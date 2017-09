Gyvenimas su hemodialize: iššūkiai ir galimybės

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Parašyta Penktadienis, 15 rugsėjo 2017

Pasaulyje vidutiniškai kas dešimtas suaugęs serga lėtine inkstų liga, kuri negydoma sukelia lėtinį inkstų nepakankamumą. Dažniausiai lėtinis inkstų nepakankamumas diagnozuojamas neti­kėtai, o pacientai nustemba, nes nejaučia jokių simptomų ir niekuo nesiskundžia.

Elektrėnų miesto gyventoją Mindaugą Česonį diagnozė užklupo netikėtai. Gyvenęs aktyvų gyvenimą, įgijęs šiluminių ir hidroelektrinių remonto šaltkalvio specialybę, kaip ir daugelis Elektrėnų gyventojų, jaunystėje savo ateitį siejo su Lietuvos valstybine rajonine elektrine. Prasidėjus Lietuvos ekonominei blokadai, deja, teko keisti profesinius planus. Paskutiniais metais Mindaugas sėkmingai dirbo tolimųjų reisų vairuotoju, labai mėgo savo darbą ir su malonumu prisimena maršrutą iš Danijos iki Ufos miesto Rusijoje, prie Uralo kalnų, Belajos ir Diomos upių santakoje.

2012 metais sulaukus šeimos pagausėjimo, Mindaugą ir jo šei­mą užklupo tikras išbandymų metas – jam buvo diagnozuota lėtinės inkstų ligos galutinė stadija. „Gyvenimas tarytum sustojo, žemė išslydo iš po kojų. Iki ligos buvau šeimos galva, maitintojas ir staiga šeima turėjo rūpintis manimi. Buvo labai sunku“, – pasakoja M. Česonis. Jau penkti metai Mindaugui atliekama hemodializė Diaverum klinikoje, esančioje Elektrėnuose.

Iššūkiai pacientams

Hemodializės procedūrai atlik­­ti rei­kalingas specialus apara­tas, kuriuo iš organizmo paša­li­nami nereikalingi medžiagų apykaitos produktai ir skysčiai. Ši pro­cedūra atliekama 3 kartus per savaitę, kiekviena dializė trunka apie 4 valandas. Pacientai tampa priklausomi nuo procedūros ir laiko.

Jau 12 metų dializuojama Diaverum pacientė Veronika Ratkevičienė juokauja, kad į hemodializę eina kaip į darbą. Pacientės šeimoje buvo inkstų ligomis sergančiųjų narių, tad paveldimumo rizika buvo pakankamai aukšta. Anot Veronikos, sunkiausia yra išsiugdyti valią, mat išgirdus diagnozę, keičiasi ne tik gyvenimo tempas, režimas, bet ir daug įtakos turi mitybos įpročiai. Per 12 metų pacientė visiškai prisitaikė prie mitybos reikalavimų ir tikina, kad valia yra išugdoma – svarbu nepasiduoti. Pacientams sergantiems inkstų ligomis reikia kontroliuoti ne tik suvartojamų skysčių kiekį, bet ir druskos, kalio, fosforo, kalcio kiekius produktuose.

Diaverum Elektrėnų klinikos personalas džiaugiasi, kad Veronika yra tikrai pavyzdinga pacientė, ji ne tik tinkamai maitinasi, bet ir pareigingai lankosi procedūrose. Hemodializės kokybė tiesiogiai pri­klauso nuo jos trukmės, tad procedūros trumpinti negalima.

Kurį laiką Mindaugo šeima vylėsi, kad jam bus atlikta inkstų transplantacija ir jis vėl galės gyventi normalų gyvenimą, mat jo pusseserė siūlėsi dovanoti inkstą. Tačiau tiriantis dėl įtraukimo į recipientų sąrašą, paaiškėjo, kad Mindaugui reikalinga aortos operacija ir dėl šios priežasties jis buvo laikinai išbrauktas iš sąrašo. „Noriu labai padėkoti 2016 m. Elektrėnų ligoninės Gydytojų są­jungos pirmininkui Algimantui Adomaičiui, kuris padėjo parašyti laišką Sveikatos apsaugos ministerijai. Po aortos operacijos ir kreipimosi į SAM, esu vėl recipientų sąraše“- pažymi Mindaugas.

Nuovargis – dažnas pacientų palydovas po hemodializės procedūros. M. Česonis tikina, kad grįžus namo energijos imtis naujos veiklos iš tiesų yra minimaliai. Anot pacientų, tinkama mityba ir reguliari mankšta suteikia energijos ir padeda jaustis geriau.

Paslaugos prieinamumas

ir vieta

Lietuvoje visi inkstų pakaitinės terapijos būdai, įskaitant hemodializę, yra visiškai apmokami valstybės lėšomis. Diaverum hemodializės tinklas Lietuvoje turi 16 klinikų, tad platus geografinis pasiskirstymas Lietuvoje suteikia galimybę pacientams rinktis kliniką arčiau namų. „Pacientams yra labai svarbus paslaugos prieinamumas, o galimybė atlikti procedūrą netoli gyvenamosios vietos sutaupo laiko. Kol nebuvo Elektrėnų klinikos, iš Būriškių man teko vykti į Kaišiadorių kliniką. Kitiems gali atrodyti, kad skirtumas į vieną pusę vos 10 km. Visgi 20 km tolimesnė kelionė per dieną, per metus virsta papildomais 3000 km, o kur dar sugaištas laikas? Vieni pacientai transportuojami sėdimoje, o kiti - gulimoje padėtyje, tad trumpesnė kelionė tiesiogiai daro įtaką paciento gyvenimo kokybei “– pažymi ilgametė Diaverum pacientė Veronika. „Jeigu esu energingas, atstumą nuo namų iki klinikos galiu įveikti per kelias minutes,“ – šypsosi M. Česonis. „Prisirišame ne tik prie vietos, bet ir prie personalo. Per 12 metų tapome kaip šeima, klinikos personalas žino mano asmeninį gyvenimą, o aš jų. Kartu pažymime gimtadienius ir kitas šventes“,- pasakoja V. Ratkevičienė.

Galimybės sergant lėtine

inkstų liga

Dializės pacientai gali gyventi pakankamai kokybišką ir įprastą gyvenimą. M. Česonis nusprendė įgyti naują profesiją ir sėkmingai šį norą įgyvendino. „Įgijau kompiuterinės įrangos derintojo profesiją, nes nuo mažų dienų patiko kompiuteriai. Deja, mano laikais nebuvo galimybės įgyti tokį profesinį išsilavinimą, nors kompiuterinė įranga ir labai žavėjo. Dirbti ankstesnio darbo negaliu, tačiau aktyviai stengiuosi įsidarbinti. Nors dalį laiko tenka skirti gydymui, likusias tris dienas per savaitę galėčiau skirti darbui“ – teigia Mindaugas.

„Svarbiausia mąstykite pozityviai!“ – pažymi Veronika. „Užuot ieš­koję problemų, stenkitės pastebėti galimybes ir džiaukitės gyvenimu“.

Kiekvienais metais Diaverum pacientai keliauja į kitas šalis. Suplanuodami atostogas netoli kitose valstybėse esančių dializės centrų, pacientai turi galimybę tęsti gydymą bei pažinti kitas šalis, jų kultūrą. Lietuvoje besigydantys pacientai ne tik vyksta į kitas šalis, bet ir mielai vyksta į pajūrį ar kitus miestus. Klinikos personalas noriai padeda suderinti procedūrų laikus kitose klinikose. Dėl gero paslaugos prieinamumo, pacientai turi galimybę ne tik pailginti gyvenimo trukmę, bet ir siekti užsibrėžtų tikslų, vystyti socialinį gyvenimą, prisitaikydami prie naujojo gyvenimo ritmo.

Erika Marengolcaitė