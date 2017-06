Elektrėnų gyventojams – specialūs „Telia“ interneto ir televizijos pasiūlymai

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Parašyta Antradienis, 06 birželio 2017

Iš vienų rankų mobilaus ryšio, televizijos ir interneto paslaugas Elektrėnuose teikianti „Telia“ siūlo rinktis šiuolaikinę išmaniąją televiziją, itin spartų šviesolaidinį internetą ir papildomą naudų rinkinį išskirtinėmis sąlygomis. Dabar populiariausia Lietuvoje išmaniąja „Telia“ televizija ir iki 100 megabitų per sekundę siekiančia interneto sparta Elektrėnuose galima mėgautis vos nuo 14,90 eurų per mėnesį.

„Elektrėnų gyventojai, kurie naudojasi mūsų paslaugomis, jau įsitikino „Telia“ išmaniosios televizijos ir šviesolaidinio interneto stabilumu bei kokybe. Net ir vienu metu naudojantis internetu per „Telia“ išmaniąją televiziją vaizdas rodomas kokybiškai. Be to, ji suteikia galimybę prie 55 Lietuvoje mėgstamiausių kanalų pagal poreikius pasirinkti ir papildomą kanalų rinkinį“, – sako „Telia“ privačių klientų padalinio vadovas Norbertas Žioba.

Šiuo metu „Telia“ Elektrėnuose siūlo sprendimų rinkinį, kuris geriausiai atitinka jūsų poreikius. Pirmąjį sprendimą – šviesolaidinį internetą bei išmaniąją televiziją vienam televizoriui – galima pasirinkti nuo 14,90 eurų per mėnesį. Užsisakę šį rinkinį taip pat galėsite naudotis visoje Lietuvoje esančiais „Telia Wi-Fi“ taškais ir iš bet kurios šalies vietos žiūrėti televiziją internetu per platformą interneto.tv.

Norintiems išmaniąją televiziją namuose žiūrėti dviejuose televizoriuose, „Telia“ siūlo rinktis sprendimą „Sumanus pasirinkimas“, kurio kaina dabar vos nuo 16,90 Eur per mėnesį. Pasirinkę šį pasiūlymą galėsite naudotis iki 100 Mb/s spartos šviesolaidiniu internetu, žiūrėti išmaniąją televiziją dviejuose televizoriuose, taip pat naudotis „Telia Wi-Fi“ mieste ir platforma interneto.tv. Be to, turėsite galimybę pagal poreikį pasirinkti papildomų televizijos kanalų rinkinį.

Svarbiausia, kad „Sumanaus pasirinkimo“ sprendimu „Telia“ siūlo naudotis be ilgalaikių įsipareigojimų. Tai ypač aktualu tiems, kas tiesiog nori išbandyti „Telia“ paslaugas, arba nėra užtikrinti dėl ateities planų ir nenori ilgalaikių įsipareigojimų.

Nesvarbu, kokį sprendimą pasirinktumėte, „Telia“ jums suteiks specialią nuolaidą itin galingo modemo nuomai. Modemas, kurio mėnesinis mokestis vos 1,05 Eur, užtikrins geriausią patirtį naudojantis šviesolaidinio interneto ir išmaniosios televizijos paslaugomis.

„Telia“ iš vienų rankų teikia daugiausiai telekomunikacijų ir IT paslaugų Lietuvoje. Daugiau sužinoti apie patraukliausius „Telia“ mobiliojo ryšio, namų interneto ir televizijos pasiūlymus, užsisakyti paslaugas ar palankiomis sąlygomis įsigyti išmanųjį telefoną arba televizorių Elektrėnuose gyventojams dabar yra ypač patogu – viską galima rasti atnaujintame salone. Jis yra įsikūręs Rungos g. 4, prekybos centre „Maxima“.

Bendrovės klientai taip pat aptarnaujami ir bendrais trumpaisiais klientų aptarnavimo numeriais. „Telia“ konsultacijų specialistai privačių klientų skambučių laukia telefonu 1817, o verslo klientams visa informacija teikiama telefonu 1816.