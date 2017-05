Neringos svajonė - laimėti Europos kultūrizmo čempionatą

/ 6 Narių vertinimas:/ 6

Virginija JACINAVIČIŪTĖ

Kaip pasiekti, kad norai išsipildytų? „Reikia labai norėti ir nebijoti svajoti“, - sako elektrėniškė Neringa Vytė-Černiauskaitė ir priduria, kad viskas, ko ji labai norėjo, laikui bėgant, tapo tikrove. Mama, grožio meistrė, baikerė, slidininkė, fakyrė... ir tai tik saujelė dalykų, kuriuos priskyrus Neringai, neprašausi pro šalį.

Norėjo čiuožti

Neringa gimė Ignalinoje, tačiau prieš 17 metų su šeima atsikraustė į Vievį, kuris visai netoli mamos gimtinės – Trakų. Ignalinoje Neringa aktyviai sportavo, treneriai matė merginos galimybes, tad lengvai paleisti jos nenorėjo, netgi siūlė mamai leisti jai vienai pasilikti Ignalinoje ir toliau tęsti treniruotes. Tačiau mama nesiryžo nepilnametės palikti vienos. Dabar Neringa laiminga, nes Elektrėnuose daug atrado. Energinga ir sportiška mergina, atvykusi į Elektrėnus, tikėjosi įgyvendinti savo svajonę – tapti dailiojo čiuožimo sportininke. Deja, su šia viltimi teko atsisveikinti, nes niekas nesiėmė treniruoti jau gerokai paaugusios panelės. Užsidarius vienoms durims, atsidaro kitos, sakoma patarlėje. Nuo mažų dienų Neringa puikiai mokėjo čiuožti slidėmis, o tai sužinojusi trenerė Roma Ramanauskienė pasikvietė paauglę į savo komandą. „Roma Ramanauskienė, nors ir būdama brandaus amžiaus, visada buvo ir yra labai energinga. Ir tas man labai patiko. Kartu mes dalyvavome daugybėje smiginio ir slidinėjimo varžybų. Kartu buvome taip dažnai, kad žmonės pagalvodavo, kad trenerė yra mano mama“, - plačiai šypsosi su pagarba apie trenerę kalbėdama Neringa.

Televizijų virtuvėse

Kurį laiką aktyvų sportą Neringa buvo palikusi – mergina visa galva buvo pasinėrusi į grožio sritį. Ji viena pirmųjų savivaldybėje pradėjo teikti ilgalaikio makiažo paslaugą, kuri leidžia moterims ilgesniam laikui pasiryškinti antakius, akių vokus ar lūpas. Kadangi ilgalaikio makiažo paslauga buvo visai naujas dalykas grožio industrijoje, teko nemažai investuoti į žinias ir techniką. Neringai pagalbos ranką ištiesė mama, kuri parėmė finansiškai ir drąsino dukrą siekti tikslo. Jau 6 metus Neringa dirba salone Vievyje ir stengiasi, kad moterys būtų gražios, labiau savimi pasitikėtų. Kitos grožio paslaugos, kurias suteikia grožio specialistė – tatuiruotės, kirpimas, proginės šukuosenos.

Dirbdama grožio salone, 2013 metais Neringa staiga pradingo niekam nieko nesakiusi, tik palikusi puokštę gėlių darbe ant stalo. Visi stebėjosi, kur gi Neringa dingo. Tik artimiausieji žinojo, kad Neringa filmuojasi realybės šou „Pilis“, kuriame net keletą mėnesių vyko kova dėl pagrindinio prizo – 50 000 litų. Šio projekto dalyviai gyveno senoje pilyje Gruzijoje be jokių patogumų, turėjo kovoti dėl maisto kąsnio ir išeikvoti daugybę fizinių jėgų. Neringa šiame projekte parodė didelį ryžtą bei valią ir tik per žingsnį atsiliko nuo kauniškio Gintaro, kuris tapo projekto nugalėtoju. Pasak Neringos, gyvenimas Gruzijoje buvo net sunkesnis, nei parodė filmavimo kameros, išbadėję ir nuvargę žmonės tapdavo labai pikti. Neringa taip pat filmavosi laidoje „Šok šok“, kurioje rodė pasirodymus su ugnimi. Televizijos virtuvę, kaip sakoma, savo kailiu pažino Neringa, kai iki pasirodymo laidoje prodiuseriai pasakė, kad nebus galimybių užkurti ugnies, ir dar pagrasino baudomis, jei ji nedalyvaus. Taip per tris vakarus fakyrei teko paruošti ugnies šokį be ugnies.

Fitneso sportininkė

Sakoma, nespręsk apie vidų, žvelgdamas į išorę. Šis pasakymas labai tinka Neringai, kuri iš šono atrodo moteriška ir liekna, o pozuodama scenoje, rodos, virsta visai kitu žmogumi. Ne madų žurnalams pozuoja Neringa, ant podiumo ji demonstruoja savo raumenis, nes jau kelis mėnesius yra lengvojo kultūrizmo sportininkė. Neringos kūnas sportiškas, sudėjimas, kaip ji sako, labiau vyriškas nei moteriškas, todėl per tris mėnesius jai pavyko tapti penkta tarp geriausių sportininkų pirmenybių varžybose. Noras užsiimti lengvuoju kultūrizmu apėmė grįžus iš televizijos projekto „Pilis“. Pajautusi savo galimybes, supratusi, kad kurį laiką gali gyventi tik vandeniu, ji pasiryžo tapti lengvojo kultūrizmo sportininke. Mergina vienos pažįstamos trenerės paprašė ją treniruoti, tačiau ši pradėjo atkalbinėti, sakydama, kad lengvasis kultūrizmas labai brangus sportas. Paskaičiavusi, kiek tai galėtų kainuoti, Neringa, padėjo šį norą į tolimesnį kampą, sakydama „Negaliu šiandien sau to leisti, bet ateity vis tiek to sieksiu“. Ateitis nebuvo tokia tolima. Pats treneris Arnoldas Ramonas ją susirado ir pakvietė treniruotis. Balandį Neringa jau dalyvavo vienose varžybose, kuriose pavyko užimti penktąją vietą. Tuomet trenerė, kuri atkalbinėjo nuo minties tapti lengvojo kultūrizmo sportininke, išvydusi Neringą scenoje, ėmė kviesti į savo komandą. Tačiau Neringa pasitiki savo treneriu ir jam padedant ruošiasi čempionatui, kuris vyks rudenį.

