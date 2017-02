Renovacija: vieni nebenori, kitiems nedavė paramos

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Julija Kirkilienė

Šešių daugiabučių Vievyje ir dešimties Elektrėnuose gyventojai, suskubę į pirmuosius daugiabučių renovacijos etapus, džiaugiasi gyvendami šiltai, estetiškoje aplinkoje ir mokesčių mokėdami mažiau nei nerenovuotų namų gyventojai. O tie, kas norėtų savo daugiabučius renovuoti, turi daug klausimų tiek renovaciją administruojančiai įmonei – Elektrėnų komunaliniam ūkiui, tiek įmonei, ruošiančiai renovacijos techninius projektus. Trečiajame renovacijos etape pakilo statybų kainos, sumažėjo valstybės rėmimas, o iš 30 namų, norėjusių savo daugiabučius renovuoti, 35 proc. valstybės paramą gavo tik 9 daugiabučiai: vienas Vievyje ir aštuoni Elektrėnuose.

Apsigalvojo

Vasario 9 d. į Elektrėnų bibliotekos salę rinkosi Šviesos g. 4 namo gyventojai. Šis namas – vienas pirmųjų daugiaaukščių namų Elektrėnuose ir vienintelis trylikos aukštų. Namo architektūra išskirtinė – balkonai yra butuose ir bendro naudojimo patalpose. Name yra 62 butai, liftas. Pirmajame aukšte įsikūrusios įstaigos. To namo renovacijai preliminariais paskaičiavimais reikėtų per 1 mln. eurų. Namo renovacijai buvo surinkta 31 buto sutikimas, tai yra 50 proc. +1, kaip ir reikalaujama įstatyme. Bet sužinoję renovacijos kainą, keli namo aktyvistai pradėjo rinkti parašus, kad norintieji namo renovacijos savo norų atsisakytų. Susirinkime žmonės kalbėjo, kad namas yra šiltas, už šildymą jie moka mažiau nei kitų namų gyventojai, ir susimąstė, ar už milijoną eurų nebūtų galima ir naują daugiabutį pastatyti. Dauguma namo gyventojų yra pensinio amžiaus, todėl jie sakė nenorėtų įsipareigoti bankui ir skolų palikti paveldėtojams.

Laimingieji

Žmonės, kalbėję, kad jų pajamos yra per mažos įsipareigojimams bankui už paskolą, gal neįvertino, kad kompensacijas gaunantiems žmonėms už renovaciją mokėti nereikės. Šią naštą valstybė prisiima vietoj kompensacijų. O jei tie žmonės nesutinka namo renovuoti, jiems kompensacijos panaikinamos. Susitikime su gyventojais dalyvavęs EKŪ direktorius Ričardas Leckas sakė nebenorintis žmonių agituoti, nes norinčių yra daugiau nei gaunančių valstybės pagalbą renovacijai. Apgailestavo tik, kad išleisti pinigai techniniam projektui. Po ilgų svarstymų ir tarpusavio diskusijų, vis dėlto, renovuoti trylikaaukštį daugiabutį žmonės sutiko.

Iš trisdešimties namų, padavusių prašymą renovacijai, III etape atrinkti buvo: Šviesos g. 4, Saulės g. 22, Trakų g. 19, Trakų g. 3, Saulės g. 15, Draugystės g. 17, Trakų g. 5, Draugystės g. 19, Elektrėnuose ir Semeliškių g. 37, Vievyje. Norint gauti 35 proc. finansinę paramą, daugiabučių renovacija baigta turi būti iki 2018 metų pabaigos.

Ateitis – kvartalų renovacija

Kol vieni sprendžia, kaip kokybiškai ir pigiausiai susiremontuoti daugiabučius III etape, savivaldybė planuoja ateities renovaciją – kvartalais.

Būsto renovacija užtikrina geresnę gyvenimo daugiabutyje kokybę, tačiau gyventojai pageidauja matyti ir estetišką, atnaujintą aplinką. Atnaujinus daugiabučius namus, lieka nesutvarkyta aplinka ir infrastruktūra. Pasak EKŪ generalinio direktoriaus R. Lecko, kvartalinės renovacijos privalumai yra tie, kad prie atnaujinamų namų pagerinama aplinka: sutvarkyti šaligatviai, mašinų stovėjimo aikštelės, pravažiavimo keliai, lietaus nuotekų surinkimas prie kiemų, gatvių apšvietimas, žalieji plotai, vaikų žaidimo aikštelės, bet iki IV etapo dar ilgas laukimas ir spėliojimas, kiek pabrangs darbai, kiek rems valstybė, ar sutiks žmonės imti paskolas renovacijai. Nuo to priklausys ne tik daugiabučiuose gyvenančių žmonių gyvenimo kokybė, bet ir Elektrėnų bei Vievio miestų, nusidriekusių pagal magistralę, įvaizdis.