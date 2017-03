Savanorė D. Ivanauskienė: rūpinimasis gyvūnais – civilizacijos požymis

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Virginija JACINAVIČIŪTĖ

Artėjant žiemai, po daugiabučių namų balkonais atsirado juodų dėžių su užrašais jų neliesti. Tai nameliai beglobėms katėms, palengvinę gyvūnams sunkią dalią per šalčius. Ši iniciatyva sužavėjo ne visus gyventojus, todėl Elektrėnų komunalinis ūkis sulaukė skundų. O redakcija pasidomėjo, kas toji viešoji įstaiga „Keturkojis draugas“, Elektrėnuose besirūpinanti beglobiais gyvūnais.

Gyventojai palaiko iniciatyvą

Atrasti kačių namelį Šarkinės gatvėje sunku nebuvo, tereikėjo stabtelėti ir pasekti akimis juodą katę, skersai kiemo nužygiavusią po 23 namo balkonu, kur iš putplasčio ir polietileno plėvelės suręstas specialus būstas. Čia jau tupėjo dvi katės, kurios mane pamačiusios nė nesiruošė bėgti. Po minutėlės langą pravėrė buto šeimininkė Kristina Šatienė. Tik pradėjus pokalbį, iš kito kiemo atbėgo ketvirta murklė ir ėmė miauksėti pakėlusi galvą. Šeimininkė paaiškino, kad jau šėrimo metas, tad katės prašo maisto. Elektrėniškei katinai netrukdo, ji juos šeria, palaiko tvarką po balkonu. Moteris supranta, kad ne visiems patinka tokia draugija, tačiau sako, kad baimintis kačių nėra ko, nes čia ateinantys gyvūnai paskiepyti ir sterilizuoti. Visi jie buvo apžiūrėti veterinaro, kuris nerado jokių ligų.

Pergalės gatvėje 53 name gyvenantis Artūras Maksimavičius sako, kad po jo balkonu esantis namelis jam netrukdo, vyriškis myli gyvūnus, todėl palaiko žmones, besirūpinančius beglobiais gyvūnais, ir pats po balkonu atbėgančias kates palepina maisto kąsneliais.

Po Irinos balkonu Pergalės g. 55 name taip pat įrengtas namelis katėms. Moteris kates myli, pati vieną laiko, tad ir namelis po langu jai, sakė, nemaišo.

Saulės gatvės pirmame name gyvenanti moteris nenorėjo pakomentuoti, ar ji palaiko tokią iniciatyvą, ar netrukdo jai, kad po rytiniu balkonu saulėje šildosi katės. Tačiau prie kojų besiglaustanti balta katytė leidžia manyti, kad katės elektrėniškei – mielos širdžiai. Šiame name kampelis katėms įrengtas ir pietinėje pusėje. Į akis krenta tai, kad vaizdas po šio namo balkonais primena sąvartynus. Čia stovi ne tik nameliai, bet dar ir įvairių skudurų, kilimų priklota, pristatyta įvairiausių indelių. Šio vaizdo nepalyginsi su analogiškais kačių nameliais, įrengtais sostinėje, kurie ne tik, kad neerzina, o dar ir nuotaiką praskaidrina.

Leidimai neišduoti

Taip sutapo, kad pakalbinti elektrėniškiai neprieštaravo kačių namelių egzistavimui, tačiau tikrai ne visi žmonės palaiko tokią iniciatyvą. Dalis jų mano, kad katės platina ligas, kad jų šlapimas ir ekskrementai – ligų židiniai, be to, nuo jų sklinda nemalonus kvapas. Su tokiais skundais žmonės kreipėsi į Elektrėnų komunalinį ūkį ir prašė kačių namus patraukti iš po balkonų.

Ar laukinės katės pavojingos žmonėms, teiravomės Elektrėnų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo Alberto Amšiejaus. Specialistas paaiškino, kad tose vietose, kur gausiai renkasi katės, padidėja aplinkos užterštumas parazitais, todėl tai gali būti labai pavojinga. Vaikus į kiemus išleidžiantys tėvai turėtų būti budrūs ir stebėti, kad šie nesumanytų žaisti kačių susibūrimo vietose. A. Amšiejus taip pat informavo, kad VšĮ „Keturkojis draugas“ kačių namelius įrengti gali tik savivaldybės administracijos patvirtintose vietose.

Kur tos nustatytos vietos, klausėme seniūnijos specialistės Virginijos Mičiulienės ir išgirdome, kad jokių leidimų seniūnija nebuvo išdavusi. Su tokiu pat klausimu anksčiau į seniūniją buvo kreipęsis Elektrėnų komunalinis ūkis, gavęs skundų iš gyventojų dėl šėryklų po balkonais. EKŪ darbuotojai tų namelių savavališkai paimti nedrįso, nes ant kiekvienos tokios dėžės parašyta, kad „namelis beglobiui pastatytas gyvūnų globos organizacijos. Prašome neliesti“. Po to, kai EKŪ gavo seniūnijos atsakymą, kad leidimai nebuvo išduoti, vienas kačių namelis Saulės gatvėje buvo panaikintas.

Po balkonais – netinkama vieta

Legalūs ar nelegalūs kačių nameliai, atsakė Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pruskas. Jis su prieglaudos savanore Dainora Ivanauskiene dėl beglobiams skirtų namukų statymo sutarė telefonu, tačiau raštiškai konkrečios vietos nebuvo patvirtintos. Organizacija patvirtino, kad du namelius įrengė Šarkinės ir keturis Pergalės gatvėse. Saulės gatvės 15 name įrengta šėrykla buvo panaikinta, pasiskundus gyventojams. O kitos mieste esančios šėryklos, ant kurių nėra anksčiau minėto užrašo, yra ne „Keturkojo draugo“ nuosavybė. Taigi Saulės g. 1 name esančios šėryklos yra gyventojų suręstos. Gal todėl po balkonais vietos atrodo netvarkingai, užkrautos įvairiais skudurais ir kitomis šiukšlėmis. Tiesa ta, kad kol kas visi mieste esantys kačių nameliai yra nelegalūs statiniai ir jei gyventojams jie trukdo, galima juos pašalinti. Buvęs aplinkosaugininkas V. Pruskas sako, kad įrengti namelius po balkonais – nėra geras sprendimas, nes tai prieštarauja higienos ir sanitarijos normoms. Juk katinai per morčių žymisi teritoriją, ir kažin, ar tas kvapas gali būti kam malonus. Administracijos direktorius sako, kad tokie nameliai gali būti tik tuo atveju, jei yra prižiūrimi ir dėl jų nesiskundžia gyventojai.

Talkina gyventojai

Kad VšĮ „Keturkojis draugas“ pastatyti nameliai yra prižiūrimi, patvirtino viešosios įstaigos iniciatorė, savanorė Dainora Ivanauskienė, kuri jau daugelį metų rūpinasi beglobėmis katėmis, ir pridūrė, kad būtinai suderins vietas, kur nuo rudens bus paruošti kačių būstai. Šiai dienai nameliai įrengti ten, kur gyvena kates mylintys elektrėniškiai. „Šie gyventojai tarsi mūsų agentūra, kuri padeda prižiūrėti kačių namelius, jiems paaiškinome, kad tos vietos turi būti sutvarkytos. Tie patys žmonės praneša apie naujus beglobius gyvūnus, kuriuose mes pagauname, nuvežame į veterinarijos kliniką, kad juos paskiepytų, sterilizuotų“, - pasakoja Dainora. Moteris pasakoja, kad rūpintis beglobiais gyvūnais pradėjo nuo savo kiemo. Pamažu tai labai įtraukė. „Išgelbėjau vieną, antrą, trečią katę, tada pajutau, kad galiu daug išgelbėti“,- sako ji. Rūpinimasis beglobėmis katėmis atima daug laiko po darbo, taip pat ir lėšų. Todėl 2015 metais Dainora inicijavo viešosios įstaigos steigimą, kad galėtų gauti paramą kačių priežiūrai. Visi norintys gali pervesti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, paaukoti pervedant pinigus į sąskaitą. Šių pinigų draugijai nepakanka, todėl yra skolingi Veterinarijos klinikai.

Namus rado 50 kačių

Dainora sako, kad beglobiai gyvūnai atspindi ir miesto veidą, kurio tikrai nepuošia nukaršusios katės ar šunys. „Rūpinimasis gyvūnais – civilizacijos požymis“, - sako Dainora ir džiaugiasi, kad pernai Elektrėnuose namus rado 50 kačių.

Šiuo metu „Keturkojis draugas“ globoja apie 30 kačių, o tai nemažai kainuoja.

Elektrėniškiai labai prisidėtų prie organizacijos veiklos, jei laikinai priglaustų kates pagloboti, kol bus surasti šeimininkai. O gal laikinai globodami pajaustų, kad išgelbėtas gyvūnas namuose labai reikalingas.

D. Ivanauskienei ir kitoms savanorėms – Giedrei, Simonai, Agnei – rūpinimasis beglobiais gyvūnais tapo gyvenimo būdu. Komanda suorganizavo akciją, kuri vyks balandį. Per dvi dienas apie 40 kačių, auginamų socialiai remtinų asmenų, bus sterilizuotos, taigi kačių populiacija bus pristabdyta. Nors „Keturkojis draugas“ palengvina naštą savivaldybei sumažinti beglobių gyvūnų skaičių, tačiau savivaldybė finansiškai prie prieglaudos veiklos neprisideda. Nepaisant to, Dainora laiminga, kad savivaldybė yra sudariusi sutartį su prieglauda, kuri surenka kates bei šunis, ir dauguma tų gyvūnų randa namus.