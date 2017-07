/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Parašyta Trečiadienis, 26 liepos 2017

Emocijos atslūgo, nuovargis praėjo – pats metas pasidalinti antro žygio-bėgimo „Mus vienija Vievio ežeras“ įspūdžiais.

Drąsiai galime skelbti, kad vietinės reikšmės reikaliukas, kurio idėja gimė prieš pusantrų metų, tapo reiškiniu, pritraukusiu daugiau nei šimtą dalyvių iš Vilniaus, Jonavos, Elektrėnų, Vievio seniūnijos, iš kurių 9 nusprendė 12 kilometrų atstumą įveikti bėgdami.

Dalyviai pradėjo žygį-bėgimą Vievio aikštėje, prie bažnyčios, ir užsuko į kiekvieną kaimelį, esantį aplink Vievio ežerą. Pirmas sustojimas – patriotine dvasia alsuojančioje Eugenijaus Petrausko sodyboje. Čia keliauninkus su Vievio istorija, vienuolyno atsiradimu ir vienuolyno vietą įrodančiais radiniais supažindino Trakų istorijos muziejaus darbuotojas, istorikas Tomas Pet­rauskas. O kad patikrintų, ar įdėmiai klausėmės, Tomas uždavė klausimą, į kurį atsakęs žygeivis iš Vilniaus buvo apdovanotas trispalve žvakele. Pailsėję, pabendravę ir pasivaišinę žygeiviai traukė į Pylimų kaimo bendruomenę. Sustojimu pasirūpino Modestas Važnevičius ir Violeta Važnevičienė, priėmę į savo sodybą gausų žygeivių būrį. Šiltas ir draugiškas priėmimas Py­limuo­se vaikams padovanojo batuto linksmybes, vyresniesiems – tinklinio žaidimą, gardžius naminius pyragus ir mini protmūšį apie Vievio seniūnijos kaimus su puikiomis dovanėlėmis trims protmūšio komandoms-nugalėtojoms. Čia pat, pievoje, Giedrius ir Ramunė Raudžiai visus vaišino tik ryte kepta namine duona su sviestu. Kita atkarpa žygeivius nuvedė į Kurkliškių kaimo bendruomenę, kur laukė užduotis – pastatyti simbolines karaliaus Mindaugo pilis. Šauniausios pilies statytojai buvo apdovanoti „Obuolių metai“ sultimis. Pailsėję ir pasivaišinę, tęsėme kelionę į Vievininkų kaimą, ir nors užklupo vėjas bei lietus, šypsenos nedingo. Pasidabinę saugančiais nuo lietaus apdarais priėjome Vievininkuose įsikūrusių ūkininko Valdo Kazulėno ir Daivos Žilinskytės sodybą, kurioje vaikai pabendravo su gyvulėliais, paukščiais, pažaidė. Paskutinė atkarpa vėl mus grąžino į Vievį. Finaliniame punkte, Vievio kultūros centro kieme, jau virė su meile gamintas troškinys, grojo muzika, susirinkusieji galėjo atsipūsti ant oro gultų. Tačiau dalyvių laukė dar keli darbai: kiekvienas privalėjo nusipinti trispalvį atributą, kreidelėmis ant asfalto nupiešti Mindaugo karūną, paleisti didžiausią muilo burbulą su palinkėjimu Lietuvai ir pasiruošti su viso pasaulio lietuviais giedoti tautišką giesmę aplink pasaulį. O koks gi gali būti žygis-bėgimas be apdovanojimų? Dalyviams buvo įteikti sveikinimai ir energiją grąžinantys lauknešėliai, kuriuos padėjo paruošti UAB „Malsena“, UAB „Dailinta“, Daivos Urbonavičiūtės putpelių ūkis, ūkininkas Valdas Kazulėnas. Žygeivius ledais vaišino UAB „Eimosta“, o skaniomis vitaminingomis sultimis girdė „Obuolių metai“. Dėkojame visiems rėmėjams. Nuoširdžiai dėkojame Pylimų kaimo bendruomenei, Kurkliškų kaimo bendruomenei, Vievininkų kaimo atstovėms Daivai Žilinskytei ir Tomai Barauskaitei, „plieninių žirgų“ vadeliotojams Renatai ir Jonui Gurskams, Rimgirdai ir Ramūnui Kazlauskams, Eugenijaus Petrausko šeimai. Išskirtinę padėką už pagalbą organizaciniame darbe tariame nepakartojamam, šauniam Vievio jaunimui: Ivetai Sartanavičiūtei, Jokūbui Bricui, Mingailei Čirvinskaitei, Rusnei Gurskaitei. Mes žinome, kad vaikai ir jaunimas mūsų ateitis. Todėl stengiamės rodyti pavyzdį, koks svarbus yra bendruomenių, kaimynų ir tiesiog žmonių bendravimas. Gebėjimas bendradarbiauti, gyventi patriotine dvasia, vieni kitus vadinti draugais ir taip kurti gražesnę savo miestelio, kaimo ateitį. Be galo dėkojame visiems nusprendusiems būti šio renginio dalimi. Šis renginys nebūtų išvydęs dienos šviesos be bendruomenės „Vievio šilas“ pirmininko Žilvino Juškevičiaus ir jo žmonos Dovilės Juškevičienės pagalbos, idėjų. Ir jeigu kas nors, kada nors norės pasakyti, jog bendruomenės tingios ir neaktyvios – lai pasikalba su manimi.

Agnė Landžiūtė,

bendruomenės „Aktėvystė“ narė