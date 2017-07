Vievio pirtis: griūvanti praeitis ir miglota ateitis

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Parašyta Pirmadienis, 31 liepos 2017

Tomas LOIBA

Apgriuvusi, aprašinėta keiks­mažodžiais, kiauru stogu ir niekam nereikalinga. Tokia yra Vievio pirtis, jau nuo tarpukario liūdnai stūksanti fasadu į miestelio paplūdimį. Iš jos kamino dūmai nerūksta jau daugiau nei dešimtmetį. Bet net ir neveikdama ši pirtis kaitina vieviečių kraują. Nei gyventojai, nei seniūnijos atstovai, nei buvęs pirtininkas tiksliai nežino, kas vietoje jos galėtų atsirasti. Retas gali pasakyti, net kam ji priklauso. Iš to nežinojimo tarp vieviečių jau kuriamos įvairios sąmokslo teorijos. Neva naujas pirties savininkas ketina miestelėnus nuskriausti.

Ant senų pamatų

O priklauso Vievio pirtis verslininkui Aleksėjui Poduškinui. Jis gyvena ir dirba Rusijoje, kur turi viešbučių ir restoranų verslą. Vievio pirtį 2013 metais jis nusipirko už 40 000 eurų. Gavęs nuosavybės dokumentus verslininkas pasamdė architektą, kad šis paruoštų pasta­to ir jam priklausančio sklypo rekonstravimo projektą. Pagal jį, ant pirties pamatų turėtų iškilti modernus, trijų aukštų namas su vaizdu į ežerą. Pirmame aukšte veiktų SPA centras, o antrame ir trečiame būtų įrengti aštuoni butai privatiems gyventojams. Pastato aukštis siektų 12 metrų ir, atrodo, jog tai būtų moderniausias daugiabutis visame Vievyje. Pasak pirties kai­mynystėje užaugusio ir Vievyje dažnai besilankančio žurnalisto Gyčio Pankūno, vietoje pirties jis mieliau matytų poilsiautojų zoną, negu planuojamą statyti daugiabutį. „Geriau žmonėms atiduotų tą plotą. Apstatinėti masyviais pastatais ežero pakrantę nėra logiška. Ir taip prie ežero mažai vietos nepri­vatizuotos liko...“. Tačiau Gytį dar labiau neramina plotas, kurį (pagal projektą) nuo miestelio paplūdimio ketina „atsiriekti“ naujas pirties savininkas. „Čia visuomet paplūdimys buvo, o pagal projektą, atrodo, privatų kiemą padaryti nori,“ – teigia vievietis žurnalistas.

Miestelio paplūdimys – privati valda?

Pirtis stovi 13,3 aro dydžio žemės sklype. Mažas gabalėlis žemės, į vakarus nuo pastato, jau yra aptvertas. Tačiau didesnis plotas, pagal projektą priklausantis pirčiai, yra miestelio paplūdimio teritorijoje. Sklypas kol kas priklauso valstybei, tad žmonės čia gali ilsėtis ir vaikštinėti nevaržomi. Tačiau, pasak pirties savininko A. Poduškino, tik laiko klausimas, kada Elektrėnų savivaldybė žemės plotą turės perleisti į privačias rankas. Verslininkas kol kas nevaldo šio žemės sklypo. Tačiau pagal jo pareikštą norą, valstybė šį sklypą privalės jam arba išnuomoti, arba parduoti. Po to, kai bus suderinti šie formalumai, savininkas turės teisę jį apsitverti. Taip beveik perpus bus sumažinta Vievio miestelio paplūdimio teritorija. Verslininkui antrina ir vyriausiasis Elektrėnų savivaldybės architektas Arūnas Butrimavičius. Jis teigia, kad pirčiai priklausantis žemės sklypas buvo suformuotas pagal visus reikalavimus ir tai viešajam interesui nė kiek nekenkia. Anot jo, 2013 metais visuomenė pritarė tokiam Elektrėnų savivaldybės sprendimui. Architektas taip pat teigia, jog tvora negalės atskirti Vievio ežero nuo visuomenės ir neišdygs arčiau nei 5 metrai nuo vandens telkinio. A. Butrimavičius teigia nesyk girdėjęs nepasitenkinimo dėl pirties sklypo atgarsius, tačiau pats problemos neįžvelgia. „Be abejo, galima teisine tvarka planą panaikinti ir ieškoti kažkokių galų. Bet šitas sklypas yra racionalaus dydžio ir formos,“ – teigė architektas. Miestelio seniūnas Zenonas Pukėnas ramina gyventojus ir mano, kad vieviečiams dėl pirties nerimauti nėra ko. Jis, netgi, džiaugtųsi, jeigu tik vietą užimantis pastatas būtų panaudotas naudingiems tikslams. „To pastato vietoje vis tiek atsirastų mini SPA centriukas. Būtų kabinetai, dušai, kur išsimaudyti žmogui. Tai viskas tas pats, tik modernu. Jeigu jis iš viso bus“, – teigė jis.

Papildomas pirkinys

Kartu su pirtimi Aleksėjus Po­duškinas nusipirko liūdnai pagar­sėjusį namą Ežero gatvėje, netoli pirties. Per kelis dešimtmečius šiame name buvo įvykdytas ne vienas kraupus nusikaltimas – plėšimai, vagystės ir net žmogžudystės. Šiuo metu jame taip pat renkasi abejotinos reputacijos kompanija. Nuolatinių gyventojų šiame name, rodos, nėra. „Matau, kaip jie čia geria, triukšmauja, kartais net laužus degina. Po penkis ar septynis susirenka. Dažniausiai girti. Tik laiko klausimas, kada pradės iš aplinkinių namų vogti. Landynė, vienu žodžiu, padaryta,“- skundėsi savo tapatybės nenorėjęs atskleisti vietinis gyventojas. Šiam namui rusų verslininko samdytas architektas taip pat paruošė projektą. Jo, kaip ir pirties, vietoje turėtų iškilti modernus daugiabutis. Pro butų langus turėtų matytis ežeras. Paklaustas apie jo nuosavybėje „įveistą“ landynę Aleksėjus nenustebo. Jis sako, kad apie situaciją žino, tačiau yra per toli, kad ją suvaldytų.

Atgal į nežinomybę

„Elektrėnų kronika“ apie pirtį paskutinį kartą rašė dar 2011 metais. Tuomet griūvantis pastatas priklausė bendrovei „Gelvita“, o jos vadovas Timofėjus Rusakovas suko galvą, kaip juo atsikratyti. Miestelio seniūnas Zenonas Pukėnas anuomet žurnalistams sakė, kad tik laikas parodys, kas vietoje pirties atsiras. Permainų prošvaistės, laikui bėgant, atsirado. Pastatas parduotas, projektai paruošti, bet dėl jų įgyvendinimo net pačiam pirties savininkui kyla abejonių. „Nekilnojamasis turtas, išties, nėra mano sfera. Aš mieliau pats nieko nestatyčiau, o abu objektus parduočiau su visais projektais,“ - sakė A. Poduškinas. Juolab kad projektus rengęs architektas išsikraustė gyventi kitur ir į mūsų kraštą negrįš. Tad tiek pirties, tiek kriminalais apipinto pastato Ežero gatvėje ateitis išlieka miglota. O Vieviečiams ir miestelio svečiams, rodos, dar ilgai teks stebėti, kaip nuo pirties sienų į ežerą krenta plytos...