Kalnus nuversiu

Lengvasis kultūrizmas – ne kiekvienam įkandamas riešutėlis, nes gerus rezultatus garantuoja tik griežtas režimas. Kad užaugtų raumenys, reikia valgyti kas dvi valandas, o maisto kiekis toks, kad trijų asmenų šeimai pakaktų. Per dieną Neringa suvalgo pusę kilogramo vištienos, penkis kiaušinius, jogurto, vaisių, daržovių. Kad gyventi pagal režimą būtų paprasčiau, rankinėje ji visuomet turi dėžutę su maistu. Šiek tiek su rūpesčiu Neringa kalba apie vasarą, svarstydama, kaip pavyks suvalgyti daug maisto, kai bus karšta ir norėsis tik gerti, kaip pavyks tą maistą vasarą išlaikyti šviežią. Kiekvieną dieną po kelias valandas sportininkė praleidžia sporto klube, vieną kartą per savaitę vyksta treniruotis į Kauną. Likus kiek daugiau nei mėnesiui iki varžybų, prasidės sunkiausias etapas – griežta dieta, kai nebus galima ne tik daug valgyti, bet net ir gerti. Tuomet vandenį pakeis distiliuotas vanduo, kuris iš organizmo išvarys vandenį, kartu išstumdamas ir mikroelementus. Šis griežtas režimas odą padarys tokią ploną, kad raumenys itin išryškės, o tai ir lemia sėkmę pasirodyme. Neringa žino, kad tuo metu ji bus alkana ir pikta, reikės daug veiklos, kad užsimirštų, tačiau įsitikinusi, kad ji susitvarkys, kad jaus artimųjų, bendradarbių ir trenerio paramą. „Kalnus nuversčiau, bet padaryčiau“, - sako Neringa, todėl, rodos, net neverta svarstyti, kad jai galėtų nepavykti.

Į šokius – su mama

Būdama aktyvi ir energinga Neringa turi daug pažįstamų, tačiau šiame rate daugiau vyrų nei moterų, nes su moterimis, sako Neringa, sunkiau rasti bendrą kalbą. Reikia pripažinti, kad ir Neringos pomėgiai šiek tiek prasilenkia su tradiciniais moterų pomėgiais. Ji – greičio mėgėja, todėl vietoj automobilio ilgą laiką vairavo galingą sportininį motociklą. Du kartus taip nutiko, kad vairuodama vadinamą „britvą“ vos nepateko į avariją ir tuomet suprato, kad su likimu žaisti nebereikia. Sportinį motociklą ji iškeitė į daug solidesnį čioperį ir džiaugiasi, kad dabar ją kiti vairuotojai laiko visaverte eismo dalyve, vertina pagarbiai, o ne kaip kelių chuliganę. Neringa trykšta energija ir gyvenimo džiaugsmu, tačiau labiau už viską ji vertina savo šeimą – sūnelį Rėjų, vyrą Marių, mamą Danutę, senelę Marytę, brolį Arminą. Kadangi mama vis dar dirba, senelė yra ta geroji auklė, kuri būna su proanūkiu, kai Neringa sportuoja ar dirba. Tačiau savaitgaliais Neringa su sūnumi leidžia laisvalaikį, visur keliauja abu. Net į šokių vakarą sūnų buvo kartu pasiėmusi, ten jis tapo vakaro pažiba. Su nostalgija Neringa prisimena ir metą, kai į diskotekas eidavo kartu su mama ir labai norėtų tokius padūkėliškus mamos ir dukros vakarus pakartoti, tačiau mama jau pasikuklina. „Net su draugėmis tiek smagu nebūna šokti kaip su mama“, - tvirtina Neringa. Mamai Neringa labai dėkinga už tai, kad galėjo daryti tai, kas patinka, jausti mamos palaikymą ir padrąsinimą.

Dar nustebins

Neringa gyvenime daro tai, ką iš tiesų nori daryti, svajonėms įgyvendinti negaili nei darbo, nei pinigų. Gal todėl ji kupina energijos ir gyvenimo džiaugsmo. Tiesa, ji kiek apgailestauja, kad laiku nepradėjo studijuoti. Tėvai labai norėjo, kad ji baigtų mokslus, tačiau užsispyrusi mergina norėjo veikti tai, kas jai patiko, todėl tapo ilgalaikio makiažo specialiste. Dabar artimiausi Neringos planai – studijos Kūno kultūros akademijoje ir daugybė kitų idėjų, kurios vis sukasi galvoje, laukdamos, kol bus įgyvendintos. Elektrėnuose veikia keli baikerių klubai, tačiau juose karaliauja tik vyrai, o Neringa norėtų įsteigti moterų klubą, kuris garsintų Elektrėnus.

O didžiausia sportininkės svajonė - laimėti Europos kultūrizmo čempionatą.

Viliuosi, kad Neringos Vytės istorija įkvėps kitus žmones neatidėlioti svajonių, kad paskatins daryti ne tai, ko tikisi kiti, o tai, kas iš tiesų žmogų daro laimingą.