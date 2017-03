Tarptautinė lituanistinė konferencija ,,Imkit mane ir skaitykit“

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Blogiausias Geriausias

Parašyta Penktadienis, 10 kovo 2017 Atnaujinta: Penktadienis, 10 kovo 2017

Vasario 16–kovo 11 dienomis Lietuvoje minimos ,,Lietuvių kalbos dienos“.

Vasario 24 dieną Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus tarptautine mokytojų lituanistų konferencija „Imkit mane ir skaitykit“ pradėjo renginių ciklą, skirtą „Lietuvių kalbos dienoms“. Renginyje dalyvavo mokytojai iš Airijos, Latvijos, Vilniaus, Vievio ir Elektrėnų. Pradėdama renginių ciklą, muziejaus direktorė Jurgita Chmieliauskienė pakvietė konferencijos dalyvius į Vievio meno mokyklos mokinių darbų parodą „Lietuvos dvarai“ (mokyt. Augenis Kasputis) ir padėkojo už nuoširdų bendradarbiavimą. Mokytojas A. Kasputis pristatė parodą ir papasakojo, jog piešiniuose dvarai vaizduojami vaikų akimis, todėl jie gali būti paslaptingi, baugūs. Paroda veiks iki kovo 31 d.

Elektrėnų vicemeras Arvydas Vyšniauskas, sveikindamas konferencijos dalyvius, kvietė atrasti knygas, kaip išminties simbolį. Vicemeras pasidžiaugė, kad tai jau antroji tokia konferencija muziejuje ir galima tikėtis, kad tai taps gražia „Lietuvių kalbos dienų“ tradicija.

Konferenciją „Imkit mane ir skaitykit“ pradėjusi lietuvių kalbos mokytoja ekspertė V. Dobrovolskienė pastebėjo, jog lietuvių kalba savo gyvenimą gyvena ir užsienyje. Lietuvybę puoselėjantiems tautiečiams gimtosios kalbos išsaugojimas yra vienas svarbiausių iššūkių. Tai puikiai iliustravo vaizdo siužetas „Daugiakalbis lietuvis“.

Buvęs elektrėnietis, dabar Punsko (Lenkija) parapijos kunigas Marius Talutis skaitė pranešimą apie lietuvių literatūros pėdsakus Lenkijoje. Daug dėmesio jis skyrė žymiam lietuvių poetui, kunigui, Seinų vyskupui Antanui Baranauskui, kuris lenkiškame krašte sprendė lietuvybės išsaugojimo klausimus bei stiprino tautinę lietuvių savimonę. Kun. M. Talutis pasakojo apie Punsko lietuvių bendruomenės pastangas išsaugoti A. Baranausko atminimą. Jis taip pat kvietė lietuvius iš Lietuvos atvykti į Punską, nes bet koks dėmesys A. Baranausko ir kitų lietuvybės saugotojų palikimui yra labai svarbus.

Kunigo teigimu, tai, kad lietuviškumas išliko po to, kai šis kraštas 1920 m. tapo Lenkijos dalimi – savotiškas stebuklas. Lietuviškas žodis šiandien ganėtinai gyvas. Dauguma ten gyvenančių lietuvių kalba gražia dzūkiška tarme, leidžiama lietuviška spauda, be to, Seinų krašte gimę lietuvių rašytojai tapo lietuviškos literatūros dalimi. Tarp jų – poetė ir rašytoja B. Jonuškaitė, poetas Alb. Žukauskas.

Vievio gimnazijos mokytoja R. Kisnerienė dalijosi savo darbo patirtimi, netradicinėmis pamokomis, D. Marcinkevičienė pasakojo, kaip mokiniams padeda pasiruošti atpasakojimo rašymui. Mokyt. A. Jokšienė iš EPMC nagrinėjo semantines prasmes V. Kukulo poezijoje. B. Gaučienė (Vilniaus Žemynos progimnazijos mokytoja) kalbėjo apie socialinių tinklų panaudojimo galimybes. R. Bimbirienė savo pranešime pasakojo, kaip dėstydama lietuvių kalbą ji susieja ją su šeima. Mokytoja A. Barauskienė dalijosi patirtimi, kaip mokinius skatina įdomiai pristatyti perskaitytas knygas. V. Dobrovolskienė, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokytoja ekspertė, taip pat dalijosi savo patirtimi apie užklasinį skaitymą I gimnazijos klasėje.

Užsienio lituanistinės mokyklos iš Airijos ir Latvijos konferencijai atsiuntė vaizdo pranešimus. Dundalko Kovo 11-osios lituanistinės mokyklos (Airija) mokytojos Aistė Lukoševičienė, Aušra Dobrovolskaitė, Eglė Butkienė, Ermina Rudytė paruošė vaizdo pranešimus „Kovo 11-osios lituanistinės mokyklėlės kasdienybė ir šventės, arba Kaip mes mokomės saugoti savo kalbą“, „Kovo 11-osios lituanistinės mokyklos biblioteka“, „Skaitymas ir projektinė mokinių veikla“, Ruta Miskine (Latvija) „Apie Rygos lietuvių mokyklą“.

Pasibaigus konferencijai, mokytojos lituanistės džiaugėsi galimybe pasisemti patirties iš kolegių, sužinoti apie lituanistinių mokyklų veiklą.

Maloniai kviečiame į kovo 10 d. 12 val. vyksiančią konferenciją „Moters dalis ir dalia“ (V. Daujotytė).

Muziejaus inf.