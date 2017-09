Artėja tamsus metų laikas: kaip išvengti nelaimingų atsitikimų keliuose

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Parašyta Penktadienis, 15 rugsėjo 2017 Atnaujinta: Penktadienis, 15 rugsėjo 2017

Julija KIRKILIENĖ

Kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, kurio atkarpos dalis eina ir per Elektrėnų savivaldybę, šiais metais jau žuvo 10 žmonių. Magistralę prižiūrinti Vievyje įkurta Valstybės įmonė „Automagistralė“ atlieka švietėjišką veiklą, ragindama visus eismo dalyvius: vairuotojus, keleivius ir pėsčiuosius elgtis kelyje saugiai, nuolat išlikti akyliems, kad būtų išvengta skaudžių eismo nelaimių bei sunkių suža­lojimų ir beprasmių mirčių.

Patarimai pėstiesiems

Iš fiksuotų dešimties mirties atvejų, 4 žuvę buvo pėstieji, tamsiu paros metu atsidūrę greitkelyje. VĮ „Automagistralė“ Kelių priežiūros ir saugaus eismo inžinierius Ruslanas Rusakovas teigia, kad artėjant rudens sezonui labai svarbu priminti pėstiesiems, kad trumpėja šviesus paros laikas ir daugėja lietingų dienų. Tamsus paros laikas ir lietingas oras itin pablogina eismo sąlygas, todėl vairuotojams sunkiau pastebėti pėsčiuosius, ypač be šviesą atspindinčių elementų (atšvaitų).

2017 m. atlikus įmonės prižiūrimų kelių A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir A2 Vilnius–Panevėžys eismo įvykių analizę, pastebėta, kad visi eismo įvykiai su pėsčiaisiais įvyko tamsiu paros metu, pėstieji neturėjo jokių šviesą atspindinčių elementų, visi eismo įvykiai įvyko sausio ir kovo mėnesiais. Šiais mėnesiais, kaip ir lapkričio bei gruodžio, šviesus paros metas trumpas, eismo sąlygas prastina ir sunkina sniegas, lietus. Tačiau pėstieji apie tai mažai tesusimąsto, nors Kelių eismo taisyklės pėstiesiems draudžia eiti net magistralių kelių pakraščiais, nekalbant apie tai, kad užtvertuose magistralinių skiriamųjų juostų kelio atkarpose pėstieji, nesaugodami savo gyvybių, lipa per užtvaras ir trumpina savo kelionę per automagistralę kirsdami kelio važiuojamąją dalį ir nesusimąsto, kad kelionės tikslo gali ir nepasiekti. Dažniausiai nedrausmingi pėstieji nedėvi ne tik signalinių liemenių, bet ir atšvaitų, dėl to vairuotojams yra sunkiau juos pastebėti.

Patarimai vairuotojams

Keletą patarimų VĮ „Automa­gistralė“ norėtų išsakyti ir vairuotojams. Artėjant tamsiajam sezonui, labai svarbu, kad ir patys automobiliai būtų tvarkingi: tinkamai sureguliuoti priekiniai šviesos žibintai, degtų visi šviesos signalai, tinkamai veiktų stiklų valymo sistema, nepamiršti nuolat pasipildyti stiklo plovimo skysčio bakelio ir. kt. Pasak VĮ „Automagistralė“ Kelių priežiūros ir saugaus eismo inžinierių Deimanto Klimo ir Ruslano Rusakovo, svarbiausia, kad vairuotojai niekada neprarastų budrumo ir atsargumo. Ypač svarbu vairuotojams išlikti budriems ties gyvenvietėmis ir autobusų sustojimo aikštelėmis. Drausmingi ir budrūs vairuotojai neapdairiems ar nedrausmingiems pėstiesiems dažniausiai išsaugo gyvybę, o sau ramybę.

Patarimai tėveliams

„Apie pusė nelaimingų atsitikimų keliuose įvyksta dėl pėsčiųjų kaltės, todėl svarbu eismo taisykles žmogui įdiegti nuo vaikystės. Dažnai būna, kad pedagogų, kelininkų, policijos pareigūnų švietėjišką veiklą vienu brūkšniu nubraukia vaikų tėvai. „Ne kartą matėme, kaip tėveliai už rankų veda savo mažylius per kelią ne perėjoje. Toks beprasmis skubėjimas vaiko galvoje sujaukia supratimą, kas teisus – mokytojas ar tėvelis“, - kalba kitas Kelių priežiūros ir saugaus eismo skyriaus inžinierius Deimantas Klimas.- „Nors tėveliai vaikui turėtų būti neginčijamas pavyzdys“.

Švietėjiškas darbas

VĮ „Automagistralė“ kartu su Elek­trėnų policijos pareigūnais kiekvienais metais savivaldybėje organizuoja renginius saugaus eismo klausimais. Saugaus eismo akcijos metu gyventojai išbando saugos diržų efektyvumo ir automobilio apsivertimo imitavimo įrenginius. Saugaus eismo akcijose moksleiviai ir jų tėveliai pakartoja pagrindinius Kelių eismo taisyklių reikalavimus, atkreipia dėmesį į atšvaitų ir kitų šviesą atspindinčių elementų naudojimo svarbą tamsiu paros metu. Akcijos metu dalijami atšvaitai ir kitos priemonės, rengiamos viktorinos.

Pagalba vairuotojams

Laikinai VĮ „Automagistralė“ direktoriaus pareigas einantis Mindaugas Rinkevičius sako, kad įmonės specialistai ne tik moko kelių eismo dalyvius, bet ir padeda jiems konkrečiais darbais. Kad vairuotojai pavargę kelyje galėtų stabtelėti, yra įrengtos poilsio aikštelės. Per Elektrėnų savivaldybę einančios magistralės pakraščiuose įrengtos net 4 tokios aikštelės, o penktoji – Bražuolės poilsio aikštelė – jau baigiama įrengti. Aikštelėse įrengti tualetai, vaikų žaidimų aikštelės, pavėsinės. Bene gražiausia aikštelė įrengta Mijaugonių kaime, kur kelininkai veteranai pasodino ir prižiūri ąžuolų giraitę. Poilsio aikštelėse, turint reikiamus leidimus, galima prekiauti ir miško gėrybėmis. Tačiau pakelėse prekiauti uogomis ar grybais yra griežtai draudžiama.

Naujovės

Šiais metais keliaujantys kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda pa­stebi ir naujovių. Nebeveikia elektroniniai stendai – nepasitvirtino. Bet prie eismą nurodančių lentelių prirašyti nauji užrašai: šiame kelyje patruliuoja nežymėtas Kelių policijos automobilis. Tokio patruliavimo nauda neabejotina: tai ir drausmina vairuotojus, kartu ir saugo. Pareigūnai kelyje daugiausia dėmesio skiria ne tik automobilių greičiui, bet ir pėstiesiems. Tad jei sumanysite pasivaikščioti magistralinio kelio pakraščiais, bandysite lipti per skiriamosios magistralinio kelio juostos užtvarą ir pereiti kelią ne tam skirtoje vietoje, nenustebkite,jei būsite policijos pareigūnų sulaikyti ir nubausti. Mūsų sveikata ir gyvybe rūpinasi daug pareigūnų, tik ne mes patys.