupti ir analizuoti gaunamą informaciją, paaiškėjo šių asmenų veikimo principas. Pastarieji labai didelio kiekio narkotinių medžiagų sandėliavimui pasirinko vieno iš įtariamo asmens motinai priklausančią sodybą, esančią atokiau nuo Vilniaus ‒ Daugirdiškėse.

Įkliuvo

Kriminalistams užfiksavus atvejus apie asmenų daromas nusikalstamas veikas, praėjusią savaitę surengtos operacijos metu pavyko sulaikyti

Mažeikių rajono gyventoją, įsigijusį didelį kiekį ‒ apie 1 kg – narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių. Šiam įtariamajam, anksčiau priklausiusiam Mažeikiuose veikusiai organizuotai grupuotei, įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Netrukus pareigūnai surengė ir pasalą: Daugirdiškėse esančioje sodyboje sulaikė du juos dominančius asmenis, kurie į automobilį krovė labai di­delius kiekius narkotinių me­džiagų. Skubiai atlikus kra­­tas sodyboje ir jos priklausiniuose bei įtariamų asmenų automobiliuose, buvo rasta ir paimta apie 17 kg narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių paketuose. Patikrinus paketus, nustatyta, jog jie itin kruopščiai supakuoti, naudojant vakuumavimo aparatą ir vieną iš pakuotės sluoksnių išmirkytą dyzeline, taip apsunkinant narkotinių medžiagų aptikimo galimybę.

Sodyboje -vogti daiktai

Kaip rašoma pranešime spaudai, be narkotinių medžiagų sodyboje buvo rasta: automobilis OPEL ir motociklas BMW, pavogti Vokietijoje ir Anglijoje, taip pat žoliapjovės, generatorius ir kiti daiktai, kurie gali būti gauti nusikalstamu būdu. Dėl šių daiktų grąžinimo teisėtiems savininkams bus sprendžiama ikiteisminio tyrimo metu bendradarbiaujant su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis. Sulaikytiesiems ‒ 44-erių metų Vilniaus miesto ir 36-erių metų Vievio gyventojams – įteikti pranešimai apie įtarimus dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Kadangi viena iš padarytų nusikalstamų veikų priskiriama prie labai sunkių nusikaltimų ir įstatymas numato griežtą laisvės atėmimo bausmę nuo 10 iki 15 metų, be to, šie asmenys ir anksčiau yra turėję reikalų su teisėsaugos institucijomis, bus krei­piamasi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl griežčiausios kardomo­sios priemonės – suėmimo. Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Vil­niaus apygardos Organizuotų nusi­kaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.

Verslininkas

Redakcijos žiniomis, sulaikytasis vievietis verslininkas turi įmonę, kurioje pagal viešą informaciją, dirba vienas darbuotojas. Elektrėnuose jis buvo atidaręs visą parą veikiančią parduotuvę, bet policijai rekomendavus, savivaldybės tarybos sprendimu įmonei buvo panaikinta licencija prekybai alkoholiu, todėl parduotuvė buvo uždaryta. Apie kitokią veiklą žinių turime nedaug, bet žinome, kad atlikęs ilgesnę ar trumpesnę bausmę tariamas verslininkas vėl sugrįš gyventi tarp mūsų. Norėtųsi tikėti, kad jis bus supratęs savo veiklos beprasmiškumą ir nebesikraus sau turtų iš šalia gyvenančių žmonių ašarų ir nelaimių. Gal pritaikys sau senąjį rusišką posakį, kad gobšumas frajerį pražudė.