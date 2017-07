Neatidėliokime vizito pas akių gydytoją!

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Parašyta Penktadienis, 14 liepos 2017

„Net jei jaučiatės sveiki, būtina apsilankyti pas akių ligų gydytoją ir profilaktiškai pasitikrinti“, - sako gydytoja oftalmologė Daiva Kazlauskienė, dirbanti Elektrėnuose neseniai atvėrusiame duris optikos salone „Ortoptikos centras“.

Gydytoja, kodėl nereikėtų atidėlioti regėjimo patikrinimo?

Periodiška akių patikra šiandien jau yra ne rekomendacija, o būtinybė, mat šiame technologijų amžiuje mūsų akys silpsta greičiau nei galime pamanyti, o laiku nepamačius akių sveikatos sutrikimų jie gali būti nepagydomi. Kartais pakanka visai nedaug – pakeisti kontaktinius lęšius ar akinius – ir tai jau padės išvengti galimų baisių akių sveikatos sutrikimų. Svarbu suprasti, kad ne visada patys galime pajusti regėjimo pakitimus, kurie rodo ligų pradžią, todėl kasmetinis apsilankymas pas akių gydytoją yra privalomas.

Kodėl renkantis akinius reikalinga gydytojo konsultacija?

Gydytojas oftalmologas ištiria akis, nustato refrakciją bei parenka tinkamus akinius. Be to, akių specialistas išsiaiškina, kam jums reikalingi akiniai: ar tai pirmas vizitas pas akių gydytoją, ar akiniai bus skirti vairuoti automobilį, ar skaityti, ar dirbti su kompiuteriu. Akių gydytojo konsultacija užtikrina tikslių, regėjimo problemoms mažinti ir būtent tam žmogui reikalingų akinių pasirinkimą. Jei jau nešiojate akinius, gydytojo oftalmologo konsultacija reikalinga bent kartą per metus, kadangi kinta reikalingų akinių stiprumas.

Ar reikia nešioti akinius kasdien, ar tik skaitant, vairuojant arba dirbant su kompiuteriu ir kokio stiprumo, atsižvelgęs į regėjimo sutrikimą, akies raumens būklę, paciento darbo sąlygas, nuspręsti gali tik akių gydytojas.

Ar galima nešioti pasiskolintus akinius?

Regėjimo sutrikimus koreguoti patiems nepatariu. Turguje pirkti be gydytojo konsultacijos, iš kaimyno ar draugo pasiskolinti akiniai gali tik pabloginti regėjimą. Juk kiekvieno žmogaus akys yra skirtingu atstumu, skirtingi ir regėjimo sutrikimai.

