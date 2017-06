Nelaimės belaukiant

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Julija KIRKILIENĖ

Pernai vasarą savivaldybėje įvyko nelaimė: Kazokiškėse, neužrakintoje vandens saugykloje, nuskendo vaikas. Elektrėnuose, ligoninės kieme, nelaimės tarsi tyko kitas statinys, kurio savivaldybė per 17 savo veiklos metų nesugeba sutvarkyti.

Nereikalingas pastatas

Elektrėnų ligoninės kieme stūkso toks požeminis rūsys: iš vienos pusės - į ligoninės kiemą - apleistos durys, kiauri langai, iš kitos - į pradinės mokyklos langus - kalnelis, nuo kurio čiuožinėdamos užaugo kelios elektrėniškių kartos. Tas rūsys - buvęs ligoninės daržovių sandėlis - dabar tik vaikų pramogoms ir bereikalingas, bet labai pavojingas. Jei nuo jo į ligoninės kiemą sugalvotų koks vaikas nušokti ar pastumtas būtų ir nukristų - kaulų lūžis garantuotas. Ligoninės direktorius Edmundas Niparavičius sako žinantis atvejį, kai čiuoždamas nuo kalnelio vaikas atsimušė ar į tvorą, ar į medį ir patyrė kojos kaulo lūžį. Bet dar didesnę traumą bet kuris vaikas ar suaugęs žmogus patirti galėtų, krisdamas nuo rūsio stogo ant asfaltuoto kelio. E. Niparavičius sako, kad tas apleistas pastatas yra savivaldybės, jam suteiktas adresas, o ligoninei jis visai nereikalingas ir net gadina ligoninės aplinką. Be to, per išdaužtus langus į rūsio vidų primesta šiukšlių ir ten primėtyti galima bet ko, kad ir nuodingų atliekų ar nugaišusių gyvūnų. Ligoninės kiemui toks antisanitarinis pastatas tikra bėda, bet dar didesnė bėda būtų visuomenei, jei ten atsitiktų nelaimė.

Parduoti neleidžia

Tas daržovių rūsys buvo pastatytas kartu su ligonine prieš daugiau nei 50 metų. Nenaudojamas jis yra labai seniai ir kelios kartos vaikų tą rūsį vadino lavoninės kalnu. Savivaldybė pernai buvo nutarusi šį pastatą kartu su suformuotu žemės sklypu įtraukti į privatizuojamų objektų sąrašą, bet tam pasipriešino net valdančiojoje daugumoje dirbantys tarybos nariai. Valdančiojoje koalicijoje dirbančių socialdemokratų nuomone, kartu su tuo pastatu būtų parduotas ir parkelis, esantis tarp pradinės mokyklos ir ligoninės, o žaliųjų erdvių Elektrėnuose nesą per daug. Šiemet per talką „Darom“ socialdemokratai išvalė ir pasodino dekoratyvinių krūmų. Bet už to parkelio vis dar stūkso apleistas senasis ir niekam nereikalingas rūsys, su kuriuo savivaldybė nežino, kaip susitvarkyti. Tiesa, savivaldybei į pagalbą pažadėjo ateiti Aplinkos apsaugos departamento Elektrėnų agentūros vedėjas Viktoras Mindziulis. Artimiausiu metu jis pažadėjo patalpas patikrinti, ir jeigu jų būklė pažeistų aplinkos apsaugos reikalavimus, skirtų baudą patalpų savininkui. Gal ta bauda padėtų išvengti didesnių nelaimių, kurių, atrodo, laukte laukia apleistų patalpų savininkai - savivaldybė. Administracijos direktorius Virgilijus Pruskas pažadėjo rūsį išvalyti anksčiau, nei ten užsuks aplinkosaugininkas